Obowiązkowe składki ZUS od wszystkich umów zlecenia i wszelkich innych to będzie jeden z najgorętszych tematów jesieni. Rząd zobowiązał się w ramach KPO do zmian w przepisach ZUS wobec Brukseli. Ma to wzmocnić Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i zmniejszyć dotacje do emerytur. Jednak koszt dla gospodarki może być niewspółmierny do korzyści. Renegocjować umowę - apelują organizacje pozarządowe.

ZUS od wszystkich umów: kto zarobi mniej na rękę w 2025 roku

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych: większe wpływy ze składek, jeszcze większe wydatki na szybsze emerytury? Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, środowisk biznesowych i rolniczych zwróciły się do rządu o renegocjowanie w Brukseli kamienia milowego Krajowego Planu odbudowy – KPO w postaci obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od każdej umowy cywilnoprawnej. REKLAMA ZUS od wszystkich umów: kto zarobi mniej na rękę w 2025 roku REKLAMA Należy podkreślić, że poprzedni Rząd niedostatecznie uwzględnił negatywne skutki dalszego wzrostu klina podatkowego na polski rynek pracy. Wzrost obciążeń podatkowych osłabi konkurencyjność polskich firm, co w dłuższej perspektywie może hamować rozwój gospodarczy kraju, wskazują sygnatariusze apelu, wśród których jest m.in. Forum Obywatelskiego Rozwoju czy Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje projekt ustawy, która ma wprowadzić bezwzględny obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne wszystkich bez wyjątku umów cywilnych – w tym, co zdaniem prawników specjalizujących się w prawie cywilnym, jest absurdalne czyli umów o dzieło. Tak restrykcyjne zwiększenie danin publicznych od pracy zarobkowej miałoby nastąpić od 1 stycznia 2025 r. To kolejny apel o nie obciążanie daninami publicznymi w większym zakresie niż obecnie zarówno samych pracowników-zleceniobiorców, jak i pracodawców-zleceniodawców.

Eksperci ekonomiczni nie mają wątpliwości, że bilans zysków i strat dla gospodarki będzie dla gospodarki ujemny. Obłożenie tych umów większymi daninami spowoduje albo wzrost kosztów zleceniodawcy, albo realny spadek wynagrodzenia zleceniobiorcy. Jak oszacował Instytut Grant Thornton, przy wynagrodzeniu 5000 zł zleceniobiorca otrzyma o 558 zł mniej, a zleceniodawca poniesie dodatkowy koszt 896 zł. W przypadku wynagrodzenia na poziomie 2000 zł osoba zatrudniona na zlecenie dostanie 223 zł mniej, natomiast firma poniesie koszt wyższy o 410 zł, wskazują autorzy apelu. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych: większe wpływy ze składek, jeszcze większe wydatki na szybsze emerytury? Choć autorzy apelu nie zwrócili na to uwagi, warto odnotować, iż zdaniem części ekonomistów takie rozwiązanie: bezrefleksyjne ozusowanie wszystkich umów – wbrew intencjom autorów projektowanych zmian w prawie – paradoksalnie nie służy także poprawie finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, beneficjenta zwiększonych obciążeń składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z jednej strony rząd deklaruje szukanie instrumentów ekonomicznych zachęcających do wydłużania aktywności zawodowej i odkładania w czasie przechodzenia na emeryturę, a jednocześnie ozusowując bezrefleksyjnie wszystkie umowy aktywnych zawodowo seniorów skłania do natychmiastowego przejścia na emeryturę, by uniknąć gilotyny składkowej. Czy zwiększone wpływy ze składek przewyższą wzrost wydatków FUS na emerytury seniorów, którzy zareagują rezygnacją z dorabiania na rzecz pobierania należnych im świadczeń emerytalnych?

Autorzy apelu wnoszą ponadto o dokładne przeanalizowanie skutków dla gospodarki innych planowanych rozwiązań dotyczących rynku pracy: 35-godzinny tydzień pracy, implementacja dyrektywy o pracy platformowej, rozszerzenia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy.

