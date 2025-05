Dają zarobić nawet 35 tysięcy złotych na miesiąc i ….szukają ludzi do pracy

Te branże znowu są na topie?

Czy branża marketingu i PR przeżywa drugą młodość? Jak wynika z raportu Grafton Recruitment „Wynagrodzenia i trendy w przedsiębiorstwach 2024”, wyraźnie widać wzrost zapotrzebowania na tego typu specjalistów. Z czego to wynika? Firmy wracają do wartości sprzed trzech lat. Powodów takiego stanu rzeczy można upatrywać w przejmowaniu zadań PR przez dział marketingu, coraz szerszym wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz zwiększeniu skali korzystania z usług agencji - wyjaśniają autorzy opracowania.

Takie umiejętności są teraz w cenie

Jak wynika z raportu, największy był popyt na kompetencje związane z działaniami w przestrzeni cyfrowej i tworzeniem strategii opartych na analizie danych. Dlaczego? Bo firmy koncentrują się teraz na budowaniu obecności online i optymalizacji strategii sprzedażowych. Do dlatego poszukują pracowników, którzy potrafią skutecznie zarządzać kampaniami internetowymi oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania marketingowe.

To właśnie te kompetencje stały się kluczowe w dostosowywaniu działań komunikacyjnych i promocyjnych do dynamicznych zmian na rynku – wskazują autorzy opracowania.

Ci, którzy są w cenie, mogą liczyć na dobre pensje. Ile można zarobić? Wszystko zależy od doświadczenia i lokalizacji. W dużych miastach, takich jak Warszawa, oferty dla dyrektorów marketingu sięgają 35 tys. zł brutto miesięcznie, w mniejszych miastach widełki dla tego stanowiska kończą się na poziomie 28 tys. zł. Specjaliści SEO/SEM mogą liczyć na wynagrodzenia od 8,5 tys. do 13 tys. zł.

W jakich miastach zarabia się najwięcej?

Jak płacą menadżerom do spraw marketingu? W Warszawie to pensje do 20 tys. zł, a w Poznaniu do 16 tys. zł. Z kolei oferty dla e-commerce managerów, odpowiedzialnych za rozwój sprzedaży internetowej, mieszczą się w przedziale od 14 tys. do 22 tys. zł, przy czym najwyższe stawki notuje się w Krakowie. Wynagrodzenia proponowane pracownikom na stanowisku specjalisty od contentu w największych miastach wynoszą do 12, 5 tys. zł. W Krakowie i Katowicach manager tej specjalności może liczyć na 17 tysięcy.

Lokalny rynek i pracodawcy mają swoje wymagania

Raport zawiera też informacje na temat pensji menadżerów od mediów społecznościowych. Odpowiedzialni za zarządzanie obecnością marki w social mediach mogą liczyć na pensję w przedziale od 10 tys. zł w Łodzi do 18 tys. zł w Krakowie. Różnice w uposażeniu zależą od wymagań lokalnego rynku pracy oraz specyficznych wymagań pracodawców w największych miastach.

Tyle można zarobić w branży PR

Choć jak wskazuje raport, branża PR cechuje się niższą dynamiką zapotrzebowania na pracowników niż dwa lata temu, wciąż oferuje atrakcyjne wynagrodzenia. W 2024 roku oferty dla kierownika działu PR wynosiły od 14 tys. zł w Poznaniu i Warszawie do 22 tys. zł w Krakowie. Konsultanci PR mogli natomiast liczyć na pensje od 9 tys. zł do 16 tys. zł.