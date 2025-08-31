REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » To już pewne: nadchodzi nowa płaca minimalna, kto dostanie podwyżkę od 1 stycznia 2026 r., ile ona wyniesie

To już pewne: nadchodzi nowa płaca minimalna, kto dostanie podwyżkę od 1 stycznia 2026 r., ile ona wyniesie

31 sierpnia 2025, 20:10
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Płaca minimalna 2026: ile wyniesie po podwyżce
Najdalej w przyszłym tygodniu Rada Ministrów wyda rozporządzenie i nowa wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 r. wyjdzie z fazy propozycji, by stać się obowiązującym prawem. W Ubiegłym roku takie rozporządzenie rząd wydał dokładnie 12 września. Jaka więc będzie płaca minimalna po kolejnej podwyżce?

Na ostateczną wysokość najniższej krajowej jaka będzie obowiązywała od 1 stycznia 2026 roku trzeba poczekać do pierwszej połowy września. Rada Dialogu Społecznego nie wypracowała w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę wspólnego stanowiska do połowy lipca więc zgodnie z prawem decyzję co do płacy minimalnej arbitralnie podejmie rząd na ostatnią chwilę, publikując stosowne rozporządzenie przed 15 września 2025 roku.

Zgodnie z ustawowym kalendarzem, w połowie czerwca rząd, przyjmując założenia do projektu ustawy budżetowej na 2026 rok, zatwierdził propozycję nowego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4 806 zł. W przyszłym roku wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 31,40 zł.

Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 roku, czyli 4 806 zł, oznacza wzrost o 140 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2025 roku (4 666 zł), czyli o 3%.
Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2026 roku wyniesie 31,40 zł, co oznacza wzrost także o 3%.

Płaca minimalna 2026 konsultowana przez Radę Dialogu Społecznego

Rada Ministrów przedstawiła tę propozycję Radzie Dialogu Społecznego. RDS miała czas, by w ramach konsultacji wyrazić swoją opinię w tej sprawie do 15 lipca 2025 r.
Zgodnie z ustawą regulującą zasady ustanawiania minimalnego wynagrodzenia za pracę opinia Rady Dialogu Społecznego nie jest dla rządu wiążąca.
Przepis ustawowy stanowi tak. Jeśli RDS do 15 lipca nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas stawki te do 15 września br. ustali w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Ich wysokość nie może być jednak niższa od kwot, które zostały wcześniej przedstawione do negocjacji członkom Rady Dialogu Społecznego.

To Rada Ministrów podejmuje więc ostateczną decyzję, publikując stosowne rozporządzeni w połowie września.
Dla przykładu wysokość płacy minimalnej na 2025 rok stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.
Podobnie będzie z najniższą krajową, która ma być obowiązująca od 1 stycznia 2026 roku.

Ostatecznie posiedzenie RDS odbyło się 11 lipca i nie zakończyło osiągnięciem konsensusu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 2026 roku - wszystkie trzy strony: reprezentacja pracowników, pracodawców i rządowa pozostały przy swoich wcześniejszych stanowiskach.

Norbert Kusiak – przedstawiciel OPZZ w imieniu Przewodniczącego Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych przedstawił informacje z przebiegu dyskusji jaka toczyła się w ramach Zespołu na temat: wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2026 r. Poinformował, że organizacje związkowe: OPZZ, NSZZ „Solidarność” i FZZ uważają, że wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić w 2026 r. nie mniej niż 7,48% (do wysokości co najmniej 5.015 zł).
Natomiast wspólna propozycja organizacji pracodawców: BCC, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, PTG, ZPP, ZRP mówi, że wzrost płacy minimalnej powinien opierać się o wskaźnik wynikający z obecnie obowiązującej ustawy tj. nie przekroczyć 50 zł (w efekcie maksymalnie 4.716 zł).
W powyższej sprawie stronie społecznej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska.

Płaca minimalna 2026: związki zawodowe chcą podwyżki do co najmniej 5015 zł

Rada Dialogu Społecznego w sprawie wysokości płacy minimalnej na 2026 r. nie zajęła więc jednolitego stanowiska.
Co prawda pracodawcy, reprezentowani w RDS przez organizacje pracodawców, są zadowoleni z propozycji rządowej, ale związkowcy będą się domagać podwyżki nie o 140 zł, ale o ponad 250 zł, czyli nie o 3 proc., ale o 7,48 proc.

Pracodawcy przez kilka kolejnych lat kwestionowali wysokość podwyżek płacy minimalnej, uważając iż były one ponad stan – nie tylko zdecydowanie przewyższając poziom inflacji, ale zmuszając firmy do drastycznego podwyższania kosztów prowadzenia biznesu.
Teraz więc gdy nowa propozycja rządowa realnie nie jest podwyżką, ale jedynie inflacyjną waloryzacją wysokości najniższej krajowej i minimalnej stawki godzinowej, pracodawcą są w końcu ukontentowani.
Z kolei organizacje związkowe odwołują się także do historii ostatnich lat w zakresie stanowienia nowych stawek najniższej krajowej, które były systematycznie dwucyfrowe, dla nich więc wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z roku na rok jedynie o 3 procent jest nie do zaakceptowania.

Płaca minimalna 2026: 4 806 zł czy 5 015 zł

Zgodnie z tym, na co już wskazaliśmy, ostateczną decyzję w sposób arbitralny podejmie Rada Ministrów a pierwszej połowie września br.
Nie można mieć przy tym pewności, że będzie to dokładnie 4 806 zł.

Doświadczenia z wielu minionych lat uczą, że rząd nawet w ostatniej chwili ulegał presji związków zawodowych lub przyjmował inne argumenty, zmieniając pierwotną propozycję płacy minimalnej.
Zawsze były to ruchy w górę, zazwyczaj jednak zwiększano kwotę najniższej krajowej na kolejny okres tylko nieznacznie w stosunku do propozycji czerwcowych.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
