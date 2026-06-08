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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 743
KOMUNIKAT
MINISTRA CYFRYZACJI1)
z dnia 2 czerwca 2026 r.
w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w zakresie okresu próbnego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:
Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających:
1) wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców, na zasadach określonych w art. 100aa-100aq ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.3)), danych o:
a) okresie próbnym, o którym mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
b) ukończeniu praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, o którym mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
c) wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
d) uiszczeniu grzywien, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 12a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
2) gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców, na zasadach określonych w art. 100aa-100aq ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, danych o ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zakresie danych, wymienionych w art. 100aa ust. 7 tej ustawy
- określa się na dzień 4 września 2026 r.
Minister Cyfryzacji: wz. D. Standerski
1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i 2328, z 2022 r. poz. 1002, z 2023 r. poz. 1123 i 1234 oraz z 2025 r. poz. 1676.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180.
- Data ogłoszenia: 2026-06-08
- Data wejścia w życie: 2026-06-08
- Data obowiązywania: 2026-06-08
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KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w zakresie okresu próbnego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
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