50 proc. do pensji miesięcznie. Nowe przepisy już obowiązują: data urodzenia pracownika jest decydująca

Są już nowe przepisy dotyczące rynku pracy, które umożliwiają pracodawcom otrzymanie dofinansowania do wynagrodzenia zatrudnianych pracowników – uzależnionego od daty urodzenia. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

1 czerwca 2025 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Celem nowelizacji jest skuteczniejsze dostosowanie ofert pomocy do potrzeb osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także zapewnienie bardziej elastycznej i dostępnej współpracy pomiędzy urzędami pracy a pracodawcami. Nowe przepisy są odpowiedzią na dynamiczne zmiany na rynku pracy – w tym migracje wewnętrzne, starzenie się populacji oraz potrzebę rozwoju kompetencji cyfrowych i zawodowych w różnych grupach wiekowych. Jedną z największych nowości jest wprowadzenie dofinansowania dla pracodawców zatrudniających osoby po 50. roku życia.

Nowe dopłaty do pensji pracowników po 50. roku życia. Jakie są warunki skorzystania z rządowego dofinansowania?

Każdy pracodawca, który zatrudni osobę po ukończeniu 50 lat, może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. To rozwiązanie ma na celu:

aktywizację zawodową osób dojrzałych,

zachęcenie firm do otwierania się na doświadczoną kadrę,

wykorzystanie potencjału starszych pracowników.

Warto podkreślić kilka podstawowych aspektów nowego instrumentu wsparcia:

Kto może skorzystać? Osoby, które osiągnęły 50 lat – dotyczy tylko pracowników zarejestrowanych jako poszukujących pracy.

– dotyczy tylko pracowników zarejestrowanych jako poszukujących pracy. Pracownicy w wieku emerytalnym – czyli kobiety 60+, mężczyźni 65+. Jaka wysokość wsparcia? Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 50 % minimalnego wynagrodzenia w każdym miesiącu przez okres do 12 miesięcy. Od kiedy obowiązuje? Przepisy są już w zastosowaniu od 1 czerwca 2025 r.

Dlaczego data urodzenia jest tutaj ważna?

Wszystko sprowadza się do prostoty i przejrzystości – nie liczy się doświadczenie, wykształcenie czy forma umowy. Wystarczy, że pracownik spełnia warunek wieku: ukończenie 50 lat, lub osiągnięcie wieku emerytalnego – wtedy przyznawane jest automatyczne dofinansowanie. W praktyce data urodzenia to jedyny parametr decydujący o wsparciu.

Zmiana wpisuje się w strategię aktywizacji zawodowej osób starszych, co jest odpowiedzią na:

szybko starzejące się społeczeństwo,

niedobory pracowników na rynku,

potrzebę wykorzystania potencjału osób dojrzałych.

Jaki jest główny cel dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 50+ i poszukującego pracy 60/65+ i kto może je otrzymać?

Celem dofinansowania pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia i poszukującego pracy który ukończył 60/65 rok życia jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania bezrobotnych i poszukujących pracy w tej grupie wiekowej.

Dofinansowanie może otrzymać pracodawca albo przedsiębiorca.

Co zyskują pracodawcy otrzymujący dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50 lat i poszukującego pracy w wieku 60/65+?

Starosta przyznaje dofinansowanie dla pracodawcy lub przedsiębiorcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, jeżeli bezrobotny:

ukończył 50 rok życia, a nie ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny;

nie był zatrudniony lub nie wykonywał innej pracy zarobkowej u tego pracodawcy, bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny.

Dofinansowanie dla pracodawcy lub przedsiębiorcy przysługuje:

przez okres 12 miesięcy;

w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Starosta przyznaje dofinansowanie dla pracodawcy lub przedsiębiorcy za zatrudnienie skierowanego poszukującego pracy, jeżeli poszukujący pracy:

ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny;

nie był zatrudniony lub nie wykonywał innej pracy zarobkowej u tego pracodawcy, bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako poszukujący pracy.

Dofinansowanie to przysługuje:

przez okres 1 miesiąca;

w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego poszukującego pracy.

Umowa o dofinansowanie jest zawierana na okres do 12 miesięcy. Dofinansowanie dla pracodawcy lub przedsiębiorcy za zatrudnienie skierowanego poszukującego pracy jest przyznawane na 1 miesiąc z tym, że może być przyznane wielokrotnie w okresie obowiązywania umowy. Za każdy miesiąc refundowanego zatrudnienia pracodawca lub przedsiębiorca będzie obowiązany w kolejnym miesiącu zatrudniać poszukującego pracy na własny koszt, czyli 1 miesiąc wsparcie z urzędu pracy, kolejny zatrudnienie na koszt pracodawcy lub przedsiębiorcy.

W jaki sposób starać się o przyznanie dofinansowania?

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć wniosek do urzędu pracy. O dofinansowanie może ubiegać się każdy pracodawca i przedsiębiorca z zastrzeżeniem, iż wniosek nie może złożyć podmiot:

jeżeli osoby go reprezentujące lub osoby nim zarządzające w okresie ostatnich 2 lat były prawomocnie skazane za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przestępstwo skarbowe na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; który na dzień złożenia wniosku zalega z:

wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom, z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub na ubezpieczenie zdrowotne, opłacaniem innych danin publicznych.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia o spełnieniu warunków wskazanych powyżej tj. o niezaleganiu z daninami publicznymi i niekaralności za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym.

Obowiązki pracodawcy lub przedsiębiorcy

Pracodawca lub przedsiębiorca musi utrzymać zatrudnienie skierowanego przez powiatowy urząd pracy bezrobotnego przez okres refundacji oraz okres kolejnych 6 miesięcy po refundacji, natomiast w przypadku poszukującego pracy przez okres refundacji oraz okres kolejnego miesiąca po refundacji.

W przypadku nieutrzymania w zatrudnieniu bezrobotnego, pracodawca lub przedsiębiorca zwraca wszystkie otrzymane środki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia otrzymania pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku nieutrzymania w zatrudnieniu poszukującego pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwraca otrzymane środki za ostatni miesiąc przysługiwania dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od kwoty otrzymanych środków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Jednocześnie w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego albo poszukującego pracy przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu porefundacyjnego, pracodawca lub przedsiębiorca zwraca tylko 50% łącznej kwoty do zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zmiany w przepisach dla osób bezrobotnych wprowadzane nową ustawą

Ustawa z 20 marca br. wprowadza także szereg istotnych rozwiązań, które mają zwiększyć skuteczność pomocy oferowanej przez publiczne służby zatrudnienia. Najważniejsze z nich to:

Więcej dostępnych ofert pracy – zarówno od firm publicznych, jak i prywatnych, które korzystają ze środków publicznych. Wszystkie ogłoszenia trafiają do systemu ePraca, co zwiększa transparentność i dostępność ofert.

– zarówno od firm publicznych, jak i prywatnych, które korzystają ze środków publicznych. Wszystkie ogłoszenia trafiają do systemu ePraca, co zwiększa transparentność i dostępność ofert. Rejestracja tam, gdzie rzeczywiście się mieszka – osoby bezrobotne mogą rejestrować się w urzędzie pracy zgodnym z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania. To krok w stronę uproszczenia procedur i lepszego dopasowania usług.

– osoby bezrobotne mogą rejestrować się w urzędzie pracy zgodnym z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania. To krok w stronę uproszczenia procedur i lepszego dopasowania usług. Bon na zasiedlenie bez limitu wieku – wsparcie dla osób decydujących się na podjęcie pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

– wsparcie dla osób decydujących się na podjęcie pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Wyższe stypendia dla osób na stażach – zwiększenie wsparcia finansowego nawet do 160% zasiłku.

– zwiększenie wsparcia finansowego nawet do 160% zasiłku. Nowe możliwości dla rolników – rolnicy mogą rejestrować się jako bezrobotni i korzystać z pełnego zakresu usług urzędu pracy.

– rolnicy mogą rejestrować się jako bezrobotni i korzystać z pełnego zakresu usług urzędu pracy. Pakiet aktywizacyjny – możliwe jest łączenie różnych form wsparcia, np. bonów, szkoleń i staży w ramach jednego zintegrowanego pakietu.

Jakie są nowe instrumenty dla pracodawców i pracowników?

Nowa ustawa rozszerza również zakres wsparcia dla pracodawców oraz osób pracujących, w tym samozatrudnionych i wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Wśród nowych rozwiązań znalazły się:

Szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) – dostępne dla wszystkich

Od 2026 r. dofinansowanie do szkoleń będzie przysługiwało także osobom na umowach-zleceniach, umowach o dzieło oraz prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Od 2026 r. dofinansowanie do szkoleń będzie przysługiwało także osobom na umowach-zleceniach, umowach o dzieło oraz prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Bon na kształcenie ustawiczne

Środki do 100% przeciętnego wynagrodzenia będzie można przeznaczyć na kursy, szkolenia, studia podyplomowe czy zdobycie certyfikatów – niezależnie od wykształcenia i wieku uczestnika.

Środki do 100% przeciętnego wynagrodzenia będzie można przeznaczyć na kursy, szkolenia, studia podyplomowe czy zdobycie certyfikatów – niezależnie od wykształcenia i wieku uczestnika. Pożyczka edukacyjna

Nowe narzędzie finansowe pozwalające uzyskać środki do 400% przeciętnego wynagrodzenia bez odsetek, z elastycznymi warunkami spłaty, przeznaczone na edukację i rozwój zawodowy.

Nowe narzędzie finansowe pozwalające uzyskać środki do 400% przeciętnego wynagrodzenia bez odsetek, z elastycznymi warunkami spłaty, przeznaczone na edukację i rozwój zawodowy. Premia za aktywnego seniora

Pracodawcy, którzy zatrudnią osoby w wieku emerytalnym, mogą liczyć na dopłatę do 50% minimalnego wynagrodzenia za drugi miesiąc pracy – przez cały rok zatrudnienia.