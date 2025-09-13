REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Twój przelew to fikcja? Z pensji zostaje jedynie 72%. Cała prawda o systemie podatkowym

Twój przelew to fikcja? Z pensji zostaje jedynie 72%. Cała prawda o systemie podatkowym

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 września 2025, 05:58
Adam Kuchta
Twój przelew to fikcja? Z pensji zostaje tylko 72%. Oto cała prawda o systemie podatkowym
Twój przelew to fikcja? Z pensji zostaje tylko 72%. Oto cała prawda o systemie podatkowym
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Myślisz, że wiesz, ile zarabiasz? Tylko 72% Twojej pensji trafia faktycznie do Twojej kieszeni. Resztę pochłaniają podatki, składki i ukryte opłaty. Nowy raport ujawnia szokującą skalę fiskalnego obciążenia Polaków i pokazuje, dlaczego obecny system wymaga gruntownej zmiany.

Polacy płacą ukryty „superpodatek”. Raport WEI ujawnia: aż 43 proc. dochodu pochłania państwo

W budżetach państw – zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i w Polsce – coraz bardziej brakuje pieniędzy. Rosnąca presja fiskalna sprawia, że rządy szukają nowych źródeł dochodu. Pojawiają się pomysły na nowe podatki, składki i opłaty. Jednak dane pokazują, że Polacy już dziś są jednymi z najbardziej obciążonych podatkami obywateli w Europie.

REKLAMA

REKLAMA

Warsaw Enterprise Institute (WEI) opublikował raport „Ile kosztuje Cię państwo”, który rzuca nowe światło na rzeczywiste koszty życia w Polsce. Wyniki są alarmujące: realne obciążenie podatkowe przeciętnego Polaka sięga aż 43 proc. dochodu brutto.

Podatki w Polsce: więcej niż się wydaje

Choć teoretycznie podstawowa stawka PIT wynosi w Polsce 12 proc., rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Oprócz podatku dochodowego, każdy obywatel musi uiszczać wiele dodatkowych, obowiązkowych danin – składki na ZUS, składki zdrowotne, podatki pośrednie (VAT, akcyza, PCC), lokalne opłaty, podatki sektorowe oraz tzw. „podatek Belki”.

Według danych zawartych w raporcie WEI:

REKLAMA

  • Statystyczny Polak „na rękę” otrzymuje jedynie 72 proc. swoich zarobków, czyli pracuje niemal ⅓ roku na samo państwo.
  • W 2024 roku przeciętny obywatel wydał na podatki, składki i opłaty minimum 41 940 zł.
  • Podatki pośrednie pochłaniają ponad 1000 zł miesięcznie z domowego budżetu.
  • Inflacja, podatki sektorowe, opłaty lokalne i samochodowe uszczuplają dochód netto o kolejne 21 proc.

W efekcie Polska coraz bardziej przypomina państwa o najbardziej opresyjnym systemie fiskalnym. Różnica polega na tym, że w zamian oferuje znacznie niższy poziom usług publicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

System skomplikowany, niesprawiedliwy i nieefektywny

Jednym z głównych problemów, na które zwraca uwagę WEI, jest skomplikowanie polskiego systemu podatkowego. W kraju funkcjonuje wiele różnych składek, z których część można odliczyć od podatku, a część nie. Do tego dochodzą trzy różne stawki VAT, co tworzy dodatkowe zamieszanie – nawet przy zakupach codziennych produktów.

W europejskim rankingu przejrzystości systemów podatkowych przygotowanym przez OECD, Polska zajęła w 2024 roku dopiero 31. miejsce na 38 państw. To wynik, który jasno wskazuje na konieczność reform.

WEI: Czas uprościć system i ograniczyć fiskalne absurdy

Warsaw Enterprise Institute od lat postuluje uproszczenie systemu podatkowego i radykalne zmiany w filozofii fiskalnej państwa. Obecna sytuacja, gdzie obywatel musi poświęcać czas nie tylko na zarabianie pieniędzy, ale również na rozliczanie się z wieloma urzędami, jest nie do utrzymania w dłuższej perspektywie.

Eksperci WEI wskazują, że niski i prosty podatek nie może być jedynie hasłem z kampanii wyborczej. Powinien być realnym celem polityki gospodarczej, ponadpartyjnym konsensusem i fundamentem strategii rozwoju kraju.

Propozycje reform WEI:

  1. Zastąpienie obecnych danin uproszczonym systemem opartym na jasno określonych stawkach:
    • opodatkowanie płac – 23,5 proc. od funduszu płac;
    • opodatkowanie JDG i małych spółek – ryczałt od 1,5 proc. do 17 proc., średnio 10 proc.;
    • opodatkowanie osób prywatnych – podatek przychodowy dla instytucji finansowych – 0,5 proc. oraz 1,5 proc. dla przedsiębiorstw;
    • podatek od dywidendy – 23,5 proc.;
    • jednolita stawka VAT – 17,75 proc. + 2 proc. na zbrojenia.
  3. Rewizja sensowności pobierania wielu pomniejszych opłat, które mają znikomy wpływ na dochody budżetu, a jednocześnie komplikują życie obywateli i przedsiębiorców.

Polityczny i społeczny obowiązek

Temat reformy podatkowej w Polsce powinien zająć kluczową pozycję w debacie publicznej. To nie jest temat techniczny, lecz bezpośrednio dotyczący życia każdego pracującego Polaka. Wysokie i skomplikowane daniny zniechęcają do aktywności zawodowej, ograniczają konsumpcję, a także hamują rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

W dobie cyfryzacji, rosnącej mobilności zawodowej i globalnej konkurencji o inwestycje, Polska nie może pozwolić sobie na przestarzały, skomplikowany i nieefektywny system podatkowy. To nie tylko kwestia sprawiedliwości społecznej, ale i gospodarczego przetrwania.

Źródło: Raport „Ile kosztuje Cię państwo”, Warsaw Enterprise Institute: Zobacz pełny raport

Powiązane
Nowe świadczenie: 500 plus dla małżeństw. Wypłaty od 5000 do 8000 zł, zależnie od liczby wspólnie przeżytych lat
Nowe świadczenie: 500 plus dla małżeństw. Wypłaty od 5000 do 8000 zł, zależnie od liczby wspólnie przeżytych lat
Renta wdowia: tysiące wdów i wdowców bez wsparcia! Czy to jest sprawiedliwe?
Renta wdowia: tysiące wdów i wdowców bez wsparcia! Czy to jest sprawiedliwe?
100 tys. zł bez podatku, a powyżej tylko 0,8-0,9%. Rząd wprowadza OKI, na wzór szwedzkich ISK
100 tys. zł bez podatku, a powyżej tylko 0,8-0,9%. Rząd wprowadza OKI, na wzór szwedzkich ISK
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy dziś 14.09.2025 r. jest niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka
13 wrz 2025

Co z zakupami w ten weekend? Najbliższa niedziela 14.09.2025 r. to niedziela handlowa i można zaplanować zakupy na jutro, czy odwrotnie - niedziela z zakazem handlu i na duże zakupy pozostaje dzisiejsza sobota 13 września albo plany zakupowe przesunąć trzeba co najmniej na najbliższy poniedziałek 15 września?
KSeF 2026 - Jeszcze można uniknąć katastrofy. Prof. Modzelewski polemizuje z Ministerstwem Finansów
12 wrz 2025

Niniejsza publikacja jest polemiką prof. Witolda Modzelewskiego z tezami i argumentacją resortu finansów zaprezentowanymi w artykule: „Wystawianie faktur w KSeF w 2026 roku. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów”. Śródtytuły pochodzą od redakcji portalu infor.pl.

Na firmę i jej pracowników można nałożyć obowiązkowe świadczenia po wybuchu wojny. Pracownika powołanego do wojska firma nie może zwolnić [Prawo]
12 wrz 2025

Przepisy przewidują możliwość nałożenia na firmę świadczeń rzeczowych na rzecz wojska po wybuchu wojny. Pracodawcy muszą uwzględnić ryzyko prowadzenia działalności w sytuacji rekrutacji części pracowników do służby wojskowej. Pracownicy w czasie zatrudnienia mogą wykonywać świadczenia osobiste na rzecz wojska przerywając na ten okres (jednorazowo do 7 dni) świadczenie pracy dla pracodawcy.
Masz te 5 objawów? Sprawdź, czy możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku
12 wrz 2025

Orzeczenie o niepełnosprawności wielu osobom kojarzy się wyłącznie z ciężkimi chorobami, które uniemożliwiają samodzielne życie. Tymczasem w praktyce może je uzyskać także ktoś, kto zmaga się z powszechnymi, ale przewlekłymi dolegliwościami. Stały ból kręgosłupa i stawów, częste migreny, pogarszający się wzrok czy niedosłuch realnie ograniczają codzienne funkcjonowanie i mogą być podstawą do przyznania orzeczenia. To z kolei otwiera drogę do świadczeń finansowych, ulg podatkowych oraz programów wsparcia.

REKLAMA

Rozporządzenie ws. minimalnej krajowej 2026 r. podpisane przez premiera Donalda Tuska [KWOTY]
12 wrz 2025

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 r. Określa ona zarówno zasady ustalania jego wysokości, jak i procedury związane z corocznym ogłaszaniem tej kwoty. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. zostało podpisane przez premiera Donalda Tuska.
Gdy przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji, ZUS może przejąć wypłatę zasiłków
12 wrz 2025

Brak płynności finansowej płatnika składek, który zatrudnia powyżej 20 osób, może utrudniać mu regulowanie świadczeń na rzecz pracowników. Takimi świadczeniami są zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński czy świadczenie rehabilitacyjne. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pomóc i przejąć wypłatę świadczeń. Potrzebny jest jednak wniosek płatnika lub ubezpieczonego.
Naczelna Rada Lekarska krytykuje rządowe zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty
12 wrz 2025

Naczelna Rada Lekarska sprzeciwia się propozycji rządu, by w ramach pilnej nowelizacji dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzić także zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Samorząd lekarski ocenia, że „uproszczony” tryb uznawania kwalifikacji lekarzy spoza UE stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów i omija właściwą ścieżkę legislacyjną.
Kupno mieszkania krok po kroku [Wywiad]
12 wrz 2025

Kupno mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Ekspertka Natalia Leszczyńska, dyrektor ds. marketingu Pekabex Development, podpowiada jak wybrać mieszkanie, na co zwracać uwagę, by tej decyzji nie żałować. Poniższy wywiad to w istocie poradnik jak kupić mieszkanie krok po kroku.

REKLAMA

Zasiłek stały w 2025 r. Nawet 1229 zł miesięcznie z MOPS. Kto może dostać i jak złożyć wniosek?
12 wrz 2025

Zasiłek stały to jedno z najważniejszych świadczeń z pomocy społecznej. W 2025 r. obowiązują wyższe progi dochodowe i nowa maksymalna kwota, dzięki czemu wsparcie trafi do większej liczby seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Sprawdź, komu dokładnie przysługuje zasiłek stały, ile można dostać miesięcznie w 2025 r., jakie dokumenty są potrzebne i czy w 2026 r. planowane są kolejne zmiany.
Renta wdowia: tysiące wdów i wdowców bez wsparcia! Czy to jest sprawiedliwe?
13 wrz 2025

Od dwóch miesięcy ZUS wypłaca rentę wdowią, ale tysięcy osób wciąż nie otrzymały ani złotówki. Przepisy wykluczają tych, którzy stracili małżonka zbyt wcześnie lub pobierają wyższe świadczenia, a prawnicy biją na alarm – państwo ingeruje w życie prywatne i narusza zasadę równości. Sprawdź, kto naprawdę może liczyć na wsparcie finansowe po stracie bliskiej osoby.

REKLAMA