Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1638

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 21 listopada 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 906) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 1602) w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Zamiast odznaki honorowej można nosić jej miniaturkę o średnicy 17 mm.

3. Miniaturkę odznaki honorowej otrzymuje się wraz z nadaniem odznaki honorowej.”.

§ 2.

Osoby, którym nadano odznakę honorową przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, miniaturkę odznaki honorowej otrzymują na wniosek złożony do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk

1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-26
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

