REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ważne zmiany w wypłatach emerytur w 2026 roku. Waloryzacja w lutym, a trzynastki po Wielkanocy

Ważne zmiany w wypłatach emerytur w 2026 roku. Waloryzacja w lutym, a trzynastki po Wielkanocy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 stycznia 2026, 13:25
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
kalendarz, seniorka, emerytka, emerytura, wypłata emerytury
Zmiany w wypłatach emerytur 2026. Waloryzacja w lutym, a trzynastki po Wielkanocy
pikselstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przesunięcia terminów wypłat emerytur są zjawiskiem cyklicznym, jednak wciąż budzą niepokój, zwłaszcza u nowych świadczeniobiorców. Tegoroczny układ dni wolnych nie sprzyja wczesnym wypłatom. Podczas gdy waloryzacja częściowo dotrze do odbiorców w lutym, pierwsza w tym roku dodatkowa gratyfikacja finansowa trafi do większości seniorów dopiero po Wielkanocy. Oto szczegóły.

rozwiń >

Harmonogram wypłat emerytur w 2026 roku i zasady ZUS

Zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy świadczeń emerytalnych w sześciu stałych terminach, które przypadają na 1, 6, 10, 15, 20 oraz 25 dzień każdego miesiąca. Choć w teorii system ten wydaje się niezmienny, w praktyce kalendarz wypłat jest ściśle uzależniony od układu dni roboczych oraz świąt. W sytuacji, gdy wyznaczona data płatności pokrywa się z sobotą, niedzielą lub innym dniem ustawowo wolnym od pracy, instytucja jest zobligowana do wcześniejszego przekazania środków finansowych, tak aby seniorzy dysponowali pieniędzmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przerwę w pracy urzędów i banków. Taki mechanizm gwarantuje ciągłość finansową beneficjentów, ale jednocześnie wprowadza konieczność śledzenia bieżących zmian w kalendarzu płatności.

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany w terminach wypłat emerytur w styczniu 2026

Początek 2026 roku przyniósł znaczące modyfikacje w standardowym harmonogramie, wymuszając na organie rentowym aż cztery przesunięcia terminów w ciągu jednego miesiąca. Pierwsza grupa emerytów, licząca ponad milion osób, otrzymała swoje środki z wyprzedzeniem już w Sylwestra, co było podyktowane noworocznym świętem. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku święta Trzech Króli, kiedy to przelewy zostały zrealizowane w poniedziałek. Kolejne przyspieszenie obejmie osoby oczekujące na pieniądze 10 stycznia, ponieważ data ta wypada w sobotę, co skutkuje zasileniem kont seniorów już w poprzedzający piątek. Tak intensywna kumulacja zmian w krótkim czasie sprawia, że styczeń jest pod tym względem miesiącem wyjątkowym dla domowych budżetów wielu Polaków.

Waloryzacja emerytur 2026 i pierwsze podwyżki w lutym

Luty 2026 roku będzie miesiącem zdominowanym przez wypłaty piątkowe, które obejmą terminy 6, 13, 20 oraz 27 dzień miesiąca, przy czym dodatkowy termin wyznaczono na wtorek, 10 lutego. Kluczowym momentem dla wszystkich świadczeniobiorców będzie jednak ostatni przelew lutego, realizowany 27 dnia miesiąca. Ze względu na to, że 1 marca przypada w niedzielę, ZUS przekaże środki należne za ten dzień z wyprzedzeniem. Będą to jednocześnie pierwsze wypłaty uwzględniające roczną waloryzację świadczeń. Przyjęty w ustawie budżetowej wskaźnik na poziomie 4,88 procent przełoży się na realny wzrost portfeli seniorów, gdzie w przypadku wyższych świadczeń podwyżka może wynieść blisko 200 złotych miesięcznie.

Trzynasta emerytura i wypłaty przed Wielkanocą

Nadchodzące święta wielkanocne, które w 2026 roku obchodzone będą 5 i 6 kwietnia, wpłyną na dostępność dodatkowych środków finansowych w postaci trzynastej emerytury. Ze względu na wczesny termin świąt, tylko osoby otrzymujące regularne świadczenie na początku miesiąca, czyli 1 i 6 kwietnia, mogą liczyć na otrzymanie dodatku jeszcze przed Wielkanocą. Mechanizm przyznawania trzynastki pozostaje przejrzysty, gdyż każdy uprawniony emeryt otrzymuje ją automatycznie wraz z kwietniową ratą podstawową. Wysokość tego dodatku jest ściśle powiązana z kwotą minimalnej emerytury po waloryzacji, co oznacza wzrost z dotychczasowych 1878,90 złotych do poziomu 1970 złotych brutto.

REKLAMA

Czternasta emerytura i zasada złotówka za złotówkę

Wypłata czternastej emerytury, planowana najprawdopodobniej na wrzesień 2026 roku, będzie realizowana w sześciu standardowych terminach, jednak jej wysokość nie będzie jednakowa dla wszystkich beneficjentów. Choć kwota bazowa czternastki ma być tożsama z wartością emerytury minimalnej, czyli 1970 złotych brutto, to w jej przypadku obowiązuje rygorystyczne kryterium dochodowe. Pełną kwotę otrzymają jedynie osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza progu 2900 złotych brutto. Przekroczenie tego limitu uruchamia mechanizm redukcji świadczenia zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatkowe wsparcie finansowe będzie stopniowo wygaszane wraz ze wzrostem podstawowej emerytury seniora.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prognozowane kwoty emerytur netto po waloryzacji w 2026 roku

Proces waloryzacji w 2026 roku wpłynie na realną wysokość domowych budżetów milionów Polaków. Emerytura minimalna, która po podwyżce wzrośnie do poziomu 1970 zł brutto, przełoży się na kwotę około 1793 zł do wypłaty na rękę. Osoby pobierające obecnie świadczenie w wysokości 2500 zł brutto, po zastosowaniu wskaźnika 1,0488, otrzymają około 2622 zł brutto, co po odliczeniu obowiązkowej składki zdrowotnej da kwotę netto w okolicach 2386 zł. Warto zauważyć, że przy tym poziomie świadczenia emeryci nadal korzystają w pełni ze zwolnienia z podatku dochodowego, co pozwala zachować większą część wypracowanej podwyżki.

Wzrost świadczeń dla wybranych grup dochodowych

Dla seniorów otrzymujących świadczenia na poziomie 3000 zł brutto, marcowa waloryzacja przyniesie wzrost do kwoty 3146 zł brutto. W tym przypadku realna wypłata na konto wyniesie około 2819 zł netto. Wraz ze wzrostem kwoty brutto rośnie również kwotowa wartość waloryzacji, jednak należy pamiętać o progu podatkowym. Emeryt pobierający obecnie 4000 zł brutto, po marcu otrzyma świadczenie w wysokości 4195 zł brutto, co przełoży się na około 3634 zł na rękę. W tej grupie dochodowej podwyżka brutto wynosi blisko 195 zł, co stanowi istotne wsparcie w obliczu kosztów utrzymania.

Wpływ waloryzacji na wysokość trzynastej i czternastej emerytury

Podwyższenie kwoty emerytury minimalnej do poziomu 1970 zł brutto automatycznie definiuje wysokość dodatkowych świadczeń rocznych. Trzynasta emerytura wypłacana w kwietniu dla każdego seniora wyniesie około 1793 zł netto. Taka sama kwota bazowa będzie dotyczyć czternastej emerytury, jednak tutaj kluczowe znaczenie ma limit 2900 zł brutto. Seniorzy, których podstawowe świadczenie po waloryzacji przekroczy ten próg, muszą liczyć się z proporcjonalnym pomniejszeniem czternastki. Przykładowo, przy emeryturze 3500 zł brutto, czternasta emerytura zostanie pomniejszona o 600 zł względem kwoty maksymalnej, co jest bezpośrednim skutkiem zastosowania mechanizmu redukcji świadczenia.

Powiązane
Przejście na emeryturę dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Jak wygląda proces? Jakie warunki trzeba spełnić? Ile wynosi świadczenie? Oto najważniejsze zasady ZUS
Przejście na emeryturę dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Jak wygląda proces? Jakie warunki trzeba spełnić? Ile wynosi świadczenie? Oto najważniejsze zasady ZUS
Ustawa o L4 podpisana. Kiedy nowe kontrole ZUS i orzeczenia wejdą w życie?
Ustawa o L4 podpisana. Kiedy nowe kontrole ZUS i orzeczenia wejdą w życie?
Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku. 215 zł dla seniorów i niepełnosprawnych
Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku. 215 zł dla seniorów i niepełnosprawnych
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Public affairs strategicznym narzędziem zarządzania wpływem i budowania odporności biznesowej
08 sty 2026

Jeszcze niedawno o sile przedsiębiorstw decydowały przede wszystkim przychody, tempo wzrostu i udział w rynku. Dziś coraz częściej o ich rozwoju przesądzają czynniki zewnętrzne: regulacje, oczekiwania społeczne i presja interesariuszy. W tej rzeczywistości strategicznym narzędziem zarządzania wpływem i budowania odporności biznesowej staje się public affairs (PA).
KSeF 2026 nadchodzi! Firmy, które się nie przygotują, mogą mieć poważne problemy
08 sty 2026

Od lutego 2026 r. największe firmy w Polsce, a od kwietnia wszyscy podatnicy VAT, będą zobowiązani do wystawiania faktur w KSeF. Brak kwalifikowanego podpisu lub pieczęci elektronicznej może sparaliżować Twoją księgowość i opóźnić rozliczenia. Sprawdź, jak krok po kroku uniknąć chaosu i kosztownych błędów w cyfrowej rewolucji fakturowania.
5 kierunków zarządzania ludźmi w 2026 roku [Trendy HR]
08 sty 2026

5 kierunków zarządzania ludźmi w 2026 roku czyi Trendy HR na rok 2026. Jak drogi te redefiniują zarządzanie? Nowy rok przynosi zmianę logiki funkcjonowania HR jako istotnej części organizmu organizacji.
Staż pracy na nowo od 1 stycznia 2026 r. Jak uzyskać zaświadczenie z ZUS?
08 sty 2026

Do stażu pracy będą się wliczały okresy pracy na zleceniu czy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Nowe zasady w sektorze publicznym obowiązują już od 1 stycznia 2026 r. Aby z nich skorzystać, pracownicy muszą jednak dokonać formalności.

REKLAMA

RIO o opłacie planistycznej. Co z odsetkami? Ile wynosi termin zapłaty opłaty planistycznej?
08 sty 2026

Przepisy działu III Ordynacji podatkowej, który reguluje kwestie naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, znajdują zastosowanie w odniesieniu do opłaty planistycznej.
Świadczenie wspierające 2026. RPO alarmuje: opóźnienia, cofane składki i rachunki z NFZ
08 sty 2026

Rachunki z NFZ na tysiące złotych, utrata ubezpieczenia zdrowotnego i miesiące, a nawet rok czekania na decyzję. Tak w praktyce działa dziś świadczenie wspierające. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że zamiast realnej pomocy system coraz częściej wpędza osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w finansową i prawną pułapkę. Część wnioskodawców umiera, nie doczekawszy się decyzji. Sprawdzamy, co dokładnie nie działa i dlaczego skutki tych przepisów są tak dotkliwe.
Dodatkowy urlop w 2026 roku. Komu przysługuje? [LISTA]
08 sty 2026

Standardowo pracownicy mogą skorzystać z puli 20 albo 26 dni urlopu w ciągu roku. Niektórym przysługuje urlop w dłuższym wymiarze. Co to za grupy? Na jakich zasadach przysługuje dodatkowy urlop w 2026 roku?
MF o opłacie za posiadanie psa. Coraz mniej gmin ją pobiera [Odpowiedź na interpelację]
08 sty 2026

W 2024 r. tylko 354 gminy na prawie 2,5 tys. jednostek wykazały dochody z tytułu opłaty od posiadania psów. Dla porównania w 2020 r. było to 428 gmin. Poinformował o tym wiceminister finansów Jarosław Neneman. Jego zdaniem, skoro samorządy same odstępują od poboru tej daniny to nie ma potrzeby jej ustawowej likwidacji.

REKLAMA

Myślisz, że masz za mało lat na ochronę? Sąd Najwyższy właśnie wywrócił stolik. Jeśli masz taką umowę – jesteś nie do ruszenia
08 sty 2026

Do tej pory żyliśmy w przekonaniu, że ochrona przed zwolnieniem zaczyna się dopiero na 4 lata przed emeryturą. Masz mniej lat? Pech? A jednak teraz to... bzdura! Sąd Najwyższy zakończył chaos w orzecznictwie. Masz umowę terminową, która kończy się już po osiągnięciu przez Ciebie wieku ochronnego? To znaczy, że jesteś chroniony już TERAZ, nawet jak jesteś młodszy. Sprawdź datę na umowie.
Czy w przyszłym roku edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa? Ocena przedmiotu.
08 sty 2026

Barbara Nowacka zapowiada ocenę przedmiotu edukacja zdrowotna. Czy w przyszłym roku szkolnym będzie obowiązkowa? Jedynie wychowanie seksualne byłoby dla uczniów dobrowolne.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA