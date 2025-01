Milionom Polaków grozi kilka tysięcy kary, jeśli tego nie zrobią. O tym obowiązku nie można zapomnieć

Szykuje się wielka wymiana dowodów osobistych i to już niebawem. Jak podaje resort cyfryzacji, w 2025 roku po nowy dokument musie się zgłosić blisko 3,5 mln Polaków. Co z tymi, którzy się będą ociągać i tego nie zrobią? Grozi im za to kara grzywny. Jak wysoka? Nawet 5 tysięcy złotych.

Bez dowodu osobistego nie sposób funkcjonować. Muszą go mieć wszyscy pełnoletni Polacy. Dokument jest wydawany na okres dziesięciu lat. To oznacza, że ci, którzy wyrobili go w 2025 roku, mają obowiązek wymiany dowodu na nowy.

Tylu Polaków musi wymienić dowód osobisty na nowy

Jak wielu Polaków ruszy do urzędów? Zapytał o to ministerstwo cyfryzacji serwis Business Insider. Okazuje się, że ważność straci blisko 3 mln 371 tys. dowodów osobistych. W poprzednich latach dokumentów do wymiany było dużo mniej. Liczba tracących ważność dokumentów wynosiła 2,1 oraz 2,7 mln – poinformował resort.

Znacząca część tych, którzy obowiązku muszą dopełnić, to urodzeni w 1997 roku. To właśnie oni dziesięć lat temu wyrabiali swój pierwszy dowód. Z przekazanych przez ministerstwo danych wynika, że w 2015 roku zostało wydanych łącznie 4,8 mln dokumentów tożsamości. Warto przypomnieć, że to właśnie dekadę temu dokumenty pojawiły się w nowej odsłonie, bo usunięto z nich adres zameldowania, wzrost, kolor oczu i wzór podpisu.

Jak złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego?

Są dwa sposoby. Można to zrobić z w dowolnym urzędzie miasta czy gminy i to niekoniecznie tam, gdzie mieszkamy albo przez internet, lub za pośrednictwem profilu zaufanego czy podpisu elektronicznego. Wtedy jednak też trzeba się udać do urzędu.

W sytuacji, kiedy robimy to przez internet, wniosek należy uzupełnić o odciski palców i wzór podpisu. Te dane zostaną pobrane w urzędzie i umieszczone w dowodzie osobistym. Od momentu złożenia wniosku online, na wizytę w urzędzie mamy trzydzieści dni. Po tym terminie wniosek nie zostanie zrealizowany— podaje serwis gov.pl.

Nowy dowód, osobisty należy wyrobić jeszcze w kilku innych sytuacjach

Chodzi o zmianę nazwiska czy wyglądu, na przykład po operacji plastycznej. Może się też zdarzyć, że dowód został zagubiony, zniszczony lub skradziony. Jeszcze inna okoliczność to unieważnienie w dowodzie certyfikatów.

Kiedy dowód osobisty utraci ważność, wniosek o wydanie nowego należy złożyć nie później niż trzydzieści dni przed dniem wpisanym w dokumencie.

Co jest potrzebne do wyrobienia nowego dowodu osobistego?

Oprócz wniosku konieczne jest odpowiednie zdjęcie i dotychczasowy dowód lub paszport oraz opcjonalnie wzór podpisu osobistego, dokument podróżny w przypadku osób otrzymujących polskie obywatelstwo. Nowy dowód powinien być wydany maksymalnie trzydzieści dni od dnia złożenia wniosku.

Co grozi za brak dowodu osobistego lub jeśli dokument jest nieważny?

To kara ograniczenia wolności albo kara grzywny. Jej wysokość jest ustalana przez sąd i może wynieść nawet 5 tys. zł. Podobne sankcje są przewidziane za przetrzymywanie cudzego dokumentu tożsamości lub niezwrócenie go w przypadku utraty obywatelstwa.