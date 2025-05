Średnio o 300 zł więcej trafi od 1 lipca 2025 r. do kieszeni setek tysięcy Polaków pobierających to świadczenie. ZUS ogłasza podwyżkę ważnego świadczenia

W dniu 15 maja 2025 r. Prezes ZUS ogłosił nowy wskaźnik waloryzacji, który znacząco wpłynie na wysokość świadczenia rehabilitacyjnego, którego pierwszy dzień okresu, na jaki świadczenie to zostało przyznane, przypadać będzie w III kwartale kalendarzowym roku 2025 (tj. w okresie od 1 lipca 2025 r. do 30 września 2025 r.) Do kieszeni osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy, która otrzymuje wynagrodzenie na poziomie ostatnio ogłoszonego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia – trafi wówczas średnio o 300 zł brutto miesięcznie więcej.

Świadczenie rehabilitacyjne – komu przysługuje?

Świadczenie rehabilitacyjne, to jedno ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które – zgodnie z ustawą z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, z tego tytułu, że:

jest pracownikiem,

wykonuje pracę nakładczą,

jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

pracuje odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, jeżeli odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowana,

pracuje na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracuje z taką osobą (w tym – pracuje na podstawie umowy uaktywniającej, np. jako niania),

prowadzi pozarolniczą działalność lub współpracuje z taką osobą,

jest duchownym lub

odbywa służbę zastępczą.

Jest to świadczenie, które przysługuje ubezpieczonemu z któregoś z ww. tytułów, który:

wyczerpał okres pobierania zasiłku chorobowego (który wynosi maksymalnie 182 dni, a w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży – 270 dni), nadal pozostaje niezdolny do pracy oraz jego dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy,

jak również ubezpieczonemu z któregoś z ww. tytułów, który:

wykorzystał okres pobierania zasiłku chorobowego (który wynosi maksymalnie 182 dni, a w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży – 270 dni), stara się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz orzecznik ustalił, że dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuje odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne – jak długo można je pobierać?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy. Może ono zostać przyznane jednorazowo lub w częściach. Orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego wydaje lekarz orzecznik ZUS. Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Sprzeciw ten, może zostać wniesiony pisemnie lub ustnie do protokołu. Z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, w terminie 14 dni od jego doręczenia, może również nie zgodzić się Prezes ZUS. W takich przypadkach (tj. wniesienia sprzeciwu od ww. orzeczenia) – osoba, która ubiega się o przyznanie świadczenia, zostanie ponownie wezwana na badanie lekarskie przed komisją lekarską ZUS.

Świadczenie rehabilitacyjne – co wyklucza jego pobieranie?

Ustawodawca przewidział również określone przypadki, w których świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje. Nie otrzyma go osoba uprawniona do:

emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

emerytury lub renty inwalidzkiej przysługującej z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych,

zasiłku dla bezrobotnych,

zasiłku przedemerytalnego,

świadczenia przedemerytalnego,

urlopu dla poratowania zdrowia,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

A ponadto – świadczenia rehabilitacyjnego nie otrzyma się również:

za okresy, w których zachowuje się prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,

w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,

w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,

za cały okres świadczenia, jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co z stwierdza prawomocne orzeczenie sądu,

za miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywało się pracę zarobkową albo wykorzystywało okres, na który świadczenie zostało przyznane, niezgodnie z jego celem,

jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego wróciło się do pracy, w której posiada się ubezpieczenie chorobowe albo ma się zapewnione prawo do świadczeń za okres choroby, jak również

jeżeli podlega się obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Świadczenie rehabilitacyjne – w jakiej wysokości przysługuje?

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego uzależniona jest od kilku czynników – okresu w którym świadczenie to jest pobierane, długości jego pobierania oraz podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego (która podlega waloryzacji). I tak – zgodnie z powyższym – wynosi ono:

90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni),

za (90 dni), 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres (czyli kolejne 9 miesięcy ) i odpowiednio

za (czyli ) i odpowiednio 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli świadczenie pobiera się w czasie ciąży.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (na przykładzie osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy) – co do zasady – stanowi przy tym przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone:

za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy albo

za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.

Świadczenie rehabilitacyjne – podwyżka od 1 lipca 2025 r.

W dniu 12 maja 2025 r. – na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Prezes ZUS ogłosił, iż wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2025 r. wynosi 109,8%.1

Co to oznacza w praktyce?

Stosowanie do brzmienia art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – oznacza to, że świadczenia rehabilitacyjne, których pierwszy dzień okresu, na jaki świadczenia zostaną przyznane, przypadać będzie w III kwartale kalendarzowym roku 2025 (tj. w okresie od 1 lipca 2025 r. do 30 września 2025 r.) – ulegać będą podwyższeniu z uwzględnieniem ww. wskaźnika waloryzacji ogłoszonego przez Prezesa ZUS, a konkretnie – podwyższeniu z uwzględnieniem powyższego wskaźnika, ulegać będzie podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego.

Przykład Osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy, która otrzymuje wynagrodzenie stanowiące równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2025 r., tj. wynagrodzenie w wysokości 8736,49 zł brutto miesięcznie2, której: zostanie przyznane świadczenie rehabilitacyjne, i pierwszy dzień okresu, na jaki ww. świadczenie zostało przyznane, przypadać będzie od 1 lipca 2025 r. do 30.09.2025 r., otrzyma to świadczenie w wysokości odpowiednio wyższej (uwzględniającej ww. wskaźnik waloryzacji), niż osoba, której zostałoby przyznane świadczenie rehabilitacyjne i pierwszy dzień okresu, na jaki świadczenie to zostało przyznane, przypadać będzie od 1 kwietnia 2025 r. do 30.06.2025 r. Przyjmując powyższe założenia (w odniesieniu do pracownika, który otrzymuje przeciętne wynagrodzenie w wysokości 8736,49 zł brutto – zakładając „w przybliżeniu”, że kwota ta, stanowiłaby podstawę wymiaru zasiłku chorobowego), będzie to podwyżka odpowiednio o: 338,10 zł brutto – w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego za okres pierwszych 3 miesięcy (bo 90% z 8736,49 zł brutto = 7862,84 zł i dalej: 7862,84 zł * 109,8% ( najnowszy wskaźnik waloryzacji ) = 8633,40 zł; w II kwartale 2025 r., byłoby to natomiast 7862,84 zł * 105,5% 3 = 8295,30 zł; czyli świadczenie w III kwartale 2025 r. będzie wyższe od świadczenia w III kwartale o 338,10 zł brutto);

(bo 90% z 8736,49 zł brutto = 7862,84 zł i dalej: 7862,84 zł * 109,8% ( ) = 8633,40 zł; w II kwartale 2025 r., byłoby to natomiast 7862,84 zł * 105,5% = 8295,30 zł; czyli świadczenie w III kwartale 2025 r. będzie wyższe od świadczenia w III kwartale o 338,10 zł brutto); 281,75 zł brutto – w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego za pozostałe 9 miesięcy (bo 75% z 8736,49 zł brutto = 6552,37 zł i dalej: 6552,37 zł * 109,8% ( najnowszy wskaźnik waloryzacji ) = 7194,50 zł; w II kwartale 2025 r., byłoby to natomiast 6552,37 zł * 105,5% = 6912,75 zł; czyli świadczenie w III kwartale 2025 r. będzie wyższe od świadczenia w III kwartale o 281,75 zł brutto) i odpowiednio

(bo 75% z 8736,49 zł brutto = 6552,37 zł i dalej: 6552,37 zł * 109,8% ( ) = 7194,50 zł; w II kwartale 2025 r., byłoby to natomiast 6552,37 zł * 105,5% = 6912,75 zł; czyli świadczenie w III kwartale 2025 r. będzie wyższe od świadczenia w III kwartale o 281,75 zł brutto) i odpowiednio 375,67 zł brutto – w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego pobieranego w czasie ciąży (bo 8736,49 zł * 109,8% ( najnowszy wskaźnik waloryzacji ) = 9592,67 zł; w II kwartale 2025 r., byłoby to natomiast 8736,49 zł * 105,5% = 9217,00 zł; czyli świadczenie w III kwartale 2025 r. będzie wyższe od świadczenia w III kwartale o 375,67 zł brutto).

1 Obwieszczenie Prezesa ZUS z dnia 12.05.2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2025 r.

2 Zgodnie z danymi GUS za I kwartał 2025 r. – w okresie styczeń–marzec 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) ukształtowało się na poziomie 8736,49 zł

3 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18.02.2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2025 r.

