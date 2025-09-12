REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz te 5 objawów? Sprawdź, czy możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku

Masz te 5 objawów? Sprawdź, czy możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 września 2025, 14:46
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Masz te 5 objawów? Sprawdź, czy możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku
Masz te 5 objawów? Możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności i dodatkowe pieniądze
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Orzeczenie o niepełnosprawności wielu osobom kojarzy się wyłącznie z ciężkimi chorobami, które uniemożliwiają samodzielne życie. Tymczasem w praktyce może je uzyskać także ktoś, kto zmaga się z powszechnymi, ale przewlekłymi dolegliwościami. Stały ból kręgosłupa i stawów, częste migreny, pogarszający się wzrok czy niedosłuch realnie ograniczają codzienne funkcjonowanie i mogą być podstawą do przyznania orzeczenia. To z kolei otwiera drogę do świadczeń finansowych, ulg podatkowych oraz programów wsparcia.

rozwiń >

Orzeczenie o niepełnosprawności 2025 – komu przysługuje?

W Polsce każdego roku tysiące osób składają wnioski o orzeczenie o niepełnosprawności. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest ono przeznaczone wyłącznie dla osób w najcięższym stanie zdrowia. Według danych GUS na koniec 2023 r. aż ponad 4 mln osób miało ważne orzeczenie, z czego najwięcej w stopniu umiarkowanym i znacznym.

REKLAMA

REKLAMA

Dokument ten uzyskują nie tylko osoby ciężko chore, ale także ci, którzy zmagają się z przewlekłymi dolegliwościami: nawracającymi bólami, ograniczeniami ruchowymi, problemami ze zmysłami czy schorzeniami psychicznymi. Ważne jest, by objawy były udokumentowane i wpływały na codzienne funkcjonowanie. Wtedy otwierają drogę do świadczeń, ulg podatkowych i programów wsparcia. Poniżej znajdziesz cztery grupy objawów, które występują dosyć powszechnie, a w niektórych przypadkach mogą prowadzić do przyznania orzeczenia.

Zobacz także: Komisja lekarska 2025 – jak wygląda i co mówić, by dostać orzeczenie o niepełnosprawności? [Nowe zasady]

1. Przewlekłe bóle kręgosłupa i stawów

Problemy z układem ruchu są dziś jedną z najczęstszych przyczyn orzekania o niepełnosprawności. Zwyrodnienia, dyskopatie, zesztywniające zapalenie stawów czy pourazowe uszkodzenia kręgosłupa mogą uniemożliwiać długotrwałe siedzenie, stanie czy wykonywanie pracy fizycznej.

REKLAMA

Lekarze orzecznicy biorą pod uwagę:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • dokumentację medyczną (rezonanse, RTG, opinie specjalistów),
  • stopień ograniczenia ruchomości,
  • wpływ dolegliwości na codzienne życie (np. brak możliwości samodzielnego noszenia zakupów, trudności z poruszaniem się).

Jeśli ból jest przewlekły, a rehabilitacja nie przynosi pełnej poprawy, istnieją duże szanse na uzyskanie przynajmniej lekkiego stopnia niepełnosprawności.

2. Częste i silne bóle głowy, w tym migreny

Migrena czy inne przewlekłe bóle głowy często są bagatelizowane, ale mogą prowadzić do poważnych ograniczeń. Wielodniowe ataki bólu, połączone z nudnościami, zaburzeniami widzenia i nadwrażliwością na światło, sprawiają, że osoba nie jest w stanie pracować ani normalnie funkcjonować.

W orzecznictwie liczy się przede wszystkim:

  • częstotliwość napadów,
  • udokumentowane leczenie neurologiczne,
  • wpływ na zdolność do pracy i nauki.

Osoby cierpiące na przewlekłe migreny, które potwierdzi specjalista, mają realne podstawy do uzyskania orzeczenia.

3. Zaburzenia widzenia lub słuchu

Nawet częściowa utrata wzroku czy słuchu to poważne utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu. Problemy ze wzrokiem mogą uniemożliwiać samodzielne poruszanie się, prowadzenie pojazdów czy korzystanie z komputera. Z kolei niedosłuch często izoluje społecznie i utrudnia komunikację.

Orzecznicy uwzględniają:

  • wyniki badań okulistycznych lub audiogram,
  • zalecenia dotyczące stosowania aparatów słuchowych czy okularów,
  • ocenę, w jakim stopniu pomoce medyczne poprawiają funkcjonowanie.

Zaburzenia wiedzenia lub słuchu należą do najczęstszych przyczyn przyznania umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

4. Choroby psychiczne i neurologiczne

Niepełnosprawność to nie tylko problemy fizyczne. Równie istotne są zaburzenia psychiczne i neurologiczne, które mogą uniemożliwiać samodzielne życie. Depresja lekooporna, zaburzenia lękowe, schizofrenia czy padaczka wymagają stałego leczenia i często powodują wykluczenie z rynku pracy.

Pod uwagę brane są:

  • dokumentacja psychiatryczna i neurologiczna,
  • częstotliwość napadów (np. w padaczce),
  • konieczność stałego leczenia i opieki,
  • wpływ na samodzielność w życiu codziennym.

W wielu przypadkach te schorzenia skutkują orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, co daje szeroki dostęp do świadczeń i programów pomocowych.

4. Otyłość i choroby z nią związane

Otyłość nie jest jedynie kwestią wyglądu, coraz częściej uznawana jest za przewlekłą chorobę, która znacząco ogranicza codzienne funkcjonowanie. Nadmierna masa ciała powoduje problemy z poruszaniem się, nasila bóle stawów i kręgosłupa, utrudnia wykonywanie pracy fizycznej, a nawet proste czynności dnia codziennego, jak wejście po schodach czy dłuższy spacer. Co więcej, otyłość często prowadzi do chorób współistniejących: cukrzycy typu 2, nadciśnienia, chorób serca czy obturacyjnego bezdechu sennego.

Lekarze orzecznicy biorą pod uwagę:

  • wskaźnik masy ciała (BMI) oraz dokumentację medyczną potwierdzającą przewlekłe leczenie,
  • wpływ otyłości i chorób towarzyszących na zdolność do pracy i codzienne życie,
  • konieczność stałego przyjmowania leków lub korzystania z rehabilitacji.

W przypadku gdy otyłość znacząco ogranicza sprawność, a dolegliwości nie ustępują mimo leczenia, istnieje możliwość uzyskania orzeczenia. Najczęściej w stopniu lekkim lub umiarkowanym, zwłaszcza przy chorobach współistniejących.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Uzyskanie orzeczenia to nie tylko formalność, to szereg konkretnych uprawnień, m.in.:

  • świadczenia pieniężne – zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek stały, renta socjalna,
  • dofinansowania z PFRON i PCPR – np. do sprzętu ortopedycznego, turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych,
  • ulgi podatkowe – m.in. ulga rehabilitacyjna, możliwość odliczenia kosztów leczenia i dojazdów,
  • legitymacja osoby z niepełnosprawnością – daje zniżki komunikacyjne, ułatwia korzystanie z instytucji kultury i uprawnia do parkowania na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami,
  • przywileje pracownicze – dodatkowe dni urlopu, krótszy czas pracy (dla stopnia znacznego i umiarkowanego),
  • pierwszeństwo – w kolejkach do lekarzy specjalistów, rehabilitacji i sanatoriów,
  • opieka i wsparcie – możliwość korzystania z usług asystenta osoby z niepełnosprawnością w ramach programów gminnych.

Zobacz także: Świadczenia z MOPS w 2025 r. Pełna lista dodatków i aktualne kwoty

Jak wygląda procedura uzyskania orzeczenia?

  1. Złóż wniosek w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności (dla dorosłych i dzieci).
  2. Dołącz dokumentację medyczną – wyniki badań, wypisy ze szpitala, opinie specjalistów.
  3. Staw się na komisji lekarskiej – lekarz oceni faktyczny wpływ choroby na codzienne życie.
  4. Odbierz decyzję – przyznany stopień (lekki, umiarkowany, znaczny) określa, jakie świadczenia i ulgi przysługują.

Dlaczego warto spróbować?

Przewlekłe bóle, utrata sprawności czy problemy psychiczne i neurologiczne to nie tylko kwestia komfortu życia, to realne ograniczenia, które mogą być podstawą do orzeczenia.

Posiadanie orzeczenia daje poczucie bezpieczeństwa, dostęp do wsparcia finansowego i organizacyjnego, a także szansę na lepszą jakość życia.

Podstawa prawna:

Powiązane
Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2025 – komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?
Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2025 – komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?
Bon senioralny dla kogo i od kiedy? Sprawdź, czy należy ci się 2150 zł miesięcznie
Bon senioralny dla kogo i od kiedy? Sprawdź, czy należy ci się 2150 zł miesięcznie
Zasiłek stały w 2025 r. Nawet 1229 zł miesięcznie z MOPS. Kto może dostać i jak złożyć wniosek?
Zasiłek stały w 2025 r. Nawet 1229 zł miesięcznie z MOPS. Kto może dostać i jak złożyć wniosek?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KSeF 2026 - Jeszcze można uniknąć katastrofy. Prof. Modzelewski polemizuje z Ministerstwem Finansów
12 wrz 2025

Niniejsza publikacja jest polemiką prof. Witolda Modzelewskiego z tezami i argumentacją resortu finansów zaprezentowanymi w artykule: „Wystawianie faktur w KSeF w 2026 roku. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów”. Śródtytuły pochodzą od redakcji portalu infor.pl.

Na firmę i jej pracowników można nałożyć obowiązkowe świadczenia po wybuchu wojny. Pracownika powołanego do wojska firma nie może zwolnić [Prawo]
12 wrz 2025

Przepisy przewidują możliwość nałożenia na firmę świadczeń rzeczowych na rzecz wojska po wybuchu wojny. Pracodawcy muszą uwzględnić ryzyko prowadzenia działalności w sytuacji rekrutacji części pracowników do służby wojskowej. Pracownicy w czasie zatrudnienia mogą wykonywać przez okres do 7 dni (jednorazowo) świadczenia osobiste. UWAGA! Pracownik w czasie obowiązywania umowy o pracę może zostać zobowiązany do wykonywania świadczeń osobistych na rzecz wojska.
Masz te 5 objawów? Sprawdź, czy możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku
12 wrz 2025

Orzeczenie o niepełnosprawności wielu osobom kojarzy się wyłącznie z ciężkimi chorobami, które uniemożliwiają samodzielne życie. Tymczasem w praktyce może je uzyskać także ktoś, kto zmaga się z powszechnymi, ale przewlekłymi dolegliwościami. Stały ból kręgosłupa i stawów, częste migreny, pogarszający się wzrok czy niedosłuch realnie ograniczają codzienne funkcjonowanie i mogą być podstawą do przyznania orzeczenia. To z kolei otwiera drogę do świadczeń finansowych, ulg podatkowych oraz programów wsparcia.
Rozporządzenie ws. minimalnej krajowej 2026 r. podpisane przez premiera Donalda Tuska [KWOTY]
12 wrz 2025

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 r. Określa ona zarówno zasady ustalania jego wysokości, jak i procedury związane z corocznym ogłaszaniem tej kwoty. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. zostało podpisane przez premiera Donalda Tuska.

REKLAMA

Gdy przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji, ZUS może przejąć wypłatę zasiłków
12 wrz 2025

Brak płynności finansowej płatnika składek, który zatrudnia powyżej 20 osób, może utrudniać mu regulowanie świadczeń na rzecz pracowników. Takimi świadczeniami są zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński czy świadczenie rehabilitacyjne. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pomóc i przejąć wypłatę świadczeń. Potrzebny jest jednak wniosek płatnika lub ubezpieczonego.
Naczelna Rada Lekarska krytykuje rządowe zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty
12 wrz 2025

Naczelna Rada Lekarska sprzeciwia się propozycji rządu, by w ramach pilnej nowelizacji dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzić także zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Samorząd lekarski ocenia, że „uproszczony” tryb uznawania kwalifikacji lekarzy spoza UE stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów i omija właściwą ścieżkę legislacyjną.
Kupno mieszkania krok po kroku [Wywiad]
12 wrz 2025

Kupno mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Ekspertka Natalia Leszczyńska, dyrektor ds. marketingu Pekabex Development, podpowiada jak wybrać mieszkanie, na co zwracać uwagę, by tej decyzji nie żałować. Poniższy wywiad to w istocie poradnik jak kupić mieszkanie krok po kroku.
Zasiłek stały w 2025 r. Nawet 1229 zł miesięcznie z MOPS. Kto może dostać i jak złożyć wniosek?
12 wrz 2025

Zasiłek stały to jedno z najważniejszych świadczeń z pomocy społecznej. W 2025 r. obowiązują wyższe progi dochodowe i nowa maksymalna kwota, dzięki czemu wsparcie trafi do większej liczby seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Sprawdź, komu dokładnie przysługuje zasiłek stały, ile można dostać miesięcznie w 2025 r., jakie dokumenty są potrzebne i czy w 2026 r. planowane są kolejne zmiany.

REKLAMA

Renta wdowia: tysiące wdów i wdowców pozostają bez wsparcia. Czy to sprawiedliwe?
12 wrz 2025

Od dwóch miesięcy ZUS wypłaca rentę wdowią, ale tysięcy osób wciąż nie otrzymały ani złotówki. Przepisy wykluczają tych, którzy stracili małżonka zbyt wcześnie lub pobierają wyższe świadczenia, a prawnicy biją na alarm – państwo ingeruje w życie prywatne i narusza zasadę równości. Sprawdź, kto naprawdę może liczyć na wsparcie finansowe po stracie bliskiej osoby.
Minimalne wynagrodzenie 2026 powinno być do 15 września 2025 r w Dzienniku Ustaw. Ile wyniesie brutto od 1 stycznia?
12 wrz 2025

Dnia 12 lub 15 września 2025 r. rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu w 2026 r. powinno znaleźć się w Dzienniku Ustaw. Rada ministrów jest zobligowana do ustalenia wysokości minimalnej krajowej na 2026 r. do 15 września (poniedziałek). Ile wyniesie nowa kwota?

REKLAMA