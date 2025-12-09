REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Godna emerytura: Czy emeryci dostaną dużo więcej pieniędzy? Nowa ustawa od prezydenta Karola Nawrockiego

Godna emerytura: Czy emeryci dostaną dużo więcej pieniędzy? Nowa ustawa od prezydenta Karola Nawrockiego

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 grudnia 2025, 15:01
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Prezydent Karol Nawrocki Podpisanie ustawa godna emerytura
Godna emerytura: Emeryci dostaną dużo więcej pieniędzy? Prezent od prezydenta Karola Nawrockiego
prezydent.pl
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy pod hasłem „Godna emerytura”. Zakłada on wzrost najniższych świadczeń o 150 zł już od 2026 roku, podnosząc minimalną emeryturę do około 2 030 zł. Podwyżki mają objąć również 13. i 14. emeryturę.

rozwiń >

Podpisanie projektu ustawy „Godna emerytura” w Sochaczewie – pełny opis decyzji prezydenta, która ma zwiększyć minimalną emeryturę o 150 zł już od przyszłego roku

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w poniedziałek 3 listopada projekt ustawy „Godna emerytura”, który zakłada wprowadzenie podwyżki minimalnej emerytury o 150 zł. Oficjalne ogłoszenie odbyło się podczas spotkania z seniorami w Sochaczewie i miało bardzo symboliczny charakter, ponieważ – jak podkreślano – jest to realizacja jednej z kluczowych obietnic złożonych przez prezydenta w trakcie kampanii. Nawrocki mówił o tym wprost, używając słów: „prezydent Polski jest głosem emerytek i emerytów”. Tym samym zaznaczył, że przygotowana ustawa ma dać seniorom poczucie stabilności i przewidywalności.

REKLAMA

REKLAMA

Projekt zostanie teraz złożony w Sejmie i ma objąć nie tylko samą minimalną emeryturę, ale także 13. i 14. emeryturę, które również mają wzrosnąć o 150 zł. Co istotne, podwyżki te mają zostać zagwarantowane ustawą, co – według prezydenta – ma zapewnić ich trwałość. Podczas wystąpienia przedstawił również swoje podejście do sposobu waloryzacji świadczeń: „proponuje podchodzenie do waloryzacji emerytur w sposób i procentowy, i kwotowy”.

Wśród seniorów zgromadzonych na spotkaniu słowa te spotkały się z dużym uznaniem. W obliczu rosnących kosztów życia informacja o takim rozwiązaniu została przyjęta jako odpowiedź na realne potrzeby społeczne. Prezydent podkreślił, że jego celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której minimalna emerytura osiągnie poziom co najmniej 2 tys. zł, bo – jak powiedział – Polska XXI wieku „zasługuje na to, aby najniższa emerytura wynosiła przynajmniej 2 tys. zł”.

Słowa prezydenta do premiera Donalda Tuska – krytyka niespełnionych obietnic dotyczących podwójnej waloryzacji

W drugiej części wystąpienia prezydent Karol Nawrocki odniósł się do niezrealizowanych obietnic rządu dotyczących waloryzacji świadczeń. Nawiązał konkretnie do programu „100 konkretów” przedstawionego przez premiera Donalda Tuska w kampanii parlamentarnej 2023 roku. Jednym z punktów programu miała być dwukrotna waloryzacja emerytur. Zdaniem prezydenta obietnica ta nie została spełniona, co skłoniło go do działania. Jego słowa były ostre, ale jednoznaczne: „ja taką waloryzację jako prezydent Polski z chęcią bym podpisał, tylko ona nie przeszła, mimo że padła taka obietnica. Ale nie zamierzam czekać i dlatego dziś się spotkaliśmy”.

REKLAMA

Prezydent zaznaczył także, że w jego ocenie państwo powinno być stanowcze wobec zewnętrznych nacisków i prób blokowania rozwoju Polski. Wskazał: „musi być silne wobec tych, którzy nie chcą zaakceptować naszego wzrostu gospodarczego, nie chcą dać nam się rozwijać, którzy nakładają kolejne blokady na naszą ambicję w zakresie wielkich inwestycji i wielkich projektów”. Jednocześnie podkreślił, że państwo musi działać rozważnie wobec przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy i wzmacniają gospodarkę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W jego wypowiedzi przewijała się również kwestia deregulacji. Podkreślił, że podpisuje większość ustaw deregulacyjnych, by – jak to ujął – „dać polskim przedsiębiorcom możliwość nieskrępowanego rozwijania się”. Jednocześnie nie zapomniał o grupach wymagających szczególnego wsparcia ze strony państwa. Stwierdził: „państwo musi być wrażliwe wobec tych, którzy potrzebują interwencji państwa i pomocy państwa polskiego”.

Szczególnie mocno wybrzmiały jego słowa o minimalnych waloryzacjach, które w przeszłości wynosiły „3 czy 13 zł”. Jak zaznaczył, „to nie jest powaga wobec seniorów”. Podkreślił, że emeryci oczekują uczciwego traktowania, a jego projekt – poprzez stałe waloryzacje – ma to zapewnić.

Pokolenie transformacji na pierwszym planie – długie przypomnienie zasług dzisiejszych emerytów dla rozwoju Polski

Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu duży nacisk położył na przypomnienie roli dzisiejszych emerytów w budowaniu polskiej gospodarki po roku 1989. Podkreślił, że to osoby urodzone w latach sześćdziesiątych, a także wcześniejsze roczniki, przyczyniły się do rozwoju kraju. W jego słowach znalazł się wyraźny szacunek: „To dzięki wam, dzięki waszej pracy, dzięki tym urodzonym w latach sześćdziesiątych i wcześniej polska gospodarka po roku 1989 się rozwijała i dziś jesteśmy dwudziestą gospodarką na świecie”.

Prezydent zauważył także, że to właśnie osoby urodzone w 1960 roku (mężczyźni) oraz w 1965 roku (kobiety) stają się dziś tzw. „młodymi emerytami”. Podkreślił, że to pokolenie nie może być pozostawione samo sobie. Dlatego, jak powiedział, potrzebne są odważne działania legislacyjne mające na celu trwałą poprawę ich sytuacji materialnej.

W tym kontekście przypomniał osiągnięcia poprzedniego rządu – Zjednoczonej Prawicy. Wskazał, że mimo bardzo trudnych warunków gospodarczych i międzynarodowych po 2020 roku, udało się wówczas zwiększyć minimalną emeryturę z 880 zł do 1780 zł w 2024 roku. Stwierdził: „I to jest droga, na którą powinniśmy wrócić”. Podkreślił, że jego projekt ustawy przewiduje waloryzację minimalnej emerytury co roku o 150 zł.

Na spotkaniu w Sochaczewie te słowa były przyjęte jako forma docenienia wysiłku pokolenia, które przez dekady budowało kraj i przyczyniło się do jego obecnej pozycji na arenie międzynarodowej. Podkreślano, że seniorzy oczekują realnych i odczuwalnych zmian, a nie symbolicznych podwyżek na poziomie kilku złotych.

Zobacz również:

Szczegółowe zasady waloryzacji i finansowy mechanizm projektu „Godna emerytura” – pełne wyjaśnienie corocznych podwyżek oraz roli wskaźnika waloryzacji

Według szczegółów przedstawionych przez Kancelarię Prezydenta, projekt „Godna emerytura” zakłada, że minimalna emerytura w 2026 roku przekroczy próg 2000 zł i wyniesie około 2030 zł. Projekt przewiduje mechanizm corocznej waloryzacji kwoty 150 zł według wskaźnika waloryzacji. Oznacza to, że kwota ta będzie rosnąć proporcjonalnie do sytuacji ekonomicznej, tak aby nie traciła realnej wartości wraz z rosnącymi kosztami życia. Najważniejsze założenia finansowe projektu to:

  • coroczna waloryzacja kwoty minimalnej podwyżki – w pierwszym roku 150 zł,
  • obowiązkowy przegląd wskaźnika waloryzacji co trzy lata,
  • utrzymanie waloryzacji 13. i 14. emerytury na poziomie wyjściowym powiększonym o coroczne waloryzacje.

Mechanizm waloryzacji odnosi się do przepisów, które obowiązują w ZUS. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia. W 2024 roku wskaźnik cen wyniósł 103,6 proc., natomiast wzrost przeciętnego wynagrodzenia osiągnął 9,5 proc.

Obecnie minimalna emerytura w Polsce wynosi 1878,91 zł brutto, co oznacza, że podwyżka do ponad 2000 zł stanowi znaczną różnicę. Projekt zakłada, że coroczne waloryzacje zapewnią seniorom utrzymanie realnej wartości ich świadczeń w dłuższej perspektywie. Zgodnie z zasadami:

  • waloryzacja obejmie także dodatkowe świadczenia, czyli 13. i 14. emeryturę;
  • mechanizm będzie powiązany ze zmianami w kosztach życia oraz cyklicznym przeglądem wskaźnika.

Spotkanie z seniorami w Sochaczewie – długie relacje, rozmowy po części oficjalnej i wpisanie projektu „Godna emerytura” w szerszy program legislacyjny prezydenta

Spotkanie w Sochaczewie odbyło się w Bibliotece Miejskiej i miało wyjątkowy charakter. Prezydent Nawrocki przypomniał, że to właśnie w tym mieście odbyło się jedno z pierwszych jego spotkań w ramach kampanii przed wyborami prezydenckimi. Powiedział: „właśnie w tym mieście odbyło się jedno z pierwszych moich spotkań w ramach kampanii przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi”. Po oficjalnej części wydarzenia prezydent długo rozmawiał z seniorami, indywidualnie odpowiadając na pytania oraz wysłuchując ich problemów i oczekiwań.

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że projekt „Godna emerytura” jest jednym z wielu projektów legislacyjnych przygotowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród nich znalazły się m.in.:

Wszystkie te projekty mają stanowić spójny program działań prezydenta, który – jak podkreślono – kładzie nacisk na rozwój gospodarczy, bezpieczeństwo oraz wsparcie społeczne. W Sochaczewie prezydent wielokrotnie powracał do wątku wrażliwości państwa wobec seniorów. Powiedział: „państwo musi być wrażliwe wobec tych, którzy potrzebują interwencji państwa i pomocy państwa polskiego”. Zauważył też, że seniorzy oczekują poważnego traktowania i realnej pomocy. W jego ocenie projekt „Godna emerytura” jest odpowiedzią na te oczekiwania, a nie jedynie symbolicznym gestem.

Prezydent Karol Nawrocki, Sochaczew 3 listopada 2025 r.

Prezydent Karol Nawrocki, Sochaczew 3 listopada 2025 r.

Kancelaria Prezydenta RP

Zobacz również:

Głos naszej Czytelniczki w sprawie godnych emerytur

W komentarzu do artykułu jedna z naszych Czytelniczek napisała w ten sposób, cytujemy w całości, bez zmian redakcyjnych: „Jestem osobą, która dawno przekroczyła wiek emerytalny. Wykształconą / trzy fakultety. Przez 52 lata pracy, bez opuszczenia ani jednego dnia bezskładkowego, pracując na różnych stanowiskach, mam emeryturę ok. 6 tys. zł. Piszę, bo nie zgadzam się z podejściem państwa naszego do emerytów, którzy nie pracowali, uważali, że praca szkodzi. Teraz przez Państwo są nagradzani w różny sposób, a ich emerytury są coraz bardziej spłaszczane wobec tych, którzy posiadają długi staż pracy. Państwo powinno pomagać ludziom skrzywdzonym przez los, a nie nierobom. Po latach żałuję tych lat, które spędziłam, ciągle się dokształcając. Teraz, gdy powinnam zbierać frukty, jestem odstawiana na bok. Niedługo emerytura tego z 10-cio letnim stażem pracy zrówna się z moją. Nie tak miało chyba być”.

Powiązane
30-procentowy podatek dla banków przesądzony. Decyzja już zapadła
30-procentowy podatek dla banków przesądzony. Decyzja już zapadła
ETS2 do zmiany. Polska uzyskała realną możliwość wprowadzenia zmian, trwają już negocjacje
ETS2 do zmiany. Polska uzyskała realną możliwość wprowadzenia zmian, trwają już negocjacje
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
UE pozwala na montaż pieców gazowych bez ograniczeń do 2030 r. Dlaczego nie ma dofinansowania z programu Czyste Powietrze?
09 gru 2025

Unia Europejska nie zakazuje montażu ani używania kotłów gazowych (pieców gazowych do centralnego ogrzewania). Do 2030 r. mogą być one instalowane bez ograniczeń, zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach. Niestety, nowa odsłona programu Czyste Powietrze nie przewiduje dofinansowania kotłów gapowych. Tymczasem wg badań Ekobarometr 2025 aż 51,5% Polaków chciałoby, aby kotły gazowe były nadal finansowane z programu „Czyste Powietrze” (przy czym 6,9% jest przeciwnego zdania). Wymiana kopciucha na kocioł gazowy pozwala zmniejszyć emisję pyłu nawet kilkaset razy, a benzo(a)pirenu – ponad tysiąc razy.
355 zł co miesiąc wyłącznie dla wybranej grupy emerytów. Specjalne świadczenie tylko dla mieszkańców wsi
09 gru 2025

Emeryci mieszkający na wsi mogą liczyć na specjalny dodatek w kwocie 354,86 zł. Jest to świadczenie wypłacane wyłącznie tej grupie, gdyż wiąże się ono bezpośrednio z pracą w charakterze sołtysa i działalnością na obszarach wiejskich. Oto szczegóły.

Mazowiecka kampania „Jestem sobą” rusza w szkołach. Policja i instytucje oświatowe zachęcają uczniów do życia wolnego od uzależnień
09 gru 2025

Od stycznia do czerwca 2026 r. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na Mazowszu realizowana będzie szeroka kampania społeczna „Jestem sobą. Wiem, jak korzystać z wolności. Wybieram życie wolne od narkotyków, alkoholu i przemocy”. Jej partnerem jest Kuratorium Oświaty w Warszawie, a organizatorem Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Kampanii towarzyszy konkurs na plakat lub logotyp promujący ideę życia bez uzależnień.
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
09 gru 2025

Nowy dodatek mieszkaniowy właśnie wszedł w życie, a pieniądze, od 900 do 1800 zł miesięcznie, mogą trafić na konta tysięcy osób w całym kraju. Świadczenie jest wypłacane bez podatku, także z wyrównaniem wstecz, ale nie każdy automatycznie je dostanie. Sprawdź, kto jest uprawniony, jakie dokumenty trzeba złożyć i do kiedy można wnioskować, aby nie stracić pełnej kwoty.

REKLAMA

Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia „Lekcja:AI”. Nauczyciele z całej Polski uczą się, jak bezpiecznie i efektywnie korzystać ze sztucznej inteligencji
09 gru 2025

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na edukację, a nauczyciele stają przed nowymi wyzwaniami i obowiązkami. Fundacja Orange wraz z partnerami uruchomiła kolejną turę bezpłatnych szkoleń „Lekcja:AI”, dzięki którym kadra pedagogiczna ma zyskać praktyczną wiedzę z zakresu AI, bezpieczeństwa cyfrowego i etyki technologicznej. Do 2027 roku przeszkolonych ma zostać aż 11 tysięcy osób.
Każdy przedsiębiorca musi pamiętać o tym na koniec 2025 r. Lista zadań na zakończenie roku podatkowego
09 gru 2025

Każdy przedsiębiorca musi pamiętać o tym na koniec 2025 r. Lista zadań na zakończenie roku podatkowego dotyczy: kosztów podatkowych, limitu amortyzacji dla samochodów o wysokiej emisji CO₂, remanentu, warunków i limitów małego podatnika, rozrachunków, systemów księgowych i rozliczenia podatku.
Co dalej z obowiązkową matematyką na maturze? Posłowie zadają ważne pytania
09 gru 2025

Obowiązkowa matura z matematyki stanowi trudne wyzwanie dla wielu uczniów. Czy jest szansa na modyfikację aktualnych zasad? Do kilku resortów skierowano w tej sprawie dezyderat.
Encyklopedia KSeF - od A do Z najważniejsze pojęcia dla księgowych i przedsiębiorców
09 gru 2025

Encyklopedia KSeF ma w przejrzysty sposób wyjaśnić najważniejsze pojęcia i zasady związane z Krajowym Systemem e-Faktur. Zawiera praktyczne definicje oraz zagadnienia, które pomogą księgowym i przedsiębiorcom bezpiecznie wdrożyć obowiązkowy system e-fakturowania od lutego 2026 r. Treść tej encyklopedii powstała w oparciu o aktualne przepisy, ale też rozważania branżowe na temat najtrudniejszych zagadnień. Celem jest ułatwienie pracy i ograniczenie ryzyka błędów przy prowadzeniu rozliczeń, a także zapoznanie czytelników z nową rzeczywistością. Autorką Encyklopedii KSeF jest Karolina Kasprzyk, ekspert księgowy, Lider Zespołu Księgowego CashDirector S.A. Mamy nadzieję, że ta encyklopedia pozwoli uporządkować najważniejsze informacje o KSeF i ułatwi codzienną pracę z e-fakturami. Zgromadzone tu definicje i wyjaśnienia mogą służyć jako praktyczny przewodnik po KSeF i powinny być pomocne w codziennych obowiązkach i kontaktach z systemem e-faktur.

REKLAMA

Świąteczna niespodzianka od ZUS! Emerytury i renty zostaną wypłacone wcześniej. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2025. Oto dokładne terminy
09 gru 2025

W grudniu 2025 emeryci i renciści otrzymają swoje świadczenia wcześniej niż zwykle. ZUS przekazał, że wszystkie wypłaty zaplanowane na ten miesiąc zostaną zrealizowane jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Wychodzi na to, że emeryci i renciści dostaną świąteczny prezent od ZUS! Oto szczegóły.
„Edukacja z wojskiem” w krakowskich szkołach. MEN i MON szkolą już setki tysięcy uczniów
09 gru 2025

Program „Edukacja z wojskiem” dociera do coraz większej liczby szkół w Polsce. Do tej pory żołnierze przeprowadzili zajęcia w blisko 7 tys. placówek i przeszkolili ponad 200 tys. uczniów. W Krakowie inicjatywę obserwował sekretarz stanu w MEN Henryk Kiepura, który wziął udział także w Okrągłym Stole Uczniowskim dotyczącym bezpieczeństwa i rozwoju szkolnictwa.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA