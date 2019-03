§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1281 oraz z 2016 r. poz. 1691) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 1:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) egzaminu gimnazjalnego,",

b) po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

"ba) egzaminu ósmoklasisty,",

c) w lit. d przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się lit. e;

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2-3 oraz § 3a i 4.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Egzaminatorowi biorącemu udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki, który odpowiedzi zaznaczone na zestawie zadań przez ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia niepełnosprawnego przenosi na kartę odpowiedzi, w przypadku sprawdzania zadań przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych zgodnie z § 3a, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,05% stawki za każdą pracę ucznia.",

c) uchyla się ust. 4,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przez zmianę egzaminu, o której mowa w ust. 5, należy rozumieć część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzaną w danym dniu o danej godzinie dla zdających w danej sali egzaminacyjnej.";

3) w § 3a:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki, sprawdzających zadania przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, z uwzględnieniem ust. 4.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 15 marca roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, przekazuje dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych informację o stopniu trudności sprawdzania zadań z zakresu matematyki zawartych w arkuszu egzaminacyjnym do egzaminu gimnazjalnego z części drugiej - matematyczno-przyrodniczej, sprawdzanych przez egzaminatorów przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, uwzględniając regułę, że suma kwot wynagrodzenia za sprawdzenie wszystkich zawartych w danym arkuszu zadań nie może przekraczać kwoty, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 1 lit. b.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 15 marca roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, przekazuje dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych informację o stopniu trudności sprawdzania zadań z matematyki zawartych w arkuszu egzaminacyjnym do egzaminu ósmoklasisty, sprawdzanych przez egzaminatorów przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, uwzględniając regułę, że suma kwot wynagrodzenia za sprawdzenie wszystkich zawartych w danym arkuszu zadań nie może przekraczać kwoty, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 2 lit. b.",

d) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Przy ustalaniu stopnia trudności sprawdzania zadań, o którym mowa w ust. 2 i 2a, bierze się pod uwagę szacowany czas potrzebny do sprawdzenia przez egzaminatora rozwiązania danego zadania oraz złożoność zasad oceniania tego zadania.

4. W przypadku gdy uczeń nie podjął próby rozwiązania zadania sprawdzanego przez egzaminatora przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, egzaminator otrzymuje 5% wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) w tabeli w lp. 1 lit. b - w przypadku egzaminu gimnazjalnego;

2) w tabeli w lp. 2 lit. b - w przypadku egzaminu ósmoklasisty.";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Egzaminatorowi będącemu przewodniczącym zespołu egzaminatorów:

1) sprawdzających prace egzaminacyjne uczniów zdających dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i przyznających punkty,

2) sprawdzających prace egzaminacyjne uczniów zdających egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i przyznających punkty,

3) sprawdzających prace egzaminacyjne zdających część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i przyznających punkty,

4) sprawdzających i oceniających część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jeżeli jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja

- przysługuje wynagrodzenie w wysokości 13% łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom wchodzącym w skład danego zespołu, nie mniej niż 150 zł.";

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6) dodaje się załącznik nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.