Tydzień, maksymalnie dwa. Wielu pracowników nie czeka dłużej na wynik rekrutacji

Czas reakcji kluczowym kryterium

Co więcej, co czwarty pracownik fizyczny straci zainteresowanie ofertą po siedmiu dniach.

Okazuje się zatem, że dla pracodawców zatrudniających pracowników fizycznych czas reakcji staje się jednym z najistotniejszych czynników przewagi. Warto pamiętać, iż w ciągu ostatnich dwóch lat aż 86% pracowników fizycznych poszukiwało nowej pracy.

„Rekrutacja to dziś nie tylko wybór pracownika przez pracodawcę, ale i odwrotnie – to pracodawca musi przekonać kandydata, że warto do niego dołączyć. W zawodach fizycznych, gdzie liczy się konkret, liczy się też uczciwe podejście: jasne warunki, szybka informacja zwrotna, realna szansa zatrudnienia. Dlatego tak ważne są przejrzyste ogłoszenia i sprawna komunikacja. Dla osób szukających pracy ważna jest świadomość, że mają prawo oczekiwać jasnych zasad i szacunku do swojego czasu. Jeśli ogłoszenie jest nieczytelne, a odpowiedź od firmy nie nadchodzi – warto szukać dalej” – mówi Luiza Szczepara, Ekspert ds. Rozwoju Sprzedaży w Pracuj.pl, odpowiedzialna za obszary profesjonalne, w tym sektor pracy fizycznej.

Ważne są jasne zasady

Co jeszcze zniechęca do aplikowania?

Według raportu są to:

• zarobki – (dla 59% badanych);

• braki w ogłoszeniach (48%),

• nieczytelny opis obowiązków (43%)

• brak jasno wskazanej lokalizacji miejsca pracy (41%).

O badaniu

Badanie “Rynek pracowników fizycznych” zostało przeprowadzone w grudniu 2024 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl.