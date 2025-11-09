Wielu Polaków nie wie, że mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy tego specjalisty w ramach NFZ. Nie musisz płacić za prywatne konsultacje, których koszt może wynosić nawet kilkaset złotych za jedną wizytę
REKLAMA
REKLAMA
Ze względu na decydującą rolę diety w profilaktyce i leczeniu chorób, rośnie popularność korzystania z usług dietetyków. Co istotne, porady żywieniowe na wysokim poziomie są dostępne także bezpłatnie, dzięki finansowaniu przez NFZ. Kto jest uprawniony do otrzymania wsparcia dietetycznego w publicznej służbie zdrowia? Oto szczegóły.
- Bezpłatna pomoc dietetyka z NFZ
- Kto otrzyma skierowanie do dietetyka za darmo w ramach NFZ?
- Świadczenia i zasoby online NFZ
- Porównanie usług dietetyka na NFZ z usługami prywatnymi
Bezpłatna pomoc dietetyka z NFZ
Wielu Polaków nie wie, że mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy dietetyka w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), nie musząc płacić za drogie prywatne konsultacje, których koszt może wynosić nawet kilkaset złotych za jedną wizytę. Aby uzyskać profesjonalną opiekę żywieniową w placówce mającej umowę z NFZ, wystarczy jedynie skierowanie od lekarza rodzinnego (lekarza POZ).
REKLAMA
REKLAMA
Kto otrzyma skierowanie do dietetyka za darmo w ramach NFZ?
Od 2023 roku lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) może wystawić skierowanie do dietetyka dla pacjentów, których schorzenia są ujęte w Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM). Do grupy pacjentów uprawnionych do tego wsparcia zaliczają się m.in. osoby cierpiące na:
- Choroby sercowo-naczyniowe: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków.
- Choroby metaboliczne i endokrynologiczne: cukrzyca, otyłość (BMI powyżej 30) i nadwaga, choroby tarczycy (np. Hashimoto, niedoczynność).
- Choroby układu oddechowego: astma, Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP).
- Inne przypadki: Pacjenci po operacjach bariatrycznych, dzieci z zaburzeniami odżywiania, kobiety w ciąży, a także osoby z chorobami nerek lub wątroby (w niektórych sytuacjach).
Świadczenia i zasoby online NFZ
Dietetyk w ramach NFZ oferuje nie tylko ogólne porady, ale również konkretne wsparcie w postaci indywidualnych planów żywieniowych oraz spersonalizowanych przepisów. Dodatkowo, bez konieczności posiadania skierowania, każdy może skorzystać z portalu diety.nfz.gov.pl. Serwis ten udostępnia bezpłatne jadłospisy (15 różnych planów żywieniowych), które zostały opracowane przez specjalistów NFZ. Plany te bazują na diecie DASH (jednej z najlepiej zbadanych i najzdrowszych, zalecanej m.in. w profilaktyce nadciśnienia i chorób serca) i obejmują warianty dla osób z:
- Cukrzycą, nadciśnieniem, otyłością.
- Chorobami tarczycy (np. Hashimoto), dną moczanową, PCOS, osteoporozą.
- Zaburzeniami jak depresja czy zaparcia.
- Oraz specjalne warianty dla seniorów i całych rodzin.
Po zalogowaniu użytkownicy uzyskują dostęp do 28-dniowego jadłospisu, listy zakupów oraz bazy ponad 9000 przepisów przygotowanych przez dietetyków NFZ. Możliwe jest też pobranie 3-dniowego jadłospisu testowego bez potrzeby rejestracji.
REKLAMA
Porównanie usług dietetyka na NFZ z usługami prywatnymi
Prywatne wizyty u dietetyków są kosztowne, a ich cena zależy od lokalizacji (w dużych miastach drożej), renomy specjalisty i zakresu pakietu. Pierwsza wizyta: 150-300 zł (lub więcej w renomowanych gabinetach). Kolejne/kontrolne wizyty: 100-200 zł. Dodatkowy koszt indywidualnego planu: 100-300 zł. Miesięczna współpraca z prywatnym dietetykiem, obejmująca regularne spotkania i modyfikacje diety, może kosztować nawet 600-800 zł. Choć prywatna opieka oferuje zalety, takie jak stały kontakt i częstsze spotkania, dla większości osób, które dążą do poprawy zdrowia, utraty wagi czy opanowania zasad zdrowego żywienia, darmowa pomoc NFZ i darmowe plany online są w zupełności wystarczające.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA