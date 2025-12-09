Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy pod hasłem „Godna emerytura”. Zakłada on wzrost najniższych świadczeń o 150 zł już od 2026 roku, podnosząc minimalną emeryturę do około 2 030 zł. Podwyżki mają objąć również 13. i 14. emeryturę.

rozwiń >

Podpisanie projektu ustawy „Godna emerytura” w Sochaczewie – pełny opis decyzji prezydenta, która ma zwiększyć minimalną emeryturę o 150 zł już od przyszłego roku

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w poniedziałek 3 listopada projekt ustawy „Godna emerytura”, który zakłada wprowadzenie podwyżki minimalnej emerytury o 150 zł. Oficjalne ogłoszenie odbyło się podczas spotkania z seniorami w Sochaczewie i miało bardzo symboliczny charakter, ponieważ – jak podkreślano – jest to realizacja jednej z kluczowych obietnic złożonych przez prezydenta w trakcie kampanii. Nawrocki mówił o tym wprost, używając słów: „prezydent Polski jest głosem emerytek i emerytów”. Tym samym zaznaczył, że przygotowana ustawa ma dać seniorom poczucie stabilności i przewidywalności.

Projekt zostanie teraz złożony w Sejmie i ma objąć nie tylko samą minimalną emeryturę, ale także 13. i 14. emeryturę, które również mają wzrosnąć o 150 zł. Co istotne, podwyżki te mają zostać zagwarantowane ustawą, co – według prezydenta – ma zapewnić ich trwałość. Podczas wystąpienia przedstawił również swoje podejście do sposobu waloryzacji świadczeń: „proponuje podchodzenie do waloryzacji emerytur w sposób i procentowy, i kwotowy”.

Wśród seniorów zgromadzonych na spotkaniu słowa te spotkały się z dużym uznaniem. W obliczu rosnących kosztów życia informacja o takim rozwiązaniu została przyjęta jako odpowiedź na realne potrzeby społeczne. Prezydent podkreślił, że jego celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której minimalna emerytura osiągnie poziom co najmniej 2 tys. zł, bo – jak powiedział – Polska XXI wieku „zasługuje na to, aby najniższa emerytura wynosiła przynajmniej 2 tys. zł”.

Słowa prezydenta do premiera Donalda Tuska – krytyka niespełnionych obietnic dotyczących podwójnej waloryzacji

W drugiej części wystąpienia prezydent Karol Nawrocki odniósł się do niezrealizowanych obietnic rządu dotyczących waloryzacji świadczeń. Nawiązał konkretnie do programu „100 konkretów” przedstawionego przez premiera Donalda Tuska w kampanii parlamentarnej 2023 roku. Jednym z punktów programu miała być dwukrotna waloryzacja emerytur. Zdaniem prezydenta obietnica ta nie została spełniona, co skłoniło go do działania. Jego słowa były ostre, ale jednoznaczne: „ja taką waloryzację jako prezydent Polski z chęcią bym podpisał, tylko ona nie przeszła, mimo że padła taka obietnica. Ale nie zamierzam czekać i dlatego dziś się spotkaliśmy”.

Prezydent zaznaczył także, że w jego ocenie państwo powinno być stanowcze wobec zewnętrznych nacisków i prób blokowania rozwoju Polski. Wskazał: „musi być silne wobec tych, którzy nie chcą zaakceptować naszego wzrostu gospodarczego, nie chcą dać nam się rozwijać, którzy nakładają kolejne blokady na naszą ambicję w zakresie wielkich inwestycji i wielkich projektów”. Jednocześnie podkreślił, że państwo musi działać rozważnie wobec przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy i wzmacniają gospodarkę.

W jego wypowiedzi przewijała się również kwestia deregulacji. Podkreślił, że podpisuje większość ustaw deregulacyjnych, by – jak to ujął – „dać polskim przedsiębiorcom możliwość nieskrępowanego rozwijania się”. Jednocześnie nie zapomniał o grupach wymagających szczególnego wsparcia ze strony państwa. Stwierdził: „państwo musi być wrażliwe wobec tych, którzy potrzebują interwencji państwa i pomocy państwa polskiego”.

Szczególnie mocno wybrzmiały jego słowa o minimalnych waloryzacjach, które w przeszłości wynosiły „3 czy 13 zł”. Jak zaznaczył, „to nie jest powaga wobec seniorów”. Podkreślił, że emeryci oczekują uczciwego traktowania, a jego projekt – poprzez stałe waloryzacje – ma to zapewnić.

Pokolenie transformacji na pierwszym planie – długie przypomnienie zasług dzisiejszych emerytów dla rozwoju Polski

Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu duży nacisk położył na przypomnienie roli dzisiejszych emerytów w budowaniu polskiej gospodarki po roku 1989. Podkreślił, że to osoby urodzone w latach sześćdziesiątych, a także wcześniejsze roczniki, przyczyniły się do rozwoju kraju. W jego słowach znalazł się wyraźny szacunek: „To dzięki wam, dzięki waszej pracy, dzięki tym urodzonym w latach sześćdziesiątych i wcześniej polska gospodarka po roku 1989 się rozwijała i dziś jesteśmy dwudziestą gospodarką na świecie”.

Prezydent zauważył także, że to właśnie osoby urodzone w 1960 roku (mężczyźni) oraz w 1965 roku (kobiety) stają się dziś tzw. „młodymi emerytami”. Podkreślił, że to pokolenie nie może być pozostawione samo sobie. Dlatego, jak powiedział, potrzebne są odważne działania legislacyjne mające na celu trwałą poprawę ich sytuacji materialnej.

W tym kontekście przypomniał osiągnięcia poprzedniego rządu – Zjednoczonej Prawicy. Wskazał, że mimo bardzo trudnych warunków gospodarczych i międzynarodowych po 2020 roku, udało się wówczas zwiększyć minimalną emeryturę z 880 zł do 1780 zł w 2024 roku. Stwierdził: „I to jest droga, na którą powinniśmy wrócić”. Podkreślił, że jego projekt ustawy przewiduje waloryzację minimalnej emerytury co roku o 150 zł.

Na spotkaniu w Sochaczewie te słowa były przyjęte jako forma docenienia wysiłku pokolenia, które przez dekady budowało kraj i przyczyniło się do jego obecnej pozycji na arenie międzynarodowej. Podkreślano, że seniorzy oczekują realnych i odczuwalnych zmian, a nie symbolicznych podwyżek na poziomie kilku złotych.

Szczegółowe zasady waloryzacji i finansowy mechanizm projektu „Godna emerytura” – pełne wyjaśnienie corocznych podwyżek oraz roli wskaźnika waloryzacji

Według szczegółów przedstawionych przez Kancelarię Prezydenta, projekt „Godna emerytura” zakłada, że minimalna emerytura w 2026 roku przekroczy próg 2000 zł i wyniesie około 2030 zł. Projekt przewiduje mechanizm corocznej waloryzacji kwoty 150 zł według wskaźnika waloryzacji. Oznacza to, że kwota ta będzie rosnąć proporcjonalnie do sytuacji ekonomicznej, tak aby nie traciła realnej wartości wraz z rosnącymi kosztami życia. Najważniejsze założenia finansowe projektu to:

coroczna waloryzacja kwoty minimalnej podwyżki – w pierwszym roku 150 zł,

obowiązkowy przegląd wskaźnika waloryzacji co trzy lata,

utrzymanie waloryzacji 13. i 14. emerytury na poziomie wyjściowym powiększonym o coroczne waloryzacje.

Mechanizm waloryzacji odnosi się do przepisów, które obowiązują w ZUS. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia. W 2024 roku wskaźnik cen wyniósł 103,6 proc., natomiast wzrost przeciętnego wynagrodzenia osiągnął 9,5 proc.

Obecnie minimalna emerytura w Polsce wynosi 1878,91 zł brutto, co oznacza, że podwyżka do ponad 2000 zł stanowi znaczną różnicę. Projekt zakłada, że coroczne waloryzacje zapewnią seniorom utrzymanie realnej wartości ich świadczeń w dłuższej perspektywie. Zgodnie z zasadami:

waloryzacja obejmie także dodatkowe świadczenia, czyli 13. i 14. emeryturę;

mechanizm będzie powiązany ze zmianami w kosztach życia oraz cyklicznym przeglądem wskaźnika.

Spotkanie z seniorami w Sochaczewie – długie relacje, rozmowy po części oficjalnej i wpisanie projektu „Godna emerytura” w szerszy program legislacyjny prezydenta

Spotkanie w Sochaczewie odbyło się w Bibliotece Miejskiej i miało wyjątkowy charakter. Prezydent Nawrocki przypomniał, że to właśnie w tym mieście odbyło się jedno z pierwszych jego spotkań w ramach kampanii przed wyborami prezydenckimi. Powiedział: „właśnie w tym mieście odbyło się jedno z pierwszych moich spotkań w ramach kampanii przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi”. Po oficjalnej części wydarzenia prezydent długo rozmawiał z seniorami, indywidualnie odpowiadając na pytania oraz wysłuchując ich problemów i oczekiwań.

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że projekt „Godna emerytura” jest jednym z wielu projektów legislacyjnych przygotowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród nich znalazły się m.in.:

„TAK! Dla CPK” ,

, „PIT Zero. Rodzina na plus” ,

, „Ochrona polskiej wsi” ,

, inicjatywa dotycząca zamrożenia cen energii elektrycznej,

projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

projekt zmian w ustawie o IPN i Kodeksie karnym,

„Tak! Dla Polskich Portów”.

Wszystkie te projekty mają stanowić spójny program działań prezydenta, który – jak podkreślono – kładzie nacisk na rozwój gospodarczy, bezpieczeństwo oraz wsparcie społeczne. W Sochaczewie prezydent wielokrotnie powracał do wątku wrażliwości państwa wobec seniorów. Powiedział: „państwo musi być wrażliwe wobec tych, którzy potrzebują interwencji państwa i pomocy państwa polskiego”. Zauważył też, że seniorzy oczekują poważnego traktowania i realnej pomocy. W jego ocenie projekt „Godna emerytura” jest odpowiedzią na te oczekiwania, a nie jedynie symbolicznym gestem.

Prezydent Karol Nawrocki, Sochaczew 3 listopada 2025 r. Prezydent Karol Nawrocki, Sochaczew 3 listopada 2025 r. Kancelaria Prezydenta RP

Głos naszej Czytelniczki w sprawie godnych emerytur

W komentarzu do artykułu jedna z naszych Czytelniczek napisała w ten sposób, cytujemy w całości, bez zmian redakcyjnych: „Jestem osobą, która dawno przekroczyła wiek emerytalny. Wykształconą / trzy fakultety. Przez 52 lata pracy, bez opuszczenia ani jednego dnia bezskładkowego, pracując na różnych stanowiskach, mam emeryturę ok. 6 tys. zł. Piszę, bo nie zgadzam się z podejściem państwa naszego do emerytów, którzy nie pracowali, uważali, że praca szkodzi. Teraz przez Państwo są nagradzani w różny sposób, a ich emerytury są coraz bardziej spłaszczane wobec tych, którzy posiadają długi staż pracy. Państwo powinno pomagać ludziom skrzywdzonym przez los, a nie nierobom. Po latach żałuję tych lat, które spędziłam, ciągle się dokształcając. Teraz, gdy powinnam zbierać frukty, jestem odstawiana na bok. Niedługo emerytura tego z 10-cio letnim stażem pracy zrówna się z moją. Nie tak miało chyba być”.