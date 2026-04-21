REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 541
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 kwietnia 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym (Dz. U. poz. 490), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym (Dz. U. poz. 863).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym (Dz. U. poz. 863), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 541)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym
Na podstawie art. 44c ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wykaz podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).3)
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 541)
WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ MAJĄCYCH NA CELU USTALENIE, CZY DANY PRODUKT JEST ŚRODKIEM ZASTĘPCZYM
1) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
2) Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
3) Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
4) Gdański Uniwersytet Medyczny;
5) FEDALAB Sp. z o.o.;
6) Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks Sp. z o.o.;
7) Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie;
8) Instytut Ekspertyz Toksykologicznych Sp. z o.o.;
8a)4) Instytut Genetyki Sądowej Sp. z o.o.;
9) (uchylony);5)
10) Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu;
11) Narodowy Instytut Leków w Warszawie;
12) Polskie Laboratorium Antydopingowe;
13) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;
14) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu;
15) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
16) ToxLab Sp. z o.o. w Katowicach;
17) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
18) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy.
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 marca 2019 r.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną (Dz. U. poz. 2018), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 1490).
4) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym (Dz. U. poz. 863), które weszło w życie z dniem 16 lipca 2025 r.
5) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
- Data ogłoszenia: 2026-04-21
- Data obowiązywania: 2026-04-21
REKLAMA
REKLAMA