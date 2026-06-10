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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 751
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 5 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli2)
Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 643) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) do tytułu dodaje się odnośnik nr 2 w brzmieniu:
„2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2025/1801 z dnia 23 czerwca 2025 r. dostosowującą do postępu naukowo-technicznego załączniki I i II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1999 w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 2025/1801 z 13.10.2025).”;
2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) część A „Wzór formularza listy kontrolnej w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
b) dodaje się część C „Kategorie ryzyka związanego ze stwierdzonym naruszeniem” w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2025/1801 z dnia 23 czerwca 2025 r. dostosowującą do postępu naukowo-technicznego załączniki I i II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1999 w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 2025/1801 z 13.10.2025).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 5 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 751)
Załącznik nr 1
Część A. WZÓR FORMULARZA LISTY KONTROLNEJ W PRZEWOZIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
Załącznik nr 2
Część C. KATEGORIE RYZYKA ZWIĄZANEGO ZE STWIERDZONYM NARUSZENIEM
W związku z wypełnieniem formularza listy kontrolnej w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, którego wzór został określony w części A, należy uwzględnić poniżej wskazaną listę zawierającą trzy kategorie ryzyka, przy czym I kategoria ryzyka oznacza najwyższy poziom ryzyka.
Lista ta ma na celu określenie wytycznych do ustalania, na czym polega dane naruszenie, a osoba przeprowadzająca kontrolę określa odpowiednią kategorię ryzyka z uwzględnieniem konkretnych okoliczności danego naruszenia oraz według oceny stanu faktycznego, przy czym naruszenia niewymienione w poniższej liście klasyfikuje się zgodnie z opisami kategorii ryzyka.
I kategoria ryzyka
Ta kategoria dotyczy naruszeń przepisów ADR, które stwarzają wysokie ryzyko śmierci, poważnych obrażeń ciała lub znacznych szkód dla środowiska. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń podczas kontroli drogowych zazwyczaj wymagają one natychmiastowych i odpowiednich działań naprawczych, takich jak unieruchomienie pojazdu. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń podczas kontroli na terenie przedsiębiorstwa zazwyczaj należy podjąć inne odpowiednie środki.
I kategoria ryzyka obejmuje naruszenia dotyczące:
1. przewozu towarów niebezpiecznych, których przewóz jest zabroniony;
2. przewozu towarów niebezpiecznych w zabronionej lub niedopuszczonej jednostce ładunkowej, w sposób zagrażający życiu lub środowisku w takim stopniu, że podjęto decyzję o unieruchomieniu pojazdu;
3. przewozu towarów niebezpiecznych bez oznakowania pojazdu, w sposób zagrażający życiu lub środowisku w takim stopniu, że podjęto decyzję o unieruchomieniu pojazdu;
4. uwolnienia (wyciek, wysypanie się itp.) materiałów niebezpiecznych;
5. przewozu w sposób niedozwolony;
6. przewozu luzem w pojeździe lub w kontenerze, który nie nadaje się do użytku ze względów konstrukcyjnych;
7. przewozu pojazdem bez odpowiedniego świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR;
8. eksploatacji pojazdu, który nie spełnia już warunków dopuszczenia i stwarza bezpośrednie zagrożenie (w przeciwnym razie naruszenie to kwalifikuje się do II kategorii ryzyka);
9. użycia niedopuszczonych opakowań, cystern, kontenerów lub pojazdów;
10. użycia opakowań niezgodnych z obowiązującymi instrukcjami pakowania; użycia cystern, pojazdów i kontenerów niezgodnych z obowiązującymi przepisami;
11. nieprzestrzegania przepisów szczególnych dotyczących pakowania razem;
12. nieprzestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia i rozmieszczenia ładunku;
13. nieprzestrzegania przepisów dotyczących przewozu żywności, innych artykułów spożywczych oraz pasz lub karmy dla zwierząt;
14. nieprzestrzegania przepisów dotyczących ładowania razem;
15. nieprzestrzegania przepisów dotyczących ilości dopuszczonych do przewozu w jednej jednostce transportowej, w tym dopuszczalnych stopni napełniania cystern i opakowań;
16. przewozu towarów niebezpiecznych bez wymaganych dokumentów, dostępnych w pojeździe lub w odpowiednim formacie elektronicznym, jeżeli taki jest dopuszczony;
17. przewozu towarów niebezpiecznych w opakowaniach bez wymaganego oznakowania, nalepek ostrzegawczych lub innych znaków;
18. przewozu towarów niebezpiecznych bez nalepek ostrzegawczych, oznakowania (w tym oznakowania w postaci tablic barwy pomarańczowej) lub bez innych znaków i informacji na pojeździe;
19. niepełnej lub nieprawidłowej informacji o przewożonym towarze (dotyczącej np. numeru UN, prawidłowej nazwy przewozowej, grupy pakowania), pozwalającej na stwierdzenie naruszenia należącego do I kategorii ryzyka;
20. braku ważnego zaświadczenia ADR;
21. korzystania z ognia lub z nieosłoniętego źródła światła;
22. nieprzestrzegania zakazu palenia;
23. braku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie, jeżeli jest to wymagane;
24. nieprzestrzegania postanowień dotyczących bezpieczeństwa określonych w ADR 1.10, jeżeli mają zastosowanie.
II kategoria ryzyka
Ta kategoria dotyczy naruszeń przepisów ADR związanych z ryzykiem obrażeń ciała lub szkód dla środowiska. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń podczas kontroli na drodze z reguły należy zastosować odpowiednie środki naprawcze, takie jak doprowadzenie do zgodności na miejscu kontroli, o ile jest to wykonalne, a w przeciwnym razie - niepóźniej niż po zakończeniu bieżącej operacji transportowej. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń podczas kontroli na terenie przedsiębiorstwa zazwyczaj stosuje się inne odpowiednie środki.
II kategoria ryzyka obejmuje naruszenia dotyczące:
1. eksploatacji jednostki transportowej składającej się z więcej niż jednej przyczepy/naczepy;
2. eksploatacji pojazdu, który nie spełnia już warunków dopuszczenia, ale nie stwarza bezpośredniego zagrożenia;
3. braku w pojeździe wymaganych, nadających się do użycia gaśnic; niezgodności sprzętu gaśniczego z przepisami szczególnymi;
4. braku w pojeździe wyposażenia wymaganego na podstawie ADR lub wyszczególnionego w instrukcji pisemnej;
5. nieprzestrzegania terminów badań i prób oraz okresów użytkowania opakowań, dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL), opakowań dużych, cystern, pojazdów lub kontenerów;
6. przewozu towarów niebezpiecznych w uszkodzonych opakowaniach, uszkodzonych DPPL lub w uszkodzonych opakowaniach dużych lub przewozu uszkodzonych opakowań próżnych nieoczyszczonych;
7. przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w pojeździe lub w kontenerze, który nie nadaje się do użytku ze względów konstrukcyjnych;
8. nieodpowiedniego zamknięcia cystern / kontenerów-cystern, pojazdów, kontenerów lub opakowań (w tym próżnych nieoczyszczonych);
9. nieprawidłowego oznakowania nalepkami ostrzegawczymi, znakami (w tym tablicami barwy pomarańczowej), dużymi nalepkami ostrzegawczymi i innymi znakami identyfikacyjnymi na opakowaniach, cysternach, pojazdach lub przedziałach;
10. braku instrukcji pisemnych zgodnych z ADR;
11. niewłaściwego nadzoru lub zaparkowania pojazdu;
12. przewozu w jednostkach transportowych przewożących towary niebezpieczne osób innych niż członkowie załogi;
13. nieprzestrzegania przepisów określonych w rozdziale 7.5.10 ADR, dotyczących środków ostrożności zapobiegających powstawaniu ładunków elektrostatycznych podczas operacji napełniania i opróżniania;
14. nieprzestrzegania przepisów dotyczących zasad obowiązujących po przybyciu do miejsca załadunku i rozładunku;
15. nieprzestrzegania przepisów dotyczących: roli, obowiązków i świadectw doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie, jeżeli wyznaczenie takiego doradcy jest wymagane;
16. nieprzestrzegania przepisów dotyczących minimalnego okresu przechowywania dokumentów przewozowych towarów niebezpiecznych oraz dodatkowych informacji i dokumentów określonych w ADR;
17. nieprzestrzegania przepisów dotyczących szkolenia osób uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych;
18. nieprzedłożenia wymaganych dokumentów lub sprawozdań właściwym organom.
III kategoria ryzyka
Ta kategoria dotyczy naruszeń przepisów ADR związanych z niskim ryzykiem obrażeń ciała lub szkody dla środowiska i nie wymaga zastosowania odpowiednich środków naprawczych na drodze, ale pozwala na podjęcie przez dane przedsiębiorstwo stosownych kroków w późniejszym terminie. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń podczas kontroli na terenie przedsiębiorstwa zazwyczaj stosuje się inne odpowiednie środki.
III kategoria ryzyka obejmuje naruszenia dotyczące:
1. nieprzestrzegania przepisów dotyczących wielkości nalepek ostrzegawczych lub oznaczeń lub wielkości: liter, cyfr lub symboli na nalepkach ostrzegawczych lub na oznaczeniach;
2. braku innych informacji w dokumentacji transportowej oprócz tych wymienionych w I kategorii ryzyka;
3. braku w pojeździe zaświadczenia ADR, ale istnieją dowody, że kierowca jest w posiadaniu takiego zaświadczenia;
4. braku dokumentów ze zdjęciem umożliwiających identyfikację wszystkich członków załogi pojazdu;
5. nieprawidłowego umieszczenia nalepek ostrzegawczych i oznakowań (w tym oznakowań w postaci tablic barwy pomarańczowej) lub innych znaków;
6. opóźnionego przekazania wymaganych dokumentów lub sprawozdań właściwym organom.
- Data ogłoszenia: 2026-06-10
- Data wejścia w życie: 2026-06-24
- Data obowiązywania: 2026-06-24
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