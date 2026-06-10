REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 751

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 czerwca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 643) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli (Dz. U. poz. 2302) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu dodaje się odnośnik nr 2 w brzmieniu:

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2025/1801 z dnia 23 czerwca 2025 r. dostosowującą do postępu naukowo-technicznego załączniki I i II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1999 w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 2025/1801 z 13.10.2025).”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) część A „Wzór formularza listy kontrolnej w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) dodaje się część C „Kategorie ryzyka związanego ze stwierdzonym naruszeniem” w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

W postępowaniach, w których stosuje się wzór formularza listy kontrolnej w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2026 r.

Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2025/1801 z dnia 23 czerwca 2025 r. dostosowującą do postępu naukowo-technicznego załączniki I i II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1999 w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 2025/1801 z 13.10.2025).

Załącznik 1. [Część A. WZÓR FORMULARZA LISTY KONTROLNEJ W PRZEWOZIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 5 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 751)

Załącznik nr 1

Część A. WZÓR FORMULARZA LISTY KONTROLNEJ W PRZEWOZIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [Część C. KATEGORIE RYZYKA ZWIĄZANEGO ZE STWIERDZONYM NARUSZENIEM]

Załącznik nr 2

Część C. KATEGORIE RYZYKA ZWIĄZANEGO ZE STWIERDZONYM NARUSZENIEM

W związku z wypełnieniem formularza listy kontrolnej w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, którego wzór został określony w części A, należy uwzględnić poniżej wskazaną listę zawierającą trzy kategorie ryzyka, przy czym I kategoria ryzyka oznacza najwyższy poziom ryzyka.

Lista ta ma na celu określenie wytycznych do ustalania, na czym polega dane naruszenie, a osoba przeprowadzająca kontrolę określa odpowiednią kategorię ryzyka z uwzględnieniem konkretnych okoliczności danego naruszenia oraz według oceny stanu faktycznego, przy czym naruszenia niewymienione w poniższej liście klasyfikuje się zgodnie z opisami kategorii ryzyka.

I kategoria ryzyka

Ta kategoria dotyczy naruszeń przepisów ADR, które stwarzają wysokie ryzyko śmierci, poważnych obrażeń ciała lub znacznych szkód dla środowiska. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń podczas kontroli drogowych zazwyczaj wymagają one natychmiastowych i odpowiednich działań naprawczych, takich jak unieruchomienie pojazdu. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń podczas kontroli na terenie przedsiębiorstwa zazwyczaj należy podjąć inne odpowiednie środki.

I kategoria ryzyka obejmuje naruszenia dotyczące:

1. przewozu towarów niebezpiecznych, których przewóz jest zabroniony;

2. przewozu towarów niebezpiecznych w zabronionej lub niedopuszczonej jednostce ładunkowej, w sposób zagrażający życiu lub środowisku w takim stopniu, że podjęto decyzję o unieruchomieniu pojazdu;

3. przewozu towarów niebezpiecznych bez oznakowania pojazdu, w sposób zagrażający życiu lub środowisku w takim stopniu, że podjęto decyzję o unieruchomieniu pojazdu;

4. uwolnienia (wyciek, wysypanie się itp.) materiałów niebezpiecznych;

5. przewozu w sposób niedozwolony;

6. przewozu luzem w pojeździe lub w kontenerze, który nie nadaje się do użytku ze względów konstrukcyjnych;

7. przewozu pojazdem bez odpowiedniego świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR;

8. eksploatacji pojazdu, który nie spełnia już warunków dopuszczenia i stwarza bezpośrednie zagrożenie (w przeciwnym razie naruszenie to kwalifikuje się do II kategorii ryzyka);

9. użycia niedopuszczonych opakowań, cystern, kontenerów lub pojazdów;

10. użycia opakowań niezgodnych z obowiązującymi instrukcjami pakowania; użycia cystern, pojazdów i kontenerów niezgodnych z obowiązującymi przepisami;

11. nieprzestrzegania przepisów szczególnych dotyczących pakowania razem;

12. nieprzestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia i rozmieszczenia ładunku;

13. nieprzestrzegania przepisów dotyczących przewozu żywności, innych artykułów spożywczych oraz pasz lub karmy dla zwierząt;

14. nieprzestrzegania przepisów dotyczących ładowania razem;

15. nieprzestrzegania przepisów dotyczących ilości dopuszczonych do przewozu w jednej jednostce transportowej, w tym dopuszczalnych stopni napełniania cystern i opakowań;

16. przewozu towarów niebezpiecznych bez wymaganych dokumentów, dostępnych w pojeździe lub w odpowiednim formacie elektronicznym, jeżeli taki jest dopuszczony;

17. przewozu towarów niebezpiecznych w opakowaniach bez wymaganego oznakowania, nalepek ostrzegawczych lub innych znaków;

18. przewozu towarów niebezpiecznych bez nalepek ostrzegawczych, oznakowania (w tym oznakowania w postaci tablic barwy pomarańczowej) lub bez innych znaków i informacji na pojeździe;

19. niepełnej lub nieprawidłowej informacji o przewożonym towarze (dotyczącej np. numeru UN, prawidłowej nazwy przewozowej, grupy pakowania), pozwalającej na stwierdzenie naruszenia należącego do I kategorii ryzyka;

20. braku ważnego zaświadczenia ADR;

21. korzystania z ognia lub z nieosłoniętego źródła światła;

22. nieprzestrzegania zakazu palenia;

23. braku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie, jeżeli jest to wymagane;

24. nieprzestrzegania postanowień dotyczących bezpieczeństwa określonych w ADR 1.10, jeżeli mają zastosowanie.

II kategoria ryzyka

Ta kategoria dotyczy naruszeń przepisów ADR związanych z ryzykiem obrażeń ciała lub szkód dla środowiska. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń podczas kontroli na drodze z reguły należy zastosować odpowiednie środki naprawcze, takie jak doprowadzenie do zgodności na miejscu kontroli, o ile jest to wykonalne, a w przeciwnym razie - niepóźniej niż po zakończeniu bieżącej operacji transportowej. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń podczas kontroli na terenie przedsiębiorstwa zazwyczaj stosuje się inne odpowiednie środki.

II kategoria ryzyka obejmuje naruszenia dotyczące:

1. eksploatacji jednostki transportowej składającej się z więcej niż jednej przyczepy/naczepy;

2. eksploatacji pojazdu, który nie spełnia już warunków dopuszczenia, ale nie stwarza bezpośredniego zagrożenia;

3. braku w pojeździe wymaganych, nadających się do użycia gaśnic; niezgodności sprzętu gaśniczego z przepisami szczególnymi;

4. braku w pojeździe wyposażenia wymaganego na podstawie ADR lub wyszczególnionego w instrukcji pisemnej;

5. nieprzestrzegania terminów badań i prób oraz okresów użytkowania opakowań, dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL), opakowań dużych, cystern, pojazdów lub kontenerów;

6. przewozu towarów niebezpiecznych w uszkodzonych opakowaniach, uszkodzonych DPPL lub w uszkodzonych opakowaniach dużych lub przewozu uszkodzonych opakowań próżnych nieoczyszczonych;

7. przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w pojeździe lub w kontenerze, który nie nadaje się do użytku ze względów konstrukcyjnych;

8. nieodpowiedniego zamknięcia cystern / kontenerów-cystern, pojazdów, kontenerów lub opakowań (w tym próżnych nieoczyszczonych);

9. nieprawidłowego oznakowania nalepkami ostrzegawczymi, znakami (w tym tablicami barwy pomarańczowej), dużymi nalepkami ostrzegawczymi i innymi znakami identyfikacyjnymi na opakowaniach, cysternach, pojazdach lub przedziałach;

10. braku instrukcji pisemnych zgodnych z ADR;

11. niewłaściwego nadzoru lub zaparkowania pojazdu;

12. przewozu w jednostkach transportowych przewożących towary niebezpieczne osób innych niż członkowie załogi;

13. nieprzestrzegania przepisów określonych w rozdziale 7.5.10 ADR, dotyczących środków ostrożności zapobiegających powstawaniu ładunków elektrostatycznych podczas operacji napełniania i opróżniania;

14. nieprzestrzegania przepisów dotyczących zasad obowiązujących po przybyciu do miejsca załadunku i rozładunku;

15. nieprzestrzegania przepisów dotyczących: roli, obowiązków i świadectw doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie, jeżeli wyznaczenie takiego doradcy jest wymagane;

16. nieprzestrzegania przepisów dotyczących minimalnego okresu przechowywania dokumentów przewozowych towarów niebezpiecznych oraz dodatkowych informacji i dokumentów określonych w ADR;

17. nieprzestrzegania przepisów dotyczących szkolenia osób uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych;

18. nieprzedłożenia wymaganych dokumentów lub sprawozdań właściwym organom.

III kategoria ryzyka

Ta kategoria dotyczy naruszeń przepisów ADR związanych z niskim ryzykiem obrażeń ciała lub szkody dla środowiska i nie wymaga zastosowania odpowiednich środków naprawczych na drodze, ale pozwala na podjęcie przez dane przedsiębiorstwo stosownych kroków w późniejszym terminie. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń podczas kontroli na terenie przedsiębiorstwa zazwyczaj stosuje się inne odpowiednie środki.

III kategoria ryzyka obejmuje naruszenia dotyczące:

1. nieprzestrzegania przepisów dotyczących wielkości nalepek ostrzegawczych lub oznaczeń lub wielkości: liter, cyfr lub symboli na nalepkach ostrzegawczych lub na oznaczeniach;

2. braku innych informacji w dokumentacji transportowej oprócz tych wymienionych w I kategorii ryzyka;

3. braku w pojeździe zaświadczenia ADR, ale istnieją dowody, że kierowca jest w posiadaniu takiego zaświadczenia;

4. braku dokumentów ze zdjęciem umożliwiających identyfikację wszystkich członków załogi pojazdu;

5. nieprawidłowego umieszczenia nalepek ostrzegawczych i oznakowań (w tym oznakowań w postaci tablic barwy pomarańczowej) lub innych znaków;

6. opóźnionego przekazania wymaganych dokumentów lub sprawozdań właściwym organom.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-10
  • Data wejścia w życie: 2026-06-24
  • Data obowiązywania: 2026-06-24
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 czerwca 2026 r. w sprawie wysokości opłat dotyczących egzaminu na doradcę podatkowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 751

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia będącego podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana i weterana poszkodowanego, wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu wydania, wymiany lub zwrotu tych legitymacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 752

USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 753

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 754

USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 755

USTAWA z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 756

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Agencji Wywiadu, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 745

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 744

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 748

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 749

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 746

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 741

KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w zakresie okresu próbnego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 743

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 742

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 740

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 738

USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 739

USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 737

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 747

REKLAMA