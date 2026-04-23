REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 559
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 oraz art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 412 i 414) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 21:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 19 i § 20 ust. 1, jest faktura wystawiona przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych.”,
b) uchyla się ust. 3 i 4;
2) w § 22:
a) w ust. 3 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Podmiot składający wniosek podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 1, numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, jeżeli te faktury posiadają taki numer.
3b. Jeżeli we wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, podmiot składający wniosek:
1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - w przypadku faktur w postaci papierowej,
2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych - w przypadku faktur elektronicznych
- z tym że w przypadku członków personelu oraz innych osób zrównanych z nimi, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, faktury te są przekazywane odpowiednio za pośrednictwem obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych albo organizacji międzynarodowych, o których mowa w tym przepisie.”;
3) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów zwraca wnioskodawcy faktury lub uwierzytelnione kserokopie faktur, o których mowa w § 22 ust. 3b pkt 1.”;
4) w § 25:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a podmioty, o których mowa w § 19, otrzymały zwrot zapłaconej ceny, podmiot składający wniosek, o którym mowa w § 22 ust. 1, informuje Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwocie akcyzy.
2. W przypadku gdy zwrot zapłaconej ceny, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu, zgodnie z § 22-24, zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy wynikającej z faktury zmienionej przez fakturę korygującą, o której mowa w ust. 1, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.”,
b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury zmienionej przez fakturę korygującą, o której mowa w ust. 1, zwraca się na właściwy rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego, na który dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy niepóźniej niż w terminie:”;
5) w § 26:
a) w ust. 3 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Podmiot składający wniosek podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 1, numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, jeżeli te faktury posiadają taki numer.
3b. Jeżeli we wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, podmiot składający wniosek:
1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - w przypadku faktur w postaci papierowej;
2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych - w przypadku faktur elektronicznych.”;
6) w § 30:
a) w ust. 6 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4-6,
b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:
„6a. Podmiot składający wniosek podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 3, numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu paliw i energii elektrycznej, jeżeli te faktury posiadają taki numer.
6b. Jeżeli we wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu paliw i energii elektrycznej, podmiot składający wniosek:
1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu paliw i energii elektrycznej albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - w przypadku faktur w postaci papierowej,
2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu paliw i energii elektrycznej - w przypadku faktur elektronicznych
- bez względu na datę ich wystawienia lub płatności.”,
c) w ust. 7 wyrazy „faktury, o których mowa w ust. 6 pkt 4-6” zastępuje się wyrazami „faktury, o których mowa w ust. 6b”,
d) w ust. 8 w zdaniu drugim wyrazy „dokumentami, o których mowa w ust. 6” zastępuje się wyrazami „dokumentami, o których mowa w ust. 6 i 6b”,
e) w ust. 9 w pkt 1 wyrazy „dokumentami wymienionymi w ust. 6” zastępuje się wyrazami „dokumentami wymienionymi w ust. 6 lub 6b”,
f) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, zwraca wnioskodawcy faktury lub uwierzytelnione kserokopie faktur, o których mowa w ust. 6b pkt 1.”;
7) w § 34:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 32 ust. 1, jest faktura wystawiona przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych.”,
b) w ust. 5 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. Podmiot składający wniosek podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 3, numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, jeżeli te faktury posiadają taki numer.
5b. Jeżeli we wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, podmiot składający wniosek:
1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - w przypadku faktur w postaci papierowej;
2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych - w przypadku faktur elektronicznych.”,
d) w ust. 8 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,
e) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:
„8a. Podmiot składający wniosek podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 6, numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, jeżeli te faktury posiadają taki numer.
8b. Jeżeli we wniosku, o którym mowa w ust. 6, nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, podmiot składający wniosek:
1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - w przypadku faktur w postaci papierowej;
2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych - w przypadku faktur elektronicznych.”,
f) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9, dołącza się wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych na użytek służbowy przez Dowództwo Brygady.”,
g) po ust. 11 dodaje ust. 11a i 11b w brzmieniu:
„11a. Podmiot składający wniosek podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 9, numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, jeżeli te faktury posiadają taki numer.
11b. Jeżeli we wniosku, o którym mowa w ust. 9, nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, podmiot składający wniosek:
1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - w przypadku faktur w postaci papierowej;
2) przesyła lub udostępnia faktury naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu złożenia wniosku wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych - w przypadku faktur elektronicznych.”;
8) w § 36:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1, otrzymały zwrot zapłaconej ceny, podmiot składający wniosek, o którym mowa w § 34 ust. 3, ust. 6 albo ust. 9, informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwocie akcyzy.”,
b) w ust. 2 po wyrazie „faktury” dodaje się wyrazy „zmienionej przez fakturę korygującą, o której mowa w ust. 1,”,
c) w ust. 3 wyrazy „faktury, o której mowa w ust. 2” zastępuje się wyrazami „faktury zmienionej przez fakturę korygującą, o której mowa w ust. 1”;
9) w § 38:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 37, jest faktura wystawiona przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych.”,
b) w ust. 6 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,
c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:
„6a. Podmiot składający wniosek podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 4, numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, jeżeli te faktury posiadają taki numer.
6b. Jeżeli we wniosku, o którym mowa w ust. 4, nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, podmiot składający wniosek:
1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - w przypadku faktur w postaci papierowej;
2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych - w przypadku faktur elektronicznych.”;
10) w § 40:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a nabywca otrzymał zwrot zapłaconej ceny, podmiot składający wniosek informuje Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwocie akcyzy.”,
b) w ust. 2 po wyrazie „faktury” dodaje się wyrazy „zmienionej przez fakturę korygującą, o której mowa w ust. 1,”,
c) w ust. 3 wyrazy „faktury, o której mowa w ust. 2” zastępuje się wyrazami „faktury zmienionej przez fakturę korygującą, o której mowa w ust. 1”.
§ 2.
2. Do wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych składanych za pierwszy kwartał 2026 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3. Do wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych składanych przez instytucje Unii Europejskiej, w tym Agencję lub członków personelu Agencji w rozumieniu przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 za okresy roczne oraz składanych przez siły zbrojne, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3a i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, lub przez organ wojskowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w związku z pobytem tych sił zbrojnych na terytorium kraju za cały okres tego pobytu:
1) przypadające w całości przed dniem 1 lutego 2026 r. stosuje się przepisy dotychczasowe;
2) przypadające w całości albo w części od dnia 1 lutego 2026 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2026-04-23
- Data wejścia w życie: 2026-04-24
- Data obowiązywania: 2026-04-24
REKLAMA
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo pocztowe
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
REKLAMA
USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
REKLAMA