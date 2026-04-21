Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 544

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 17 kwietnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ekspertów biorących udział w kontrolach użytkowników w zakresie doświadczeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 55 ust. 11 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 465 oraz z 2025 r. poz. 1795) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ekspertów biorących udział w kontrolach użytkowników w zakresie doświadczeń (Dz. U. poz. 1678) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek składa się na adres do doręczeń elektronicznych urzędu obsługującego ministra.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Kulasek

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 68).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-21
  • Data wejścia w życie: 2026-05-06
  • Data obowiązywania: 2026-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 538

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 8 kwietnia 2026 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 537

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 540

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 14 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 539

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 541

USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 542

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 kwietnia 2026 r. w sprawie powoływania do służby w obronie cywilnej oraz Ewidencji Obrony Cywilnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 543

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 545

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 529

USTAWA z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – &#8222;Aktywny rodzic&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 532

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3 Zrównoważona mobilność miejska oraz Priorytetu 4 Spójna sieć transportowa programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 536

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 531

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 kwietnia 2026 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie karty pobytu obywatelowi Ukrainy w przypadkach, o których mowa w art. 42c i art. 42d ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 530

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 kwietnia 2026 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na gromadzenie utrzymywanych zwierząt kopytnych w środkach transportu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 535

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 534

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 533

USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 526

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 522

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 524

