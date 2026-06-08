Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 29 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 740)

OZNACZENIA KODÓW WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH

1. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku:

a) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku - BI1B,

b) w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim - BI1P,

c) w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Hajnówce - BI2P,

d) w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Siemiatyczach - BI3P,

e) w Sądzie Rejonowym w Sokółce - BI1S;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży:

a) w Sądzie Rejonowym w Grajewie - LM1G,

b) w Sądzie Rejonowym w Łomży - LM1L,

c) w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem - LM1W,

d) w Sądzie Rejonowym w Zambrowie - LM1Z;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie:

a) w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach - OL1Y,

b) w Sądzie Rejonowym w Biskupcu - OL1B,

c) w Sądzie Rejonowym w Giżycku - OL1G,

d) w Sądzie Rejonowym w Giżycku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Węgorzewie - OL2G,

e) w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie - OL1K,

f) w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim - OL1L,

g) w Sądzie Rejonowym w Mrągowie - OL1M,

h) w Sądzie Rejonowym w Nidzicy - OL1N,

i) w Sądzie Rejonowym w Olsztynie - OL1O,

j) w Sądzie Rejonowym w Piszu - OL1P,

k) w Sądzie Rejonowym w Szczytnie - OL1S;

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce:

a) w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce - OS1O,

b) w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej - OS1M,

c) w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu - OS1P,

d) w Sądzie Rejonowym w Pułtusku - OS1U,

e) w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie - OS1W;

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach:

a) w Sądzie Rejonowym w Augustowie - SU1A,

b) w Sądzie Rejonowym w Augustowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sejnach - SU1N,

c) w Sądzie Rejonowym w Ełku - OL1E,

d) w Sądzie Rejonowym w Olecku - OL1C,

e) w Sądzie Rejonowym w Suwałkach - SU1S.

2. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:

a) w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy - BY1B,

b) w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - BY1I,

c) w Sądzie Rejonowym w Mogilnie - BY1M,

d) w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią - BY1N,

e) w Sądzie Rejonowym w Szubinie - BY1U,

f) w Sądzie Rejonowym w Świeciu - BY1S,

g) w Sądzie Rejonowym w Tucholi - BY1T,

h) w Sądzie Rejonowym w Tucholi - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim - BY2T,

i) w Sądzie Rejonowym w Żninie - BY1Z;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu:

a) w Sądzie Rejonowym w Braniewie - EL1B,

b) w Sądzie Rejonowym w Działdowie - EL1D,

c) w Sądzie Rejonowym w Elblągu - EL1E,

d) w Sądzie Rejonowym w Iławie - EL1I,

e) w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim - EL1N,

f) w Sądzie Rejonowym w Ostródzie - EL1O,

g) w Sądzie Rejonowym w Ostródzie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Morągu - EL2O;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku:

a) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku - GD1G,

b) w Sądzie Rejonowym w Gdyni - GD1Y,

c) w Sądzie Rejonowym w Kartuzach - GD1R,

d) w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie - GD1E,

e) w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie - GD1I,

f) w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sztumie - GD2I,

g) w Sądzie Rejonowym w Malborku - GD1M,

h) w Sądzie Rejonowym w Malborku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim - GD2M,

i) w Sądzie Rejonowym w Sopocie - GD1S,

j) w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim - GD1A,

k) w Sądzie Rejonowym w Tczewie - GD1T,

l) w Sądzie Rejonowym w Wejherowie - GD1W;

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku:

a) w Sądzie Rejonowym w Bytowie - SL1B,

b) w Sądzie Rejonowym w Chojnicach - SL1C,

c) w Sądzie Rejonowym w Człuchowie - SL1Z,

d) w Sądzie Rejonowym w Lęborku - SL1L,

e) w Sądzie Rejonowym w Miastku - SL1M,

f) w Sądzie Rejonowym w Słupsku - SL1S;

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu:

a) w Sądzie Rejonowym w Brodnicy - TO1B,

b) w Sądzie Rejonowym w Chełmnie - TO1C,

c) w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu - TO1G,

d) w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu - TO1U,

e) w Sądzie Rejonowym w Toruniu - TO1T,

f) w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie - TO1W;

6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku:

a) w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim - WL1A,

b) w Sądzie Rejonowym w Lipnie - WL1L,

c) w Sądzie Rejonowym w Radziejowie - WL1R,

d) w Sądzie Rejonowym w Rypinie - WL1Y,

e) w Sądzie Rejonowym we Włocławku - WL1W.

3. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej:

a) w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej - BB1B,

b) w Sądzie Rejonowym w Cieszynie - BB1C,

c) w Sądzie Rejonowym w Żywcu - BB1Z;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie:

a) w Sądzie Rejonowym w Częstochowie - CZ1C,

b) w Sądzie Rejonowym w Lublińcu - CZ1L,

c) w Sądzie Rejonowym w Myszkowie - CZ1M;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach:

a) w Sądzie Rejonowym w Gliwicach - GL1G,

b) w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej - GL1S,

c) w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach - GL1T,

d) w Sądzie Rejonowym w Zabrzu - GL1Z;

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach:

a) w Sądzie Rejonowym w Bytomiu - KA1Y,

b) w Sądzie Rejonowym w Chorzowie - KA1C,

c) w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach - KA1K,

d) w Sądzie Rejonowym w Mikołowie - KA1M,

e) w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach - KA1L,

f) w Sądzie Rejonowym w Pszczynie - KA1P,

g) w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich - KA1I,

h) w Sądzie Rejonowym w Tychach - KA1T;

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rybniku:

a) w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju - GL1J,

b) w Sądzie Rejonowym w Raciborzu - GL1R,

c) w Sądzie Rejonowym w Rybniku - GL1Y,

d) w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim - GL1W,

e) w Sądzie Rejonowym w Żorach - GL1X;

6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu:

a) w Sądzie Rejonowym w Będzinie - KA1B,

b) w Sądzie Rejonowym w Czeladzi - SO1C,

c) w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej - KA1D,

d) w Sądzie Rejonowym w Jaworznie - KA1J,

e) w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu - KA1S,

f) w Sądzie Rejonowym w Zawierciu - CZ1Z.

4. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach:

a) w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju - KI1B,

b) w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju - wydział zamiejscowy z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej - KI1I,

c) w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie - KI1J,

d) w Sądzie Rejonowym w Kielcach - KI1L,

e) w Sądzie Rejonowym w Końskich - KI1K,

f) w Sądzie Rejonowym w Opatowie - KI1T,

g) w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim - KI1O,

h) w Sądzie Rejonowym w Pińczowie - KI1P,

i) w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu - KI1S,

j) w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej - KI1R,

k) w Sądzie Rejonowym w Starachowicach - KI1H,

l) w Sądzie Rejonowym w Staszowie - KI1A,

m) w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie - KI1W;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie:

a) w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie - KR1C,

b) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Czernichowie - KR1K,

c) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Krzeszowicach - KR2K,

d) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Proszowicach - KR1H,

e) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie - KR1P,

f) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Skale - KR2P,

g) w Sądzie Rejonowym w Miechowie - KR1M,

h) w Sądzie Rejonowym w Miechowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Słomnikach - KR1S,

i) w Sądzie Rejonowym w Myślenicach - KR1Y,

j) w Sądzie Rejonowym w Myślenicach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Dobczycach - KR2Y,

k) w Sądzie Rejonowym w Olkuszu - KR1O,

l) w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu - KR1E,

m) w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Kętach - KR2E,

n) w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej - KR1B,

o) w Sądzie Rejonowym w Wadowicach - KR1W,

p) w Sądzie Rejonowym w Wieliczce - KR1I;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu:

a) w Sądzie Rejonowym w Gorlicach - NS1G,

b) w Sądzie Rejonowym w Limanowej - NS1L,

c) w Sądzie Rejonowym w Limanowej - wydział zamiejscowy z siedzibą w Mszanie Dolnej - NS2L,

d) w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu - NS1S,

e) w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Muszynie - NS1M,

f) w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu - NS1T,

g) w Sądzie Rejonowym w Zakopanem - NS1Z;

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie:

a) w Sądzie Rejonowym w Bochni - TR1O,

b) w Sądzie Rejonowym w Brzesku - TR1B,

c) w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - TR1D,

d) w Sądzie Rejonowym w Tarnowie - TR1T,

e) w Sądzie Rejonowym w Tarnowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Tuchowie - TR2T.

5. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie:

a) w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej - LU1B,

b) w Sądzie Rejonowym w Chełmie - LU1C,

c) w Sądzie Rejonowym w Kraśniku - LU1K,

d) w Sądzie Rejonowym w Lubartowie - LU1A,

e) w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - LU1S,

f) w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie - LU1I,

g) w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim - LU1O,

h) w Sądzie Rejonowym w Puławach - LU1P,

i) w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim - LU1R,

j) w Sądzie Rejonowym w Rykach - LU1Y,

k) w Sądzie Rejonowym we Włodawie - LU1W;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu:

a) w Sądzie Rejonowym w Grójcu - RA1G,

b) w Sądzie Rejonowym w Grójcu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Białobrzegach - RA2G,

c) w Sądzie Rejonowym w Kozienicach - RA1K,

d) w Sądzie Rejonowym w Lipsku - RA1L,

e) w Sądzie Rejonowym w Przysusze - RA1P,

f) w Sądzie Rejonowym w Radomiu - RA1R,

g) w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu - RA1S,

h) w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu - RA1Z;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach:

a) w Sądzie Rejonowym w Garwolinie - SI1G,

b) w Sądzie Rejonowym w Łukowie - LU1U,

c) w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim - SI1M,

d) w Sądzie Rejonowym w Siedlcach - SI1S,

e) w Sądzie Rejonowym w Siedlcach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Łosicach - SI2S,

f) w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim - SI1P,

g) w Sądzie Rejonowym w Węgrowie - SI1W;

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu:

a) w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju - ZA1B,

b) w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie - ZA1H,

c) w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim - ZA1J,

d) w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie - ZA1K,

e) w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim - ZA1T,

f) w Sądzie Rejonowym w Zamościu - ZA1Z.

6. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu:

a) w Sądzie Rejonowym w Jarocinie - KZ1J,

b) w Sądzie Rejonowym w Kaliszu - KZ1A,

c) w Sądzie Rejonowym w Kępnie - KZ1E,

d) w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie - KZ1R,

e) w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim - KZ1W,

f) w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie - KZ1O,

g) w Sądzie Rejonowym w Pleszewie - KZ1P;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi:

a) w Sądzie Rejonowym w Brzezinach - LD1B,

b) w Sądzie Rejonowym w Kutnie - LD1K,

c) w Sądzie Rejonowym w Łęczycy - LD1Y,

d) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - LD1M,

e) w Sądzie Rejonowym w Łowiczu - LD1O,

f) w Sądzie Rejonowym w Pabianicach - LD1P,

g) w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej - LD1R,

h) w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach - LD1H,

i) w Sądzie Rejonowym w Zgierzu - LD1G;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim:

a) w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie - PT1B,

b) w Sądzie Rejonowym w Opocznie - PT1O,

c) w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim - PT1P,

d) w Sądzie Rejonowym w Radomsku - PT1R,

e) w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim - PT1T;

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płocku:

a) w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie - PL1C,

b) w Sądzie Rejonowym w Gostyninie - PL1G,

c) w Sądzie Rejonowym w Mławie - PL1M,

d) w Sądzie Rejonowym w Mławie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Żurominie - PL2M,

e) w Sądzie Rejonowym w Płocku - PL1P,

f) w Sądzie Rejonowym w Płońsku - PL1L,

g) w Sądzie Rejonowym w Sierpcu - PL1E,

h) w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie - PL1O,

i) w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie - PL1Z;

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu:

a) w Sądzie Rejonowym w Łasku - SR1L,

b) w Sądzie Rejonowym w Łasku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Poddębicach - SR2L,

c) w Sądzie Rejonowym w Sieradzu - SR1S,

d) w Sądzie Rejonowym w Wieluniu - SR1W,

e) w Sądzie Rejonowym w Wieluniu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Pajęcznie - SR2W,

f) w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli - SR1Z.

7. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koninie:

a) w Sądzie Rejonowym w Kole - KN1K,

b) w Sądzie Rejonowym w Koninie - KN1N,

c) w Sądzie Rejonowym w Słupcy - KN1S,

d) w Sądzie Rejonowym w Turku - KN1T;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu:

a) w Sądzie Rejonowym w Chodzieży - PO1H,

b) w Sądzie Rejonowym w Chodzieży - wydział zamiejscowy z siedzibą w Wyrzysku - PO2H,

c) w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie - PO1G,

d) w Sądzie Rejonowym w Gostyniu - PO1Y,

e) w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim - PO1S,

f) w Sądzie Rejonowym w Kościanie - PO1K,

g) w Sądzie Rejonowym w Lesznie - PO1L,

h) w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu - PO1N,

i) w Sądzie Rejonowym w Obornikach - PO1O,

j) w Sądzie Rejonowym w Pile - PO1I,

k) w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Stare Miasto oraz gmin: Czerwonak, Dopiewo, Murowana Goślina, Suchy Las i Tarnowo Podgórne - PO1P,

l) w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Komorniki i Swarzędz - PO2P,

m) w Sądzie Rejonowym w Rawiczu - PO1R,

n) w Sądzie Rejonowym w Szamotułach - PO1A,

o) w Sądzie Rejonowym w Szamotułach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Międzychodzie - PO2A,

p) w Sądzie Rejonowym w Śremie - PO1M,

q) w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej - PO1D,

r) w Sądzie Rejonowym w Trzciance - PO1T,

s) w Sądzie Rejonowym w Trzciance - wydział zamiejscowy z siedzibą w Czarnkowie - PO2T,

t) w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu - PO1B,

u) w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie - PO1E,

v) w Sądzie Rejonowym we Wrześni - PO1F,

w) w Sądzie Rejonowym w Złotowie - PO1Z;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze:

a) w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim - ZG1K,

b) w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Gubinie - ZG2K,

c) w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli - ZG1N,

d) w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie - ZG1S,

e) w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sulechowie - ZG2S,

f) w Sądzie Rejonowym we Wschowie - ZG1W,

g) w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze - ZG1E,

h) w Sądzie Rejonowym w Żaganiu - ZG1G,

i) w Sądzie Rejonowym w Żarach - ZG1R.

8. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie:

a) w Sądzie Rejonowym w Brzozowie - KS1B,

b) w Sądzie Rejonowym w Jaśle - KS1J,

c) w Sądzie Rejonowym w Krośnie - KS1K,

d) w Sądzie Rejonowym w Lesku - KS1E,

e) w Sądzie Rejonowym w Lesku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Ustrzykach Dolnych - KS2E,

f) w Sądzie Rejonowym w Sanoku - KS1S;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu:

a) w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu - PR1J,

b) w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie - PR1L,

c) w Sądzie Rejonowym w Przemyślu - PR1P,

d) w Sądzie Rejonowym w Przeworsku - PR1R,

e) w Sądzie Rejonowym w Przeworsku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sieniawie - PR2R;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie:

a) w Sądzie Rejonowym w Dębicy - RZ1D,

b) w Sądzie Rejonowym w Leżajsku - RZ1E,

c) w Sądzie Rejonowym w Łańcucie - RZ1A,

d) w Sądzie Rejonowym w Ropczycach - RZ1R,

e) w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - RZ1Z,

f) w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie - RZ1S;

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu:

a) w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej - TB1K,

b) w Sądzie Rejonowym w Mielcu - TB1M,

c) w Sądzie Rejonowym w Nisku - TB1N,

d) w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli - TB1S,

e) w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu - TB1T.

9. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim:

a) w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim - GW1G,

b) w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu - GW1M,

c) w Sądzie Rejonowym w Słubicach - GW1S,

d) w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich - GW1K,

e) w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie - GW1U;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie:

a) w Sądzie Rejonowym w Białogardzie - KO1B,

b) w Sądzie Rejonowym w Białogardzie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Świdwinie - KO2B,

c) w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim - KO1D,

d) w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu - KO1L,

e) w Sądzie Rejonowym w Koszalinie - KO1K,

f) w Sądzie Rejonowym w Sławnie - KO1E,

g) w Sądzie Rejonowym w Szczecinku - KO1I,

h) w Sądzie Rejonowym w Wałczu - KO1W;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie:

a) w Sądzie Rejonowym w Choszcznie - SZ1C,

b) w Sądzie Rejonowym w Goleniowie - SZ1O,

c) w Sądzie Rejonowym w Gryficach - SZ1G,

d) w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim - SZ1K,

e) w Sądzie Rejonowym w Łobzie - SZ1L,

f) w Sądzie Rejonowym w Gryfinie - SZ1Y,

g) w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu - SZ1M,

h) w Sądzie Rejonowym w Stargardzie - SZ1T,

i) w Sądzie Rejonowym w Stargardzie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Pyrzycach - SZ2T,

j) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie - SZ1S,

k) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Po-licach - SZ2S,

l) w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu - SZ1W.

10. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie:

a) w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim - WA1G,

b) w Sądzie Rejonowym w Piasecznie - WA1I,

c) w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - WA1P,

d) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Ochota i Żoliborz oraz gminy Izabelin - WA1M,

e) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów - WA2M,

f) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ i Targówek - WA3M,

g) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w Warszawie w granicach ustalonych dla dzielnic Śródmieście i Wola oraz gminy Łomianki - WA4M,

h) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ursus, Ursynów i Włochy - WA5M,

i) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła - WA6M;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

a) w Sądzie Rejonowym w Legionowie - WA1L,

b) w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim - WA1N,

c) w Sądzie Rejonowym w Otwocku - WA1O,

d) w Sądzie Rejonowym w Wołominie - WA1W.

11. W obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze:

a) w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu - JG1B,

b) w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze - JG1J,

c) w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze - JG1K,

d) w Sądzie Rejonowym w Lubaniu - JG1L,

e) w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim - JG1S,

f) w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu - JG1Z;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy:

a) w Sądzie Rejonowym w Głogowie - LE1G,

b) w Sądzie Rejonowym w Jaworze - LE1J,

c) w Sądzie Rejonowym w Legnicy - LE1L,

d) w Sądzie Rejonowym w Lubinie - LE1U,

e) w Sądzie Rejonowym w Złotoryi - LE1Z;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Opolu:

a) w Sądzie Rejonowym w Brzegu - OP1B,

b) w Sądzie Rejonowym w Głubczycach - OP1G,

c) w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu - OP1K,

d) w Sądzie Rejonowym w Kluczborku - OP1U,

e) w Sądzie Rejonowym w Nysie - OP1N,

f) w Sądzie Rejonowym w Oleśnie - OP1L,

g) w Sądzie Rejonowym w Opolu - OP1O,

h) w Sądzie Rejonowym w Prudniku - OP1P,

i) w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich - OP1S;

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy:

a) w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie - SW1D,

b) w Sądzie Rejonowym w Kłodzku - SW1K,

c) w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - SW1S,

d) w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu - SW1W,

e) w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich - SW1Z;

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu:

a) w Sądzie Rejonowym w Miliczu - WR1M,

b) w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy - WR1E,

c) w Sądzie Rejonowym w Oławie - WR1O,

d) w Sądzie Rejonowym w Strzelinie - WR1T,

e) w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej - WR1S,

f) w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy - WR1W,

g) w Sądzie Rejonowym w Wołowie - WR1L,

h) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu - WR1K.