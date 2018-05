NFZ jednak nie zostanie zlikwidowany

Narodowy Fundusz Zdrowia zaczyna coraz lepiej funkcjonować; w tej kadencji nie zostanie zlikwidowany - powiedział PAP minister zdrowia Łukasz Szumowski. Poinformował, że planowane jest wprowadzenie narzędzi analitycznych, usprawniających ocenę efektywności wydatkowania środków z NFZ.

Zobacz również: Obowiązek poddania się szczepieniom wynika z przepisów prawa

W poniedziałek minister Szumowski powiedział, że - zgodnie z zapowiedzią prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - NFZ w tej kadencji nie zostanie zlikwidowany.

reklama reklama

"NFZ coraz lepiej funkcjonuje"

"W mojej ocenie NFZ zaczyna coraz lepiej, sprawniej funkcjonować. Środki, które przepływają przez Narodowy Fundusz Zdrowia wydawane na świadczenia zdrowotne, to są ogromne pieniądze, niewątpliwie potrzebna jest instytucja, która zrobi to w sposób sprawny, transparentny i najbardziej efektywny" - powiedział.

Dodał, że nadal będzie toczyła się dyskusja o tym, jak działanie NFZ usprawnić. "Niewątpliwie potrzebujemy narzędzi analitycznych pod postacią analizy danych, które są w NFZ, ale również analizy prospektywnej, czyli badań. Będę proponował Radzie Ministrów i parlamentowi powołanie Agencji Badań Medycznych, która byłaby niejako narzędziem dla polityków, urzędników, NFZ i badaczy, żeby potwierdzać bądź sprawdzać pewne działania w sektorze ochrony zdrowia - czy one wpłyną na niego pozytywnie czy też nie" - powiedział Szumowski.

W ocenie ministra, wprowadzenie takich narzędzi analitycznych jest niezbędne, aby sprawniej oceniać efektywność wydatkowania środków z NFZ. "Taka kontrola (wydatków - PAP) oczywiście jest, ale wydaje się, że wymaga wzmocnienia. Na pewno pewne procesy samego zarządzania instytucją mogą być zawsze dopracowywane, pewne uszczelnienia systemu w kosztach działania tej instytucji" - powiedział minister.

NFZ miał przestać istnieć na początku 2018 r.

Poprzedni minister zdrowia Konstanty Radziwiłł po objęciu kierownictwa resortu zapowiedział utworzenie "narodowej służby zdrowia" finansowanej z budżetu. W ramach zaplanowanych reform, z początkiem 2018 r. NFZ miał zostać zlikwidowany, a w przyszłości dostęp do opieki zdrowotnej miał przysługiwać wszystkim obywatelom RP stale mieszkającym w kraju. W połowie minionego roku prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział jednak, że ostateczna decyzja dotycząca likwidacji NFZ "to sprawa na następną kadencję".

Zobacz również: Wgląd rodziny do dokumentacji medycznej zmarłego tylko za zgodą sądu

Na początku maja br. wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko w zastępstwie Ministra Zdrowia zadecydowała o rozwiązaniu powołanego przeszło rok wcześniej przez Radziwiłła zespołu do opracowania zmian organizacyjnych w związku z planowaną likwidacją NFZ. Uchylone zostały także zarządzenia w sprawie powołania zespołu do przeglądu regulacji mających wpływ na przychody ze składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz zespołu do przeglądu regulacji w zakresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.(PAP)

autor: Olga Zakolska