Nadchodzą zmiany w terminach przedawnienia roszczeń

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje zmiany w skrócenia terminów przedawnienia roszczeń. Postawi to w znacznie lepszej sytuacji osoby, które nie dopłaciły kilku złotych do rachunku, a firmy windykacyjne wykorzystując nieświadomość dłużników, naliczają odsetki.

Przedawnienie ogólnie

Przedawnieniu podlegają roszczenia majątkowe. Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzekł się prawa do skorzystania z zarzutu przedawnienia. Nie można jednak zrzec się zarzutu przedawnienia przed upływem jego terminu.

reklama reklama

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Bieg przedawnienia rozpoczyna się z dniem, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.

Z 10 do 6 lat

Obowiązujące na tą chwilę przepisy, a konkretnie art. 118 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), mówią, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat. W przypadku roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata.

Zmiana proponowana przez rząd zakłada skrócenie ogólnego terminu przedawnienia z 10 na 6 lat. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że pomoże to w ukróceniu procederu handlu przedawnionymi wierzytelnościami, które są skupowane przez firmy windykacyjne.

W przepisie przewidziano także inny sposób liczenia terminu przedawnienia. Jeżeli przepisy nowelizacji wejdą w życie to koniec terminu przedawnienia przypadać będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego chyba, że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.

Nie zmieni się termin roszczeń o świadczenia okresowe i roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – termin ten dalej będzie wynosił 3 lata.

Przedawnienia roszczeń stwierdzonych wyrokiem sądu lub ugodą

Zmienić ma się także termin przedawnień roszczeń stwierdzonych wyrokiem sądu lub ugodą sądową. Tak jak w przypadku ogólnych terminów przedawnień ulegnie on skróceniu z 10 do 6 lat. W uzasadnieniu wskazano, że to będzie wystarczającym okresem dla wierzyciela do podjęcia czynności zmierzających do egzekucji roszczenia. Po upływie tego terminu przyjmuje się, że wierzyciel nie jest już zainteresowany dochodzeniem roszczenia.

Nie ulegnie zmianie termin przedawnienia roszczeń okresowych i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stwierdzonych wyrokiem sądowym lub ugodą – to będzie dalej 3 lata.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 459)

Projekt z dnia 31 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta