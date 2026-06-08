REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 742
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 5 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego
Na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) rozporządzeniu o rejestracji pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1709 oraz z 2025 r. poz. 939);”;
2) w § 4:
a) w ust. 2, w ust. 2a w zdaniu drugim i w ust. 2b wyrazy „w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” karty informacyjnej pojazdu” zastępuje się wyrazami „w rubryce „Adnotacje urzędowe, informacje, zmiany:” karty informacyjnej pojazdu”,
b) uchyla się ust. 2c,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W przypadku, o którym mowa w art. 73 ust. 1a ustawy, organ rejestrujący potwierdza legalizację tablic (tablicy) rejestracyjnych, wpisując w rubryce „Adnotacje urzędowe, informacje, zmiany:” karty informacyjnej pojazdu, w rubryce „ADNOTACJE” pozwolenia czasowego wydanego na podstawie art. 74 ust. 2g ustawy oraz w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” nowego dowodu rejestracyjnego:
1) dotychczasowy indywidualny numer znaku legalizacyjnego;
2) dotychczasowy indywidualny numer dodatkowego znaku legalizacyjnego dodatkowej tablicy rejestracyjnej służącej do oznaczania bagażnika oraz wyraz: „BAGAŻNIK”.”.
§ 2.
Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180.
- Data ogłoszenia: 2026-06-08
- Data wejścia w życie: 2026-06-10
- Data obowiązywania: 2026-06-10
REKLAMA
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego
KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w zakresie okresu próbnego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
REKLAMA