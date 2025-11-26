REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1636
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 24 listopada 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
- Data ogłoszenia: 2025-11-26
- Data wejścia w życie: 2025-12-01
- Data obowiązywania: 2025-12-01
Dziennik Ustaw
