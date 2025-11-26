REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1633
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)
z dnia 6 listopada 2025 r.
w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze gospodarki odpadami
Na podstawie art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1606) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
1) planowania, organizowania, realizowania i nadzorowania procesów związanych z gospodarowaniem odpadami oraz zapobieganiem ich powstawaniu - zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego;
2) prowadzenia działań związanych ze sprawozdawczością oraz z edukacją i podnoszeniem świadomości mieszkańców, przedsiębiorców, producentów oraz przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, do przeciwdziałania zmianom klimatu oraz do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.
§ 3.
§ 4.
Minister Edukacji: B. Nowacka
1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji
z dnia 6 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1633)
CHARAKTERYSTYKI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA POZIOMÓW SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI W SEKTORZE GOSPODARKI ODPADAMI UJĘTE W KATEGORIACH WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI ORAZ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
- Data ogłoszenia: 2025-11-26
- Data wejścia w życie: 2025-12-11
- Data obowiązywania: 2025-12-11
