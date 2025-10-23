REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Płaca minimalna w 2026 roku: Rząd nie rozpieszcza, tylko 4806 zł! Jest duże rozczarowanie, bo to zerowy wzrost płacy realnej

Płaca minimalna w 2026 roku: Rząd nie rozpieszcza, tylko 4806 zł! Jest duże rozczarowanie, bo to zerowy wzrost płacy realnej

23 października 2025, 14:29
Adam Kuchta
płaca minimalna 2026
Płaca minimalna w 2026 roku: Rząd nie rozpieszcza, tylko 4806 zł! Jest duże rozczarowanie, bo to zerowy wzrost płacy realnej
Jest już znana treść rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej na 2026 rok. Od 1 stycznia najniższa pensja ma wynosić 4806 zł brutto, a stawka godzinowa – 31,40 zł. Taka ostateczna decyzja została przyjęta przez Radę Ministrów po fiasku negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego.

rozwiń >

Rządowe rozporządzenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2026 rok zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. To istotna informacja dla milionów Polaków – zarówno pracowników etatowych, jak i osób świadczących usługi w ramach umów cywilnoprawnych. Zgodnie z dokumentem, przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), nowa wysokość pensji minimalnej została już ustalona i zostanie wprowadzona z początkiem stycznia 2026 roku.

Dlaczego rząd zdecydował o jednostronnym ustaleniu wysokości płacy minimalnej na 2026 rok?

Wyjaśnijmy, że każdego roku toczą się negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS) w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Na mocy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773), rząd przekazuje RDS propozycję stawek, a strony mają 30 dni na osiągnięcie porozumienia.

W przypadku braku konsensusu, zgodnie z art. 2 ust. 5 wspomnianej ustawy, obowiązek ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej przechodzi na Radę Ministrów. W 2025 roku, mimo upływu ustawowego terminu, nie udało się osiągnąć porozumienia między przedstawicielami pracodawców, związków zawodowych i rządu. W efekcie Rada Ministrów była zobowiązana do podjęcia decyzji samodzielnie i ogłoszenia rozporządzenia najpóźniej do 15 września 2025 roku.

Minimalna pensja i stawka godzinowa w 2026 roku – znamy konkretne liczby

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalono konkretne kwoty, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Są one identyczne z propozycją, jaką wcześniej przedłożono Radzie Dialogu Społecznego. Oznacza to, że mimo braku kompromisu, rząd nie zmienił zaproponowanych wcześniej stawek. Nowe kwoty wyglądają następująco:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę w od dnia 1 styczna 2026 roku to 4806 zł brutto miesięcznie,
  • minimalna stawka godzinowa (dla umów zlecenia i świadczenia usług) od dnia 1 stycznia 2026 roku wyniesie 31,40 zł brutto.

Te wartości oznaczają lekki wzrost względem poprzednich lat. Mają też oczywiście istotne konsekwencje zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dlaczego wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę jest tak ważny?

Minimalne wynagrodzenie za pracę pełni w gospodarce kilka kluczowych funkcji. Przede wszystkim chroni pracowników przed wyzyskiem i zapewnia minimalny poziom dochodu, który pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Dodatkowo, coroczne podnoszenie płacy minimalnej wpływa na całą strukturę wynagrodzeń w kraju – zwiększa presję płacową i może napędzać wzrosty w pozostałych grupach zawodowych. Ma również przełożenie na składki ZUS, podatki oraz świadczenia, takie jak zasiłki czy emerytury minimalne.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wyższe płace oznaczają większy popyt konsumpcyjny, co z kolei może stymulować wzrost gospodarczy.

Skutki zmian wysokości płacy minimalnej – co to wszytko oznacza to dla pracowników i pracodawców?

Podniesienie płacy minimalnej do poziomu 4806 zł brutto miesięcznie oznacza, że osoby zatrudnione na pełen etat na najniższym wynagrodzeniu krajowym otrzymają co miesiąc około 3531 zł netto (przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu i bez ulg). Wzrost stawki godzinowej do 31,40 zł brutto ma natomiast szczególne znaczenie dla pracowników świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym popularnych umów zlecenia. To grupa, która często była dotąd mniej chroniona. Najważniejsze konsekwencje dla rynku pracy to:

  • wyższe koszty zatrudnienia dla pracodawców, szczególnie w sektorze MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw),
  • potrzeba optymalizacji zatrudnienia i automatyzacji procesów w niektórych branżach,
  • większa konkurencja o pracownika – wyższe wynagrodzenia mogą zwiększyć rotację i mobilność na rynku pracy,
  • potencjalne podniesienie cen towarów i usług, jako reakcja firm na wzrost kosztów personalnych.

Związki zawodowe chciały sporej podwyżki najniższej krajowej, natomiast pracodawcy chcieli maksymalnie 50 złotych

Przypomnijmy, że wspólna propozycja NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych zakładała wzrost płacy minimalnej w 2026 roku do 5015 zł brutto, czyli o 349 zł więcej niż obecnie (7,48 proc.). Gdyby propozycja została przyjęta, pracownicy mogliby liczyć na wynagrodzenie minimalne w wysokości 3748,97 zł netto. Związkowcy argumentowali, że tylko taka podwyżka pozwoliłaby zrekompensować utratę siły nabywczej wynikającej z inflacji i realnie poprawiłaby sytuację pracowników.

Prezes OPZZ Piotr Ostrowski zauważył, że rządowa propozycja podwyżki płacy minimalnej jest na poziomie równym prognozowanej przyszłorocznej inflacji. „Oznacza to, że osoby, które zarabiają płacę minimalną, będą miały zerowy wzrost płacy realnej. To jest duże rozczarowanie” – powiedział.

Ważne

Wzrost płacy minimalnej od dnia 1 stycznia 2026 roku jest o wiele niższy niż propozycja trzech reprezentatywnych związków zawodowych w tej sprawie. Przypomnijmy, w piśmie z 21 maja 2025 roku strona pracowników, reprezentowana przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ ”Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przedstawiła ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2026 roku wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zupełnie odmienne stanowisko zaprezentowały organizacje pracodawców, takie jak Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Polskie Towarzystwo Gospodarcze czy Związek Przedsiębiorców i Pracodawcy wskazują, że proponowana podwyżka rządowa jest zbyt wysoka. Według nich wzrost powinien być zgodny z obowiązującym mechanizmem ustawowym i nie przekraczać 50 zł. Jednocześnie postulują wprowadzenie od 2027 r. nowego modelu ustalania płacy minimalnej – jako 60 proc. mediany wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Ich zdaniem byłby to bardziej przewidywalny i sprawiedliwy system.

3 proc. wzrostu to znacznie mniej niż w poprzednich latach i bardziej nawiązuje do elementu związanego z inflacją, która nas czeka, więc jest to ochrona realnej wartości płacy minimalnej. Docelowo ten mechanizm powinien gwarantować wzrost płacy minimalnej na poziomie połowy przeciętnego wynagrodzenia albo 60 proc. mediany wynagrodzeń w gospodarce narodowej” – powiedział prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Kto stoi za rozporządzeniem? Resort pracy chciał więcej, ale się nie udało

Za opracowanie rozporządzenia odpowiedzialne było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Bezpośredni nadzór nad dokumentem sprawowała minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która - według nieoficjalnych informacji - chciała znacznie większej podwyżki, nawet trochę ponad 5 tys. zł, ale ostateczny głos w tej sprawie miał podobno resort finansów. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański miał nie zgodzić się na propozycje związkowców i resortu pracy.

Tak czy siak, mamy już jasność co do wysokości najniższej krajowej w przyszłym roku. Warto mieć na uwadze, że nowe rozporządzenie będzie miało daleko idące skutki zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorców. Dlatego już dziś na pewno warto przygotować się na nadchodzące zmiany – finansowo, organizacyjnie i strategicznie.

Tabela: Zmiany płacy minimalnej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, czyli w latach 2015-2025

Oto tabela pokazująca wysokość najniższej krajowej w Polsce na przestrzeni lat 2015-2025. W 2023 r. oraz 2024 r. płaca minimalna była podwyższana dwa razy w roku – w styczniu i lipcu.

Rok

Wynagrodzenie od 1 stycznia

Wynagrodzenie od 1 lipca

2025 r.

4666 zł brutto

-

2024 r.

4242 zł brutto

4300 zł brutto

2023 r.

3490 zł brutto

3600 zł brutto

2022 r.

3010 zł brutto

-

2021 r.

2800 zł brutto

-

2020 r.

2600 zł brutto

-

2019 r.

2250 zł brutto

-

2018 r.

2100 zł brutto

-

2017 r.

2000 zł brutto

-

2016 r.

1850 zł brutto

-

2015 r.

1750 zł brutto

-

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1242). Zostało wydane na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773).

