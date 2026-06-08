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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 740
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 maja 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
Na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2025 r. poz. 341, 1669, 1792 i 1793 oraz z 2026 r. poz. 119) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 29 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 740)
OZNACZENIA KODÓW WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH
1. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku:
1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku:
a) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku - BI1B,
b) w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim - BI1P,
c) w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Hajnówce - BI2P,
d) w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Siemiatyczach - BI3P,
e) w Sądzie Rejonowym w Sokółce - BI1S;
2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży:
a) w Sądzie Rejonowym w Grajewie - LM1G,
b) w Sądzie Rejonowym w Łomży - LM1L,
c) w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem - LM1W,
d) w Sądzie Rejonowym w Zambrowie - LM1Z;
3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie:
a) w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach - OL1Y,
b) w Sądzie Rejonowym w Biskupcu - OL1B,
c) w Sądzie Rejonowym w Giżycku - OL1G,
d) w Sądzie Rejonowym w Giżycku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Węgorzewie - OL2G,
e) w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie - OL1K,
f) w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim - OL1L,
g) w Sądzie Rejonowym w Mrągowie - OL1M,
h) w Sądzie Rejonowym w Nidzicy - OL1N,
i) w Sądzie Rejonowym w Olsztynie - OL1O,
j) w Sądzie Rejonowym w Piszu - OL1P,
k) w Sądzie Rejonowym w Szczytnie - OL1S;
4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce:
a) w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce - OS1O,
b) w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej - OS1M,
c) w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu - OS1P,
d) w Sądzie Rejonowym w Pułtusku - OS1U,
e) w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie - OS1W;
5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach:
a) w Sądzie Rejonowym w Augustowie - SU1A,
b) w Sądzie Rejonowym w Augustowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sejnach - SU1N,
c) w Sądzie Rejonowym w Ełku - OL1E,
d) w Sądzie Rejonowym w Olecku - OL1C,
e) w Sądzie Rejonowym w Suwałkach - SU1S.
2. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:
1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:
a) w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy - BY1B,
b) w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - BY1I,
c) w Sądzie Rejonowym w Mogilnie - BY1M,
d) w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią - BY1N,
e) w Sądzie Rejonowym w Szubinie - BY1U,
f) w Sądzie Rejonowym w Świeciu - BY1S,
g) w Sądzie Rejonowym w Tucholi - BY1T,
h) w Sądzie Rejonowym w Tucholi - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim - BY2T,
i) w Sądzie Rejonowym w Żninie - BY1Z;
2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu:
a) w Sądzie Rejonowym w Braniewie - EL1B,
b) w Sądzie Rejonowym w Działdowie - EL1D,
c) w Sądzie Rejonowym w Elblągu - EL1E,
d) w Sądzie Rejonowym w Iławie - EL1I,
e) w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim - EL1N,
f) w Sądzie Rejonowym w Ostródzie - EL1O,
g) w Sądzie Rejonowym w Ostródzie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Morągu - EL2O;
3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku:
a) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku - GD1G,
b) w Sądzie Rejonowym w Gdyni - GD1Y,
c) w Sądzie Rejonowym w Kartuzach - GD1R,
d) w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie - GD1E,
e) w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie - GD1I,
f) w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sztumie - GD2I,
g) w Sądzie Rejonowym w Malborku - GD1M,
h) w Sądzie Rejonowym w Malborku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim - GD2M,
i) w Sądzie Rejonowym w Sopocie - GD1S,
j) w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim - GD1A,
k) w Sądzie Rejonowym w Tczewie - GD1T,
l) w Sądzie Rejonowym w Wejherowie - GD1W;
4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku:
a) w Sądzie Rejonowym w Bytowie - SL1B,
b) w Sądzie Rejonowym w Chojnicach - SL1C,
c) w Sądzie Rejonowym w Człuchowie - SL1Z,
d) w Sądzie Rejonowym w Lęborku - SL1L,
e) w Sądzie Rejonowym w Miastku - SL1M,
f) w Sądzie Rejonowym w Słupsku - SL1S;
5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu:
a) w Sądzie Rejonowym w Brodnicy - TO1B,
b) w Sądzie Rejonowym w Chełmnie - TO1C,
c) w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu - TO1G,
d) w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu - TO1U,
e) w Sądzie Rejonowym w Toruniu - TO1T,
f) w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie - TO1W;
6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku:
a) w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim - WL1A,
b) w Sądzie Rejonowym w Lipnie - WL1L,
c) w Sądzie Rejonowym w Radziejowie - WL1R,
d) w Sądzie Rejonowym w Rypinie - WL1Y,
e) w Sądzie Rejonowym we Włocławku - WL1W.
3. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach:
1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej:
a) w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej - BB1B,
b) w Sądzie Rejonowym w Cieszynie - BB1C,
c) w Sądzie Rejonowym w Żywcu - BB1Z;
2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie:
a) w Sądzie Rejonowym w Częstochowie - CZ1C,
b) w Sądzie Rejonowym w Lublińcu - CZ1L,
c) w Sądzie Rejonowym w Myszkowie - CZ1M;
3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach:
a) w Sądzie Rejonowym w Gliwicach - GL1G,
b) w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej - GL1S,
c) w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach - GL1T,
d) w Sądzie Rejonowym w Zabrzu - GL1Z;
4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach:
a) w Sądzie Rejonowym w Bytomiu - KA1Y,
b) w Sądzie Rejonowym w Chorzowie - KA1C,
c) w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach - KA1K,
d) w Sądzie Rejonowym w Mikołowie - KA1M,
e) w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach - KA1L,
f) w Sądzie Rejonowym w Pszczynie - KA1P,
g) w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich - KA1I,
h) w Sądzie Rejonowym w Tychach - KA1T;
5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rybniku:
a) w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju - GL1J,
b) w Sądzie Rejonowym w Raciborzu - GL1R,
c) w Sądzie Rejonowym w Rybniku - GL1Y,
d) w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim - GL1W,
e) w Sądzie Rejonowym w Żorach - GL1X;
6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu:
a) w Sądzie Rejonowym w Będzinie - KA1B,
b) w Sądzie Rejonowym w Czeladzi - SO1C,
c) w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej - KA1D,
d) w Sądzie Rejonowym w Jaworznie - KA1J,
e) w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu - KA1S,
f) w Sądzie Rejonowym w Zawierciu - CZ1Z.
4. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie:
1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach:
a) w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju - KI1B,
b) w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju - wydział zamiejscowy z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej - KI1I,
c) w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie - KI1J,
d) w Sądzie Rejonowym w Kielcach - KI1L,
e) w Sądzie Rejonowym w Końskich - KI1K,
f) w Sądzie Rejonowym w Opatowie - KI1T,
g) w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim - KI1O,
h) w Sądzie Rejonowym w Pińczowie - KI1P,
i) w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu - KI1S,
j) w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej - KI1R,
k) w Sądzie Rejonowym w Starachowicach - KI1H,
l) w Sądzie Rejonowym w Staszowie - KI1A,
m) w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie - KI1W;
2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie:
a) w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie - KR1C,
b) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Czernichowie - KR1K,
c) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Krzeszowicach - KR2K,
d) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Proszowicach - KR1H,
e) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie - KR1P,
f) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Skale - KR2P,
g) w Sądzie Rejonowym w Miechowie - KR1M,
h) w Sądzie Rejonowym w Miechowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Słomnikach - KR1S,
i) w Sądzie Rejonowym w Myślenicach - KR1Y,
j) w Sądzie Rejonowym w Myślenicach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Dobczycach - KR2Y,
k) w Sądzie Rejonowym w Olkuszu - KR1O,
l) w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu - KR1E,
m) w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Kętach - KR2E,
n) w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej - KR1B,
o) w Sądzie Rejonowym w Wadowicach - KR1W,
p) w Sądzie Rejonowym w Wieliczce - KR1I;
3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu:
a) w Sądzie Rejonowym w Gorlicach - NS1G,
b) w Sądzie Rejonowym w Limanowej - NS1L,
c) w Sądzie Rejonowym w Limanowej - wydział zamiejscowy z siedzibą w Mszanie Dolnej - NS2L,
d) w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu - NS1S,
e) w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Muszynie - NS1M,
f) w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu - NS1T,
g) w Sądzie Rejonowym w Zakopanem - NS1Z;
4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie:
a) w Sądzie Rejonowym w Bochni - TR1O,
b) w Sądzie Rejonowym w Brzesku - TR1B,
c) w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - TR1D,
d) w Sądzie Rejonowym w Tarnowie - TR1T,
e) w Sądzie Rejonowym w Tarnowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Tuchowie - TR2T.
5. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie:
1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie:
a) w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej - LU1B,
b) w Sądzie Rejonowym w Chełmie - LU1C,
c) w Sądzie Rejonowym w Kraśniku - LU1K,
d) w Sądzie Rejonowym w Lubartowie - LU1A,
e) w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - LU1S,
f) w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie - LU1I,
g) w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim - LU1O,
h) w Sądzie Rejonowym w Puławach - LU1P,
i) w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim - LU1R,
j) w Sądzie Rejonowym w Rykach - LU1Y,
k) w Sądzie Rejonowym we Włodawie - LU1W;
2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu:
a) w Sądzie Rejonowym w Grójcu - RA1G,
b) w Sądzie Rejonowym w Grójcu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Białobrzegach - RA2G,
c) w Sądzie Rejonowym w Kozienicach - RA1K,
d) w Sądzie Rejonowym w Lipsku - RA1L,
e) w Sądzie Rejonowym w Przysusze - RA1P,
f) w Sądzie Rejonowym w Radomiu - RA1R,
g) w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu - RA1S,
h) w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu - RA1Z;
3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach:
a) w Sądzie Rejonowym w Garwolinie - SI1G,
b) w Sądzie Rejonowym w Łukowie - LU1U,
c) w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim - SI1M,
d) w Sądzie Rejonowym w Siedlcach - SI1S,
e) w Sądzie Rejonowym w Siedlcach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Łosicach - SI2S,
f) w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim - SI1P,
g) w Sądzie Rejonowym w Węgrowie - SI1W;
4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu:
a) w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju - ZA1B,
b) w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie - ZA1H,
c) w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim - ZA1J,
d) w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie - ZA1K,
e) w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim - ZA1T,
f) w Sądzie Rejonowym w Zamościu - ZA1Z.
6. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi:
1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu:
a) w Sądzie Rejonowym w Jarocinie - KZ1J,
b) w Sądzie Rejonowym w Kaliszu - KZ1A,
c) w Sądzie Rejonowym w Kępnie - KZ1E,
d) w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie - KZ1R,
e) w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim - KZ1W,
f) w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie - KZ1O,
g) w Sądzie Rejonowym w Pleszewie - KZ1P;
2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi:
a) w Sądzie Rejonowym w Brzezinach - LD1B,
b) w Sądzie Rejonowym w Kutnie - LD1K,
c) w Sądzie Rejonowym w Łęczycy - LD1Y,
d) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - LD1M,
e) w Sądzie Rejonowym w Łowiczu - LD1O,
f) w Sądzie Rejonowym w Pabianicach - LD1P,
g) w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej - LD1R,
h) w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach - LD1H,
i) w Sądzie Rejonowym w Zgierzu - LD1G;
3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim:
a) w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie - PT1B,
b) w Sądzie Rejonowym w Opocznie - PT1O,
c) w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim - PT1P,
d) w Sądzie Rejonowym w Radomsku - PT1R,
e) w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim - PT1T;
4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płocku:
a) w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie - PL1C,
b) w Sądzie Rejonowym w Gostyninie - PL1G,
c) w Sądzie Rejonowym w Mławie - PL1M,
d) w Sądzie Rejonowym w Mławie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Żurominie - PL2M,
e) w Sądzie Rejonowym w Płocku - PL1P,
f) w Sądzie Rejonowym w Płońsku - PL1L,
g) w Sądzie Rejonowym w Sierpcu - PL1E,
h) w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie - PL1O,
i) w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie - PL1Z;
5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu:
a) w Sądzie Rejonowym w Łasku - SR1L,
b) w Sądzie Rejonowym w Łasku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Poddębicach - SR2L,
c) w Sądzie Rejonowym w Sieradzu - SR1S,
d) w Sądzie Rejonowym w Wieluniu - SR1W,
e) w Sądzie Rejonowym w Wieluniu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Pajęcznie - SR2W,
f) w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli - SR1Z.
7. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu:
1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koninie:
a) w Sądzie Rejonowym w Kole - KN1K,
b) w Sądzie Rejonowym w Koninie - KN1N,
c) w Sądzie Rejonowym w Słupcy - KN1S,
d) w Sądzie Rejonowym w Turku - KN1T;
2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu:
a) w Sądzie Rejonowym w Chodzieży - PO1H,
b) w Sądzie Rejonowym w Chodzieży - wydział zamiejscowy z siedzibą w Wyrzysku - PO2H,
c) w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie - PO1G,
d) w Sądzie Rejonowym w Gostyniu - PO1Y,
e) w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim - PO1S,
f) w Sądzie Rejonowym w Kościanie - PO1K,
g) w Sądzie Rejonowym w Lesznie - PO1L,
h) w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu - PO1N,
i) w Sądzie Rejonowym w Obornikach - PO1O,
j) w Sądzie Rejonowym w Pile - PO1I,
k) w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Stare Miasto oraz gmin: Czerwonak, Dopiewo, Murowana Goślina, Suchy Las i Tarnowo Podgórne - PO1P,
l) w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Komorniki i Swarzędz - PO2P,
m) w Sądzie Rejonowym w Rawiczu - PO1R,
n) w Sądzie Rejonowym w Szamotułach - PO1A,
o) w Sądzie Rejonowym w Szamotułach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Międzychodzie - PO2A,
p) w Sądzie Rejonowym w Śremie - PO1M,
q) w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej - PO1D,
r) w Sądzie Rejonowym w Trzciance - PO1T,
s) w Sądzie Rejonowym w Trzciance - wydział zamiejscowy z siedzibą w Czarnkowie - PO2T,
t) w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu - PO1B,
u) w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie - PO1E,
v) w Sądzie Rejonowym we Wrześni - PO1F,
w) w Sądzie Rejonowym w Złotowie - PO1Z;
3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze:
a) w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim - ZG1K,
b) w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Gubinie - ZG2K,
c) w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli - ZG1N,
d) w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie - ZG1S,
e) w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sulechowie - ZG2S,
f) w Sądzie Rejonowym we Wschowie - ZG1W,
g) w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze - ZG1E,
h) w Sądzie Rejonowym w Żaganiu - ZG1G,
i) w Sądzie Rejonowym w Żarach - ZG1R.
8. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie:
1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie:
a) w Sądzie Rejonowym w Brzozowie - KS1B,
b) w Sądzie Rejonowym w Jaśle - KS1J,
c) w Sądzie Rejonowym w Krośnie - KS1K,
d) w Sądzie Rejonowym w Lesku - KS1E,
e) w Sądzie Rejonowym w Lesku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Ustrzykach Dolnych - KS2E,
f) w Sądzie Rejonowym w Sanoku - KS1S;
2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu:
a) w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu - PR1J,
b) w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie - PR1L,
c) w Sądzie Rejonowym w Przemyślu - PR1P,
d) w Sądzie Rejonowym w Przeworsku - PR1R,
e) w Sądzie Rejonowym w Przeworsku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sieniawie - PR2R;
3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie:
a) w Sądzie Rejonowym w Dębicy - RZ1D,
b) w Sądzie Rejonowym w Leżajsku - RZ1E,
c) w Sądzie Rejonowym w Łańcucie - RZ1A,
d) w Sądzie Rejonowym w Ropczycach - RZ1R,
e) w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - RZ1Z,
f) w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie - RZ1S;
4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu:
a) w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej - TB1K,
b) w Sądzie Rejonowym w Mielcu - TB1M,
c) w Sądzie Rejonowym w Nisku - TB1N,
d) w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli - TB1S,
e) w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu - TB1T.
9. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie:
1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim:
a) w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim - GW1G,
b) w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu - GW1M,
c) w Sądzie Rejonowym w Słubicach - GW1S,
d) w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich - GW1K,
e) w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie - GW1U;
2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie:
a) w Sądzie Rejonowym w Białogardzie - KO1B,
b) w Sądzie Rejonowym w Białogardzie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Świdwinie - KO2B,
c) w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim - KO1D,
d) w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu - KO1L,
e) w Sądzie Rejonowym w Koszalinie - KO1K,
f) w Sądzie Rejonowym w Sławnie - KO1E,
g) w Sądzie Rejonowym w Szczecinku - KO1I,
h) w Sądzie Rejonowym w Wałczu - KO1W;
3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie:
a) w Sądzie Rejonowym w Choszcznie - SZ1C,
b) w Sądzie Rejonowym w Goleniowie - SZ1O,
c) w Sądzie Rejonowym w Gryficach - SZ1G,
d) w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim - SZ1K,
e) w Sądzie Rejonowym w Łobzie - SZ1L,
f) w Sądzie Rejonowym w Gryfinie - SZ1Y,
g) w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu - SZ1M,
h) w Sądzie Rejonowym w Stargardzie - SZ1T,
i) w Sądzie Rejonowym w Stargardzie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Pyrzycach - SZ2T,
j) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie - SZ1S,
k) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Po-licach - SZ2S,
l) w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu - SZ1W.
10. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie:
1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie:
a) w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim - WA1G,
b) w Sądzie Rejonowym w Piasecznie - WA1I,
c) w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - WA1P,
d) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Ochota i Żoliborz oraz gminy Izabelin - WA1M,
e) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów - WA2M,
f) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ i Targówek - WA3M,
g) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w Warszawie w granicach ustalonych dla dzielnic Śródmieście i Wola oraz gminy Łomianki - WA4M,
h) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ursus, Ursynów i Włochy - WA5M,
i) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła - WA6M;
2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:
a) w Sądzie Rejonowym w Legionowie - WA1L,
b) w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim - WA1N,
c) w Sądzie Rejonowym w Otwocku - WA1O,
d) w Sądzie Rejonowym w Wołominie - WA1W.
11. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu:
1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze:
a) w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu - JG1B,
b) w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze - JG1J,
c) w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze - JG1K,
d) w Sądzie Rejonowym w Lubaniu - JG1L,
e) w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim - JG1S,
f) w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu - JG1Z;
2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy:
a) w Sądzie Rejonowym w Głogowie - LE1G,
b) w Sądzie Rejonowym w Jaworze - LE1J,
c) w Sądzie Rejonowym w Legnicy - LE1L,
d) w Sądzie Rejonowym w Lubinie - LE1U,
e) w Sądzie Rejonowym w Złotoryi - LE1Z;
3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Opolu:
a) w Sądzie Rejonowym w Brzegu - OP1B,
b) w Sądzie Rejonowym w Głubczycach - OP1G,
c) w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu - OP1K,
d) w Sądzie Rejonowym w Kluczborku - OP1U,
e) w Sądzie Rejonowym w Nysie - OP1N,
f) w Sądzie Rejonowym w Oleśnie - OP1L,
g) w Sądzie Rejonowym w Opolu - OP1O,
h) w Sądzie Rejonowym w Prudniku - OP1P,
i) w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich - OP1S;
4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy:
a) w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie - SW1D,
b) w Sądzie Rejonowym w Kłodzku - SW1K,
c) w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - SW1S,
d) w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu - SW1W,
e) w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich - SW1Z;
5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu:
a) w Sądzie Rejonowym w Miliczu - WR1M,
b) w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy - WR1E,
c) w Sądzie Rejonowym w Oławie - WR1O,
d) w Sądzie Rejonowym w Strzelinie - WR1T,
e) w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej - WR1S,
f) w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy - WR1W,
g) w Sądzie Rejonowym w Wołowie - WR1L,
h) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu - WR1K.
- Data ogłoszenia: 2026-06-08
- Data wejścia w życie: 2026-07-01
- Data obowiązywania: 2026-07-01
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