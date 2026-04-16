§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2373, z 2020 r. poz. 716, z 2022 r. poz. 2394, z 2023 r. poz. 1402 oraz z 2024 r. poz. 967 i 1793) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczący przyznania i wypłaty zasiłku pogrzebowego, zwany dalej „wnioskiem o zasiłek pogrzebowy”, dodatkowo zawiera:

1) imię i nazwisko osoby zmarłej;

2) numer PESEL osoby zmarłej, a jeżeli nie nadano tego numeru - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

3) datę zgonu i miejsce zgonu;

4) numer świadczenia osoby zmarłej albo zainteresowanego ubiegającego się o zasiłek pogrzebowy, a w przypadku gdy świadczenie to było wypłacane osobie zmarłej przez inny organ - również dane innego organu;

5) oświadczenie o pokryciu kosztów pogrzebu w całości lub w części;

6) oświadczenie o niepobraniu zasiłku pogrzebowego z innego tytułu;

7) nazwę zakładu pogrzebowego, numery NIP i REGON, adres siedziby i adres do korespondencji - w przypadku gdy wniosek o zasiłek pogrzebowy jest zgłaszany za pośrednictwem zakładu pogrzebowego;

8) upoważnienie udzielone zakładowi pogrzebowemu przez zainteresowanego ubiegającego się o zasiłek pogrzebowy do wypłaty zasiłku pogrzebowego na wskazany we wniosku rachunek płatniczy tego zakładu pogrzebowego prowadzony w kraju lub na wydany w kraju zakładowi pogrzebowemu instrument płatniczy w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2025 r. poz. 611 i 1069 oraz z 2026 r. poz. 340) - w przypadku, o którym mowa w pkt 7;

9) informację, czy zasiłek pogrzebowy ma być wypłacony zakładowi pogrzebowemu w całości czy w części - w przypadku, o którym mowa w pkt 8;

10) informację o wnioskowanej kwocie zasiłku pogrzebowego przypadającej na zainteresowanego ubiegającego się o zasiłek pogrzebowy oraz na zakład pogrzebowy - w przypadku gdy zasiłek ten ma zostać wypłacony zakładowi pogrzebowemu w części;

11) informację o numerze rachunku płatniczego zainteresowanego ubiegającego się o zasiłek pogrzebowy, jeżeli wypłata zasiłku pogrzebowego ma być dokonana na jego rachunek płatniczy, lub informację o numerze rachunku płatniczego zakładu pogrzebowego.

1b. W przypadku gdy nie został sporządzony akt urodzenia dziecka, we wniosku o zasiłek pogrzebowy nie podaje się danych, o których mowa w ust. 1a pkt 1-3.”,

b) w ust. 2a skreśla się wyrazy „ , lub na elektroniczną skrzynkę podawczą organu emerytalnego w ePUAP”;

2) w § 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Wniosek o zasiłek pogrzebowy może być złożony również za pośrednictwem zakładu pogrzebowego. Osoba upoważniona przez zakład pogrzebowy potwierdza swoją pieczęcią i swoim podpisem datę przyjęcia wniosku przez zakład pogrzebowy. Zakład pogrzebowy przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami organowi emerytalnemu.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, potwierdzenie złożenia wniosku wydaje zainteresowanemu komórka kadrowa, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 - zakład pogrzebowy.”;

3) w § 7:

a) w ust. 1:

- uchyla się pkt 4,

- w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) przyjęcia wniosku - w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3 - przez zakład pogrzebowy.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Jeżeli wniosek nie został złożony w organie emerytalnym, lecz został przesłany za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym, za datę zgłoszenia wniosku uważa się datę nadania wniosku za pośrednictwem tego przedsiębiorcy.”;

4) w § 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, wystawione za granicą uznaje się za równoważne pod względem skutków prawnych z dokumentami wystawionymi w Polsce.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku o zasiłek pogrzebowy organ emerytalny nie może potwierdzić pokrewieństwa lub powinowactwa osoby zgłaszającej wniosek z osobą zmarłą, a jest to niezbędne do rozpatrzenia wniosku, organ ten wzywa zainteresowanego ubiegającego się o zasiłek pogrzebowy do przedstawienia dokumentów potwierdzających te okoliczności w terminie niekrótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania - z pouczeniem, że nieprzedstawienie tych dokumentów we wskazanym terminie będzie skutkowało wydaniem decyzji o odmowie wszczęcia postępowania.”;

5) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Środkiem dowodowym potwierdzającym imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, datę zawarcia związku małżeńskiego, stopień pokrewieństwa lub powinowactwa lub przysposobienie jest odpowiednio aktualny dokument stwierdzający tożsamość lub aktualny odpis aktu stanu cywilnego.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Środkiem dowodowym potwierdzającym datę zgonu jest odpis skrócony aktu zgonu albo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, a w przypadku gdy nie został sporządzony taki akt urodzenia - karta zgonu lub jej uwierzytelniona kopia albo zaświadczenie o martwym urodzeniu, bez względu na czas trwania ciąży, wydane na podstawie dokumentacji medycznej przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie albo przez położną.”;

6) w § 26:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy ustalenie prawa do zasiłku pogrzebowego oraz jego wysokości wymaga wydania decyzji, decyzję tę organ emerytalny wydaje niepóźniej niż w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.”,

b) w ust. 3 wyrazy „ust. 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1a lub 2”;

7) w § 36 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy ustalenie prawa do zasiłku pogrzebowego oraz jego wysokości nie wymaga wydania decyzji, zasiłek ten wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

1b. W przypadku gdy prawo do zasiłku pogrzebowego zostało ustalone w wyniku wydania decyzji, zasiłek ten wypłaca się w terminie wskazanym w § 26 ust. 1a.”.