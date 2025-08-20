REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Twój przelew to fikcja? Z pensji zostaje tylko 72%. Oto cała prawda o systemie podatkowym

Twój przelew to fikcja? Z pensji zostaje tylko 72%. Oto cała prawda o systemie podatkowym

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 sierpnia 2025, 13:54
Adam Kuchta
Twój przelew to fikcja? Z pensji zostaje tylko 72%. Oto cała prawda o systemie podatkowym
Twój przelew to fikcja? Z pensji zostaje tylko 72%. Oto cała prawda o systemie podatkowym
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Myślisz, że wiesz, ile zarabiasz? Tylko 72% Twojej pensji trafia faktycznie do Twojej kieszeni. Resztę pochłaniają podatki, składki i ukryte opłaty. Nowy raport ujawnia szokującą skalę fiskalnego obciążenia Polaków i pokazuje, dlaczego obecny system wymaga gruntownej zmiany.

Polacy płacą ukryty „superpodatek”. Raport WEI ujawnia: aż 43 proc. dochodu pochłania państwo

REKLAMA

W budżetach państw – zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i w Polsce – coraz bardziej brakuje pieniędzy. Rosnąca presja fiskalna sprawia, że rządy szukają nowych źródeł dochodu. Pojawiają się pomysły na nowe podatki, składki i opłaty. Jednak dane pokazują, że Polacy już dziś są jednymi z najbardziej obciążonych podatkami obywateli w Europie.

REKLAMA

Warsaw Enterprise Institute (WEI) opublikował raport „Ile kosztuje Cię państwo”, który rzuca nowe światło na rzeczywiste koszty życia w Polsce. Wyniki są alarmujące: realne obciążenie podatkowe przeciętnego Polaka sięga aż 43 proc. dochodu brutto.

Podatki w Polsce: więcej niż się wydaje

Choć teoretycznie podstawowa stawka PIT wynosi w Polsce 12 proc., rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Oprócz podatku dochodowego, każdy obywatel musi uiszczać wiele dodatkowych, obowiązkowych danin – składki na ZUS, składki zdrowotne, podatki pośrednie (VAT, akcyza, PCC), lokalne opłaty, podatki sektorowe oraz tzw. „podatek Belki”.

Według danych zawartych w raporcie WEI:

  • Statystyczny Polak „na rękę” otrzymuje jedynie 72 proc. swoich zarobków, czyli pracuje niemal ⅓ roku na samo państwo.
  • W 2024 roku przeciętny obywatel wydał na podatki, składki i opłaty minimum 41 940 zł.
  • Podatki pośrednie pochłaniają ponad 1000 zł miesięcznie z domowego budżetu.
  • Inflacja, podatki sektorowe, opłaty lokalne i samochodowe uszczuplają dochód netto o kolejne 21 proc.

W efekcie Polska coraz bardziej przypomina państwa o najbardziej opresyjnym systemie fiskalnym. Różnica polega na tym, że w zamian oferuje znacznie niższy poziom usług publicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

System skomplikowany, niesprawiedliwy i nieefektywny

REKLAMA

Jednym z głównych problemów, na które zwraca uwagę WEI, jest skomplikowanie polskiego systemu podatkowego. W kraju funkcjonuje wiele różnych składek, z których część można odliczyć od podatku, a część nie. Do tego dochodzą trzy różne stawki VAT, co tworzy dodatkowe zamieszanie – nawet przy zakupach codziennych produktów.

W europejskim rankingu przejrzystości systemów podatkowych przygotowanym przez OECD, Polska zajęła w 2024 roku dopiero 31. miejsce na 38 państw. To wynik, który jasno wskazuje na konieczność reform.

WEI: Czas uprościć system i ograniczyć fiskalne absurdy

Warsaw Enterprise Institute od lat postuluje uproszczenie systemu podatkowego i radykalne zmiany w filozofii fiskalnej państwa. Obecna sytuacja, gdzie obywatel musi poświęcać czas nie tylko na zarabianie pieniędzy, ale również na rozliczanie się z wieloma urzędami, jest nie do utrzymania w dłuższej perspektywie.

Eksperci WEI wskazują, że niski i prosty podatek nie może być jedynie hasłem z kampanii wyborczej. Powinien być realnym celem polityki gospodarczej, ponadpartyjnym konsensusem i fundamentem strategii rozwoju kraju.

Propozycje reform WEI:

  1. Zastąpienie obecnych danin uproszczonym systemem opartym na jasno określonych stawkach:
    • opodatkowanie płac – 23,5 proc. od funduszu płac;
    • opodatkowanie JDG i małych spółek – ryczałt od 1,5 proc. do 17 proc., średnio 10 proc.;
    • opodatkowanie osób prywatnych – podatek przychodowy dla instytucji finansowych – 0,5 proc. oraz 1,5 proc. dla przedsiębiorstw;
    • podatek od dywidendy – 23,5 proc.;
    • jednolita stawka VAT – 17,75 proc. + 2 proc. na zbrojenia.
  3. Rewizja sensowności pobierania wielu pomniejszych opłat, które mają znikomy wpływ na dochody budżetu, a jednocześnie komplikują życie obywateli i przedsiębiorców.

Polityczny i społeczny obowiązek

Temat reformy podatkowej w Polsce powinien zająć kluczową pozycję w debacie publicznej. To nie jest temat techniczny, lecz bezpośrednio dotyczący życia każdego pracującego Polaka. Wysokie i skomplikowane daniny zniechęcają do aktywności zawodowej, ograniczają konsumpcję, a także hamują rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

W dobie cyfryzacji, rosnącej mobilności zawodowej i globalnej konkurencji o inwestycje, Polska nie może pozwolić sobie na przestarzały, skomplikowany i nieefektywny system podatkowy. To nie tylko kwestia sprawiedliwości społecznej, ale i gospodarczego przetrwania.

Źródło: Raport „Ile kosztuje Cię państwo”, Warsaw Enterprise Institute: Zobacz pełny raport

Powiązane
Zaprzysiężenie Nawrockiego. O której godzinie? Oto szczegółowy plan uroczystości 6 sierpnia w Warszawie [Transmisja na żywo]
Zaprzysiężenie Nawrockiego. O której godzinie? Oto szczegółowy plan uroczystości 6 sierpnia w Warszawie [Transmisja na żywo]
Koniec z bieganiem po zaświadczenia! Rewolucyjne zmiany w podatku od spadków i darowizn, dotyczące zaświadczeń z urzędu skarbowego oraz rozliczeń rent prywatnych
Koniec z bieganiem po zaświadczenia! Rewolucyjne zmiany w podatku od spadków i darowizn, dotyczące zaświadczeń z urzędu skarbowego oraz rozliczeń rent prywatnych
Jeździsz quadem po lesie? Teraz możesz trafić nawet do więzienia, rząd zaostrza prawo karne
Jeździsz quadem po lesie? Teraz możesz trafić nawet do więzienia, rząd zaostrza prawo karne
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wziął L4 i pojechał na koncert – wykrył to detektyw wynajęty przez pracodawcę
20 sie 2025

- Skala problemu rośnie z kwartału na kwartał. Pracodawcy coraz częściej proszą o pomoc detektywów, by pomóc w ustaleniu realnej sytuacji pracownika, który np. nadużywa L4 czy udał się na długotrwały urlop. Takie sytuacje mają miejsce np. gdy w firmie jest konflikt, planowane są zwolnienia lub gdy po prostu niektórym nie chce się wykonywać służbowych obowiązków – mówi detektyw Małgorzata Marczulewska. – Niektóre sytuacje są dowodem wielkiej arogancji pracowników – mówi ekspertka i podaje kilka przykładów.
W jaki sposób wyegzekwować od sprawcy świadczenia przyznane pokrzywdzonemu?
20 sie 2025

Mimo że sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego – a nawet zastąpić go nawiązką do 200 tys. zł – w praktyce często zdarza się, że sprawcy ignorują te obowiązki. Pokrzywdzeni nie są jednak bezradni – mogą skorzystać z egzekucji komorniczej, a w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić do ponownego postępowania karnego wobec osoby uchylającej się od wykonania wyroku.
Skrócony czas pracy – pilotaż również w samorządach
20 sie 2025

Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć jako realizator tylko jeden wniosek dla wybranej jednostki podległej, w której będzie testowany model skróconego czasu pracy. Tak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
AI w szkole. Rodzice uczniów zapytani, co sądzą o sztucznej inteligencji w edukacji
20 sie 2025

Czy szkoła powinna uczyć o zagrożeniach związanych z AI? Czy uczniowie powinni stosować narzędzia oparte na sztucznej inteligencji? SW Research Agencja Badań Rynku i Opinii zapytała o to rodziców.

REKLAMA

7-godzinny dzień pracy dla rodziców dzieci do 13 roku życia i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy). To tylko niektóre z nowych przywilejów, które mają podnieść „najniższy w historii poziom dzietności w Polsce”
20 sie 2025

W dniu 23 lipca br. do Sejmu została złożona petycja obywatelska w sprawie zwiększenia przewidzianych w kodeksie pracy praw pracowniczych kobiet w ciąży i rodziców dzieci do 13 roku życia. 7-godzinny dzień pracy i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy), to tylko niektóre z nowych przywilejów, które miałyby podnieść – aktualnie najniższy w historii – poziom dzietności w Polsce.
Lekki stopień niepełnosprawności 2025 – świadczenia, ulgi i zasiłki z MOPS i PFRON
20 sie 2025

Masz lekki stopień niepełnosprawności? Nie rezygnuj z pieniędzy, które mogą Ci się należeć w 2025 roku. To nie tylko kilka ulg podatkowych, ale konkretne świadczenia z MOPS, dopłaty z PFRON, refundacje składek ZUS i dofinansowania rehabilitacji czy sprzętu. Wiele osób wciąż nie wie, że nawet przy lekkim stopniu można uzyskać realne wsparcie finansowe. Sprawdź, jak nie stracić szansy na dodatkowe pieniądze.
Chcesz podwoić swoją emeryturę? To możliwe! ZUS zdradził, w czym tkwi sekret. Oto sposób na zwiększenie świadczenia emerytalnego
20 sie 2025

Waloryzacja emerytur to nie jedyna opcja na zwiększenie wysokości świadczenia emerytalnego. Mało kto o tym wie, że osoby odprowadzające składki do ZUS mogą wpłynąć na przyszłą wysokość swojej emerytury. Jak to zrobić? ZUS zdradził ten sekret. Oto szczegóły.
Bon ciepłowniczy już od 2025 roku! Rząd szykuje wsparcie dla najuboższych – kto załapie się na dopłatę?
20 sie 2025

Rząd szykuje nowe wsparcie dla Polaków – od drugiej połowy 2025 roku ma zacząć obowiązywać bon ciepłowniczy, czyli dopłata do rachunków za ogrzewanie dla najuboższych gospodarstw domowych. Projekt ustawy w tej sprawie zakłada, że pomoc obejmie osoby o niskich dochodach, korzystające z ciepła systemowego i dotknięte rosnącymi kosztami ogrzewania.

REKLAMA

Nowy podatek uderzy w kieszenie Polaków. Od 2026 r. ceny elektroniki mocno w górę
20 sie 2025

Rząd szykuje nowy podatek, który uderzy w portfele konsumentów. Od 1 stycznia 2026 roku zacznie obowiązywać tzw. opłata reprograficzna – dodatkowe 2% doliczane do ceny sprzętu elektronicznego. Oznacza to, że droższe będą nie tylko smartfony, laptopy czy telewizory, ale nawet papier biurowy. Najwięcej kontrowersji wzbudza jednak fakt, że regulacja zostanie wprowadzona nie ustawą, lecz rozporządzeniem ministra kultury – bez debaty sejmowej i bez możliwości weta prezydenta.
Ograniczenia budżetowe powodem odmowy przyznania dofinansowania z PFRON
19 sie 2025

Samorządy odmawiają przyznania dofinansowania z PFRON do turnusów rehabilitacyjnych pomimo spełniania wymaganych kryteriów. Powodem jest brak środków. Czy powiat może uzyskać dodatkowe środki w przypadku wyczerpania przyznanego limitu? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na ważną interpelację.

REKLAMA