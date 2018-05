Prawo do informacji o przetwarzaniu danych w Kościele – RODO 2018 r.

Ponieważ Kościół katolicki jest jednym z podmiotów przetwarzających dane osobowe musi dostosować się do nowych przepisów. Kościół w tym celu wydał Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Rozdział III tego dekretu porusza tematykę praw osoby, której dane osobowe są przetwarzane. Jednym z tych praw jest prawo do informacji o przetwarzaniu danych.

Przez przetwarzanie danych w rozumieniu dekretu należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np. taką jak zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, usuwanie lub niszczenie.

Do jakich informacji masz prawo?

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych zostało uregulowane w art. 11, zgodnie, z którym . osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do otrzymania następujących informacji:

cele przetwarzania danych;

kategorie odnośnych danych osobowych;

informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z niniejszym Dekretem;

informacje o prawie wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych;

jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – informacje o ich źródle.

W sytuacji, gdy dane osobowe są przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium RP, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, związanych z przekazaniem.

Dostęp do dokumentacji

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać od administratora danych kopii danych podlegających przetworzeniu. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo do osobistego (lub przez pełnomocnika) żądania i otrzymania certyfikatów, wyciągów, świadectw, w postaci kopii lub dokumentu autentycznego, zawierających dane jego dotyczące. To prawo jednak nie obejmuje danych, które jako nie pochodzące od wnioskodawcy, są objęte tajemnicą na mocy prawa lub nie można ich oddzielić od danych dotyczących osób trzecich i ze względu na poufność wymagają ochrony.

Wystawienie kopii danych podlegających przetworzeniu oraz dokumentów, o których mowa powyżej może wiązać się kosztami w postaci opłaty pokrywającej koszty administracyjne.

Inne prawa

Osoba, której dane są przetwarzane ma także prawo do:

żądania sprostowania danych;

do żądania dokonania adnotacji i uzupełnienia danych;

do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);

do żądania ograniczenia przetwarzania.

Opracowano na podstawie:

Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim.