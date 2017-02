Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego w 2017 r.

Kto musi przeprowadzić audyt?

Na początku zaznaczyć należy, iż obowiązek przeprowadzenie audytu nie spoczywa na wszystkich polskich przedsiębiorcach. Zgodnie z art. 36 ustawy o efektywności energetycznej każdy przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy musi przeprowadzić co 4 lata audyt energetyczny. W rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

W związku z powyższym obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego dotyczy przedsiębiorcy, który w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał więcej niż 250 pracowników, miał roczny obrót netto wyższy niż 50 mln euro, a suma aktywów bilansów na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość 43 mln euro.