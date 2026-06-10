Załącznik nr 2

Część C. KATEGORIE RYZYKA ZWIĄZANEGO ZE STWIERDZONYM NARUSZENIEM

W związku z wypełnieniem formularza listy kontrolnej w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, którego wzór został określony w części A, należy uwzględnić poniżej wskazaną listę zawierającą trzy kategorie ryzyka, przy czym I kategoria ryzyka oznacza najwyższy poziom ryzyka.

Lista ta ma na celu określenie wytycznych do ustalania, na czym polega dane naruszenie, a osoba przeprowadzająca kontrolę określa odpowiednią kategorię ryzyka z uwzględnieniem konkretnych okoliczności danego naruszenia oraz według oceny stanu faktycznego, przy czym naruszenia niewymienione w poniższej liście klasyfikuje się zgodnie z opisami kategorii ryzyka.

I kategoria ryzyka

Ta kategoria dotyczy naruszeń przepisów ADR, które stwarzają wysokie ryzyko śmierci, poważnych obrażeń ciała lub znacznych szkód dla środowiska. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń podczas kontroli drogowych zazwyczaj wymagają one natychmiastowych i odpowiednich działań naprawczych, takich jak unieruchomienie pojazdu. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń podczas kontroli na terenie przedsiębiorstwa zazwyczaj należy podjąć inne odpowiednie środki.

I kategoria ryzyka obejmuje naruszenia dotyczące:

1. przewozu towarów niebezpiecznych, których przewóz jest zabroniony;

2. przewozu towarów niebezpiecznych w zabronionej lub niedopuszczonej jednostce ładunkowej, w sposób zagrażający życiu lub środowisku w takim stopniu, że podjęto decyzję o unieruchomieniu pojazdu;

3. przewozu towarów niebezpiecznych bez oznakowania pojazdu, w sposób zagrażający życiu lub środowisku w takim stopniu, że podjęto decyzję o unieruchomieniu pojazdu;

4. uwolnienia (wyciek, wysypanie się itp.) materiałów niebezpiecznych;

5. przewozu w sposób niedozwolony;

6. przewozu luzem w pojeździe lub w kontenerze, który nie nadaje się do użytku ze względów konstrukcyjnych;

7. przewozu pojazdem bez odpowiedniego świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR;

8. eksploatacji pojazdu, który nie spełnia już warunków dopuszczenia i stwarza bezpośrednie zagrożenie (w przeciwnym razie naruszenie to kwalifikuje się do II kategorii ryzyka);

9. użycia niedopuszczonych opakowań, cystern, kontenerów lub pojazdów;

10. użycia opakowań niezgodnych z obowiązującymi instrukcjami pakowania; użycia cystern, pojazdów i kontenerów niezgodnych z obowiązującymi przepisami;

11. nieprzestrzegania przepisów szczególnych dotyczących pakowania razem;

12. nieprzestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia i rozmieszczenia ładunku;

13. nieprzestrzegania przepisów dotyczących przewozu żywności, innych artykułów spożywczych oraz pasz lub karmy dla zwierząt;

14. nieprzestrzegania przepisów dotyczących ładowania razem;

15. nieprzestrzegania przepisów dotyczących ilości dopuszczonych do przewozu w jednej jednostce transportowej, w tym dopuszczalnych stopni napełniania cystern i opakowań;

16. przewozu towarów niebezpiecznych bez wymaganych dokumentów, dostępnych w pojeździe lub w odpowiednim formacie elektronicznym, jeżeli taki jest dopuszczony;

17. przewozu towarów niebezpiecznych w opakowaniach bez wymaganego oznakowania, nalepek ostrzegawczych lub innych znaków;

18. przewozu towarów niebezpiecznych bez nalepek ostrzegawczych, oznakowania (w tym oznakowania w postaci tablic barwy pomarańczowej) lub bez innych znaków i informacji na pojeździe;

19. niepełnej lub nieprawidłowej informacji o przewożonym towarze (dotyczącej np. numeru UN, prawidłowej nazwy przewozowej, grupy pakowania), pozwalającej na stwierdzenie naruszenia należącego do I kategorii ryzyka;

20. braku ważnego zaświadczenia ADR;

21. korzystania z ognia lub z nieosłoniętego źródła światła;

22. nieprzestrzegania zakazu palenia;

23. braku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie, jeżeli jest to wymagane;

24. nieprzestrzegania postanowień dotyczących bezpieczeństwa określonych w ADR 1.10, jeżeli mają zastosowanie.

II kategoria ryzyka

Ta kategoria dotyczy naruszeń przepisów ADR związanych z ryzykiem obrażeń ciała lub szkód dla środowiska. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń podczas kontroli na drodze z reguły należy zastosować odpowiednie środki naprawcze, takie jak doprowadzenie do zgodności na miejscu kontroli, o ile jest to wykonalne, a w przeciwnym razie - niepóźniej niż po zakończeniu bieżącej operacji transportowej. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń podczas kontroli na terenie przedsiębiorstwa zazwyczaj stosuje się inne odpowiednie środki.

II kategoria ryzyka obejmuje naruszenia dotyczące:

1. eksploatacji jednostki transportowej składającej się z więcej niż jednej przyczepy/naczepy;

2. eksploatacji pojazdu, który nie spełnia już warunków dopuszczenia, ale nie stwarza bezpośredniego zagrożenia;

3. braku w pojeździe wymaganych, nadających się do użycia gaśnic; niezgodności sprzętu gaśniczego z przepisami szczególnymi;

4. braku w pojeździe wyposażenia wymaganego na podstawie ADR lub wyszczególnionego w instrukcji pisemnej;

5. nieprzestrzegania terminów badań i prób oraz okresów użytkowania opakowań, dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL), opakowań dużych, cystern, pojazdów lub kontenerów;

6. przewozu towarów niebezpiecznych w uszkodzonych opakowaniach, uszkodzonych DPPL lub w uszkodzonych opakowaniach dużych lub przewozu uszkodzonych opakowań próżnych nieoczyszczonych;

7. przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w pojeździe lub w kontenerze, który nie nadaje się do użytku ze względów konstrukcyjnych;

8. nieodpowiedniego zamknięcia cystern / kontenerów-cystern, pojazdów, kontenerów lub opakowań (w tym próżnych nieoczyszczonych);

9. nieprawidłowego oznakowania nalepkami ostrzegawczymi, znakami (w tym tablicami barwy pomarańczowej), dużymi nalepkami ostrzegawczymi i innymi znakami identyfikacyjnymi na opakowaniach, cysternach, pojazdach lub przedziałach;

10. braku instrukcji pisemnych zgodnych z ADR;

11. niewłaściwego nadzoru lub zaparkowania pojazdu;

12. przewozu w jednostkach transportowych przewożących towary niebezpieczne osób innych niż członkowie załogi;

13. nieprzestrzegania przepisów określonych w rozdziale 7.5.10 ADR, dotyczących środków ostrożności zapobiegających powstawaniu ładunków elektrostatycznych podczas operacji napełniania i opróżniania;

14. nieprzestrzegania przepisów dotyczących zasad obowiązujących po przybyciu do miejsca załadunku i rozładunku;

15. nieprzestrzegania przepisów dotyczących: roli, obowiązków i świadectw doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie, jeżeli wyznaczenie takiego doradcy jest wymagane;

16. nieprzestrzegania przepisów dotyczących minimalnego okresu przechowywania dokumentów przewozowych towarów niebezpiecznych oraz dodatkowych informacji i dokumentów określonych w ADR;

17. nieprzestrzegania przepisów dotyczących szkolenia osób uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych;

18. nieprzedłożenia wymaganych dokumentów lub sprawozdań właściwym organom.

III kategoria ryzyka

Ta kategoria dotyczy naruszeń przepisów ADR związanych z niskim ryzykiem obrażeń ciała lub szkody dla środowiska i nie wymaga zastosowania odpowiednich środków naprawczych na drodze, ale pozwala na podjęcie przez dane przedsiębiorstwo stosownych kroków w późniejszym terminie. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń podczas kontroli na terenie przedsiębiorstwa zazwyczaj stosuje się inne odpowiednie środki.

III kategoria ryzyka obejmuje naruszenia dotyczące:

1. nieprzestrzegania przepisów dotyczących wielkości nalepek ostrzegawczych lub oznaczeń lub wielkości: liter, cyfr lub symboli na nalepkach ostrzegawczych lub na oznaczeniach;

2. braku innych informacji w dokumentacji transportowej oprócz tych wymienionych w I kategorii ryzyka;

3. braku w pojeździe zaświadczenia ADR, ale istnieją dowody, że kierowca jest w posiadaniu takiego zaświadczenia;

4. braku dokumentów ze zdjęciem umożliwiających identyfikację wszystkich członków załogi pojazdu;

5. nieprawidłowego umieszczenia nalepek ostrzegawczych i oznakowań (w tym oznakowań w postaci tablic barwy pomarańczowej) lub innych znaków;

6. opóźnionego przekazania wymaganych dokumentów lub sprawozdań właściwym organom.