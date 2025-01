Pożegnać się z zawodowym życiem a może jeszcze nie… Na to pytanie muszą sobie odpowiedzieć ci, którzy osiągnęli emerytalny wiek. Jeśli już ktoś zdecyduje się na „zusowską” pensję, nie bez znaczenia jest moment przejścia na zasłużony odpoczynek. Odłożenie decyzji o miesiąc lub dwa może sprawić, że emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.

Dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65, w takim wieku w naszym kraju można przejść na emeryturę. W tym roku, zależnie od płci, dotyczy to urodzonych 1965 roku i 1960.

Kiedy przejść na emeryturę w 2025 roku? Te dwa miesiące są najlepsze

Okazuje się, że nie bez znaczenia jest moment zakończenia zawodowej aktywności. Odłożenie decyzji o miesiąc lub dwa może sprawić, że emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych. Chodzi o to, że w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje waloryzacji kapitału zgromadzonego na kontach emerytalnych. Jak to wygląda na konkretnym przykładzie?

Emerytura wyższa nawet o 500 złotych

Jeśli 60-letnia kobieta, ze stanem emerytalnego konta na poziomie 500 tysięcy złotych, zdecyduje się przejść na emeryturę przed waloryzacją, wówczas otrzyma świadczenie w wysokości 1893 zł. Po waloryzacji kapitału o 14,9 procent, zgromadzona suma uroście do 574 tys. zł. To pozwoli na wyliczenie świadczenia na poziomie 2174 zł. Różnica jest znacząca. Wyniesie blisko 200 złotych miesięcznie.

Im dłużej pracujemy, tym więcej pieniędzy mamy na emerytalnym koncie i tym korzystniejsza jest waloryzacja kapitału. Jeśli na emeryturę przejdzie 70-letni mężczyzna, który zgromadził 600 tys, to po czerwcowej waloryzacji, może zwiększyć swoje świadczenie z 3389 zł do 3875 zł. To różnica 500 zł miesięcznie.

Jak podaje ZUS, w całym 2024 roku na emeryturę przeszło 300 tys. Polaków. Większość to, ci, którzy z zawodową aktywnością pożegnali się zaraz po tym, kiedy nabyli do tego uprawnienia. Tymczasem – podkreślają eksperci - wybór odpowiedniego terminu w znaczący sposób może zwiększyć wysokość świadczenia.

