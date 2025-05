Kiedy złożenie przysięgi przez nowo wybranego prezydenta RP? [WYBORY 2025]

Zgodnie z art. 128 Konstytucji, kadencja prezydenta RP rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu. Pytanie brzmi: co to dokładnie oznacza i kiedy ten moment następuje? Kto stwierdza ważność wyborów na prezydenta RP?

Choć Konstytucja RP nie wskazuje konkretnej daty rozpoczęcia kadencji prezydenta, to art. 128 ust. 2 ustawy zasadniczej stanowi jasno: kadencja prezydenta RP rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu.

Złożenie przysięgi przez nowego prezydenta RP

Odpowiedzi należy szukać w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Zgodnie z art. 291 tej ustawy, nowo wybrany prezydent RP składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego – czyli połączonych izb Sejmu i Senatu – w ostatnim dniu urzędowania ustępującego prezydenta. To właśnie ten moment wyznacza symboliczną i prawną zmianę głowy państwa.

Z chwilą złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta, dotychczasowy prezydent kończy swoje urzędowanie. To oznacza, że kadencja nowego prezydenta rozpoczyna się natychmiast po wypowiedzeniu słów roty przysięgi, bez potrzeby wydawania dodatkowego aktu prawnego.

Podstawa prawna Art. 291. [Złożenie przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta. Objęcie urzędu] § 1. Nowo wybrany Prezydent Rzeczypospolitej składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzędowania ustępującego Prezydenta Rzeczypospolitej.

§ 2. Ustępujący Prezydent Rzeczypospolitej kończy urzędowanie z chwilą złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej.

§ 3. Prezydent Rzeczypospolitej wybrany w wyborach, o których mowa w art. 289 § 2, składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o stwierdzeniu ważności wyborów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu przysięgi.

Termin złożenia przysięgi przez nowego prezydenta RP

Kodeks wyborczy precyzuje również ramy czasowe, w których powinno dojść do tej uroczystości. Nowo wybrany prezydent RP ma obowiązek złożyć przysięgę w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw uchwały Sądu Najwyższego, w której stwierdzono ważność wyborów prezydenckich.

To ogłoszenie inicjuje końcowy etap procesu wyborczego. Od tej chwili Zgromadzenie Narodowe przygotowuje się do przyjęcia przysięgi od nowego prezydenta. W praktyce ceremonia odbywa się zwykle dokładnie w ostatnim dniu urzędowania ustępującej głowy państwa, co zapewnia płynność sprawowania najważniejszego urzędu w państwie.

Stwierdzenie ważności wyborów na prezydenta RP

Zgodnie z art. 324 Kodeksu wyborczego, to Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta RP. Decyzję podejmuje na podstawie sprawozdania przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpatrzeniu ewentualnych protestów wyborczych. Co istotne, orzeczenie zapada w pełnym składzie właściwej izby Sądu Najwyższego, co podkreśla rangę i wagę tego procesu. Uchwała musi zostać podjęta w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników wyborów i odbywa się to w obecności Prokuratora Generalnego oraz Przewodniczącego PKW. Ostateczne stanowisko Sądu Najwyższego zostaje następnie niezwłocznie przekazane Marszałkowi Sejmu, PKW i ogłoszone w Dzienniku Ustaw, co kończy procedurę potwierdzającą legalność wyboru głowy państwa.