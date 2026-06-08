Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających:

1) wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców, na zasadach określonych w art. 100aa-100aq ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.3)), danych o:

a) okresie próbnym, o którym mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

b) ukończeniu praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, o którym mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

c) wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

d) uiszczeniu grzywien, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 12a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

2) gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców, na zasadach określonych w art. 100aa-100aq ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, danych o ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zakresie danych, wymienionych w art. 100aa ust. 7 tej ustawy

- określa się na dzień 4 września 2026 r.