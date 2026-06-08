§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 157) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozporządzeniu o rejestracji pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1709 oraz z 2025 r. poz. 939);”;

2) w § 4:

a) w ust. 2, w ust. 2a w zdaniu drugim i w ust. 2b wyrazy „w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” karty informacyjnej pojazdu” zastępuje się wyrazami „w rubryce „Adnotacje urzędowe, informacje, zmiany:” karty informacyjnej pojazdu”,

b) uchyla się ust. 2c,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku, o którym mowa w art. 73 ust. 1a ustawy, organ rejestrujący potwierdza legalizację tablic (tablicy) rejestracyjnych, wpisując w rubryce „Adnotacje urzędowe, informacje, zmiany:” karty informacyjnej pojazdu, w rubryce „ADNOTACJE” pozwolenia czasowego wydanego na podstawie art. 74 ust. 2g ustawy oraz w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” nowego dowodu rejestracyjnego:

1) dotychczasowy indywidualny numer znaku legalizacyjnego;

2) dotychczasowy indywidualny numer dodatkowego znaku legalizacyjnego dodatkowej tablicy rejestracyjnej służącej do oznaczania bagażnika oraz wyraz: „BAGAŻNIK”.”.