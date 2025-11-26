REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1638
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 21 listopada 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 906) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„2. Zamiast odznaki honorowej można nosić jej miniaturkę o średnicy 17 mm.
3. Miniaturkę odznaki honorowej otrzymuje się wraz z nadaniem odznaki honorowej.”.
§ 2.
§ 3.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
- Data ogłoszenia: 2025-11-26
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 21 listopada 2025 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, podległych mu lub przez niego nadzorowanych
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
REKLAMA