Masz te 5 objawów? Możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności i dodatkowe pieniądze

Orzeczenie o niepełnosprawności wielu osobom kojarzy się wyłącznie z ciężkimi chorobami, które uniemożliwiają samodzielne życie. Tymczasem w praktyce może je uzyskać także ktoś, kto zmaga się z powszechnymi, ale przewlekłymi dolegliwościami. Stały ból kręgosłupa i stawów, częste migreny, pogarszający się wzrok czy niedosłuch realnie ograniczają codzienne funkcjonowanie i mogą być podstawą do przyznania orzeczenia. To z kolei otwiera drogę do świadczeń finansowych, ulg podatkowych oraz programów wsparcia.

Orzeczenie o niepełnosprawności 2025 – komu przysługuje?

W Polsce każdego roku tysiące osób składają wnioski o orzeczenie o niepełnosprawności. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest ono przeznaczone wyłącznie dla osób w najcięższym stanie zdrowia. Według danych GUS na koniec 2023 r. aż ponad 4 mln osób miało ważne orzeczenie, z czego najwięcej w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Dokument ten uzyskują nie tylko osoby ciężko chore, ale także ci, którzy zmagają się z przewlekłymi dolegliwościami: nawracającymi bólami, ograniczeniami ruchowymi, problemami ze zmysłami czy schorzeniami psychicznymi. Ważne jest, by objawy były udokumentowane i wpływały na codzienne funkcjonowanie. Wtedy otwierają drogę do świadczeń, ulg podatkowych i programów wsparcia. Poniżej znajdziesz cztery grupy objawów, które występują dosyć powszechnie, a w niektórych przypadkach mogą prowadzić do przyznania orzeczenia.

1. Przewlekłe bóle kręgosłupa i stawów

Problemy z układem ruchu są dziś jedną z najczęstszych przyczyn orzekania o niepełnosprawności. Zwyrodnienia, dyskopatie, zesztywniające zapalenie stawów czy pourazowe uszkodzenia kręgosłupa mogą uniemożliwiać długotrwałe siedzenie, stanie czy wykonywanie pracy fizycznej.

Lekarze orzecznicy biorą pod uwagę:

dokumentację medyczną (rezonanse, RTG, opinie specjalistów),

stopień ograniczenia ruchomości,

wpływ dolegliwości na codzienne życie (np. brak możliwości samodzielnego noszenia zakupów, trudności z poruszaniem się).

Jeśli ból jest przewlekły, a rehabilitacja nie przynosi pełnej poprawy, istnieją duże szanse na uzyskanie przynajmniej lekkiego stopnia niepełnosprawności.

2. Częste i silne bóle głowy, w tym migreny

Migrena czy inne przewlekłe bóle głowy często są bagatelizowane, ale mogą prowadzić do poważnych ograniczeń. Wielodniowe ataki bólu, połączone z nudnościami, zaburzeniami widzenia i nadwrażliwością na światło, sprawiają, że osoba nie jest w stanie pracować ani normalnie funkcjonować.

W orzecznictwie liczy się przede wszystkim:

częstotliwość napadów,

udokumentowane leczenie neurologiczne,

wpływ na zdolność do pracy i nauki.

Osoby cierpiące na przewlekłe migreny, które potwierdzi specjalista, mają realne podstawy do uzyskania orzeczenia.

3. Zaburzenia widzenia lub słuchu

Nawet częściowa utrata wzroku czy słuchu to poważne utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu. Problemy ze wzrokiem mogą uniemożliwiać samodzielne poruszanie się, prowadzenie pojazdów czy korzystanie z komputera. Z kolei niedosłuch często izoluje społecznie i utrudnia komunikację.

Orzecznicy uwzględniają:

wyniki badań okulistycznych lub audiogram,

zalecenia dotyczące stosowania aparatów słuchowych czy okularów,

ocenę, w jakim stopniu pomoce medyczne poprawiają funkcjonowanie.

Zaburzenia wiedzenia lub słuchu należą do najczęstszych przyczyn przyznania umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

4. Choroby psychiczne i neurologiczne

Niepełnosprawność to nie tylko problemy fizyczne. Równie istotne są zaburzenia psychiczne i neurologiczne, które mogą uniemożliwiać samodzielne życie. Depresja lekooporna, zaburzenia lękowe, schizofrenia czy padaczka wymagają stałego leczenia i często powodują wykluczenie z rynku pracy.

Pod uwagę brane są:

dokumentacja psychiatryczna i neurologiczna,

częstotliwość napadów (np. w padaczce),

konieczność stałego leczenia i opieki,

wpływ na samodzielność w życiu codziennym.

W wielu przypadkach te schorzenia skutkują orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, co daje szeroki dostęp do świadczeń i programów pomocowych.

4. Otyłość i choroby z nią związane

Otyłość nie jest jedynie kwestią wyglądu, coraz częściej uznawana jest za przewlekłą chorobę, która znacząco ogranicza codzienne funkcjonowanie. Nadmierna masa ciała powoduje problemy z poruszaniem się, nasila bóle stawów i kręgosłupa, utrudnia wykonywanie pracy fizycznej, a nawet proste czynności dnia codziennego, jak wejście po schodach czy dłuższy spacer. Co więcej, otyłość często prowadzi do chorób współistniejących: cukrzycy typu 2, nadciśnienia, chorób serca czy obturacyjnego bezdechu sennego.

Lekarze orzecznicy biorą pod uwagę:

wskaźnik masy ciała (BMI) oraz dokumentację medyczną potwierdzającą przewlekłe leczenie,

wpływ otyłości i chorób towarzyszących na zdolność do pracy i codzienne życie,

konieczność stałego przyjmowania leków lub korzystania z rehabilitacji.

W przypadku gdy otyłość znacząco ogranicza sprawność, a dolegliwości nie ustępują mimo leczenia, istnieje możliwość uzyskania orzeczenia. Najczęściej w stopniu lekkim lub umiarkowanym, zwłaszcza przy chorobach współistniejących.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Uzyskanie orzeczenia to nie tylko formalność, to szereg konkretnych uprawnień, m.in.:

świadczenia pieniężne – zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek stały, renta socjalna,

– zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek stały, renta socjalna, dofinansowania z PFRON i PCPR – np. do sprzętu ortopedycznego, turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych,

– np. do sprzętu ortopedycznego, turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, ulgi podatkowe – m.in. ulga rehabilitacyjna, możliwość odliczenia kosztów leczenia i dojazdów,

– m.in. ulga rehabilitacyjna, możliwość odliczenia kosztów leczenia i dojazdów, legitymacja osoby z niepełnosprawnością – daje zniżki komunikacyjne, ułatwia korzystanie z instytucji kultury i uprawnia do parkowania na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami,

– daje zniżki komunikacyjne, ułatwia korzystanie z instytucji kultury i uprawnia do parkowania na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami, przywileje pracownicze – dodatkowe dni urlopu, krótszy czas pracy (dla stopnia znacznego i umiarkowanego),

– dodatkowe dni urlopu, krótszy czas pracy (dla stopnia znacznego i umiarkowanego), pierwszeństwo – w kolejkach do lekarzy specjalistów, rehabilitacji i sanatoriów,

– w kolejkach do lekarzy specjalistów, rehabilitacji i sanatoriów, opieka i wsparcie – możliwość korzystania z usług asystenta osoby z niepełnosprawnością w ramach programów gminnych.

Jak wygląda procedura uzyskania orzeczenia?

Złóż wniosek w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności (dla dorosłych i dzieci). Dołącz dokumentację medyczną – wyniki badań, wypisy ze szpitala, opinie specjalistów. Staw się na komisji lekarskiej – lekarz oceni faktyczny wpływ choroby na codzienne życie. Odbierz decyzję – przyznany stopień (lekki, umiarkowany, znaczny) określa, jakie świadczenia i ulgi przysługują.

Dlaczego warto spróbować?

Przewlekłe bóle, utrata sprawności czy problemy psychiczne i neurologiczne to nie tylko kwestia komfortu życia, to realne ograniczenia, które mogą być podstawą do orzeczenia.

Posiadanie orzeczenia daje poczucie bezpieczeństwa, dostęp do wsparcia finansowego i organizacyjnego, a także szansę na lepszą jakość życia.

