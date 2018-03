Reklamacja usługi turystycznej - zmiany w 2018 r.

Nowa ustawa o imprezach turystycznych przyznaje podróżnym dużo większe prawa. Zmiany wchodzą w życie w lipcu

Możliwość zareklamowania usługi lub imprezy turystycznej w ciągu trzech lat od jej zakończenia oraz prawo do rezygnacji w przypadku nieprzewidzianych okoliczności – to przywileje, które zyskają konsumenci na mocy nowej ustawy o imprezach turystycznych, która wejdzie w życie 1 lipca 2018 roku. Regulacja wymusi również na organizatorach zmianę dotychczasowych umów i posługiwanie się prostszym, bardziej zrozumiałym dla klientów językiem.

– Nowa ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych z nimi usługach oznacza konieczność zmiany wszystkim umów i dostosowania ich do stanu prawnego, który będzie obowiązywał od 1 lipca br. Co to dokładnie oznacza? Być może będziemy mieli powrót do procentowych wielkości w przypadku rezygnacji klienta z imprezy turystycznej. Mówiąc prościej, podróżny według nowej nomenklatury będzie mógł zrezygnować z imprezy turystycznej i rozwiązać wiążącą go umowę, płacąc odpowiednią stawkę procentową od ceny imprezy turystycznej – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Edyta Michalak, radca prawny kancelarii MMM Legal.

Przyjęta w końcówce ubiegłego roku ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wejdzie w życie w lipcu. Zastąpi dotychczasowe przepisy obowiązujące od 1997 roku. Regulacja na nowo definiuje pojęcie „usługa turystyczna”, określa też warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych czy powiązanych usług turystycznych w Polsce i za granicą oraz wyznacza ramy działania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Jej głównym celem jest lepsza ochrona podróżnych i klientów sektora turystycznego.

– Wszystkie informacje muszą być podawane klientom w sposób prosty i zrozumiały. Jeżeli będą przekazywane pisemnie, muszą być czytelne, więc organizatorzy będą musieli zwrócić uwagę chociażby na czcionkę, którą będą drukować swoje informacje – wyjaśnia Edyta Michalak. – W przypadku niewielkich zmian organizator będzie mógł zmienić umowę jednostronnie. Oczywiście pod warunkiem że zostało to przewidziane w umowie, a zmiany będą nieznaczne. Organizator będzie też musiał w sposób jasny i formalny poinformować o tym klienta.

W przypadku bardziej znaczących zmian, jak na przykład zmiany ceny imprezy turystycznej o więcej niż 8 proc. dotychczasowej, klient będzie miał prawo odstąpić od umowy. Zostaną mu wówczas zwrócone wszystkie wpłacone środki. Organizator będzie mógł również zaproponować mu inną, porównywalną ofertę.