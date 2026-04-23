§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 851) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 19 i § 20 ust. 1, jest faktura wystawiona przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych.”,

b) uchyla się ust. 3 i 4;

2) w § 22:



a) w ust. 3 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,



b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Podmiot składający wniosek podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 1, numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

3b. Jeżeli we wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, podmiot składający wniosek:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - w przypadku faktur w postaci papierowej,

2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych - w przypadku faktur elektronicznych

- z tym że w przypadku członków personelu oraz innych osób zrównanych z nimi, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, faktury te są przekazywane odpowiednio za pośrednictwem obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych albo organizacji międzynarodowych, o których mowa w tym przepisie.”;

3) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów zwraca wnioskodawcy faktury lub uwierzytelnione kserokopie faktur, o których mowa w § 22 ust. 3b pkt 1.”;

4) w § 25:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a podmioty, o których mowa w § 19, otrzymały zwrot zapłaconej ceny, podmiot składający wniosek, o którym mowa w § 22 ust. 1, informuje Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwocie akcyzy.

2. W przypadku gdy zwrot zapłaconej ceny, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu, zgodnie z § 22-24, zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy wynikającej z faktury zmienionej przez fakturę korygującą, o której mowa w ust. 1, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury zmienionej przez fakturę korygującą, o której mowa w ust. 1, zwraca się na właściwy rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego, na który dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy niepóźniej niż w terminie:”;

5) w § 26:

a) w ust. 3 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Podmiot składający wniosek podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 1, numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

3b. Jeżeli we wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, podmiot składający wniosek:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych - w przypadku faktur elektronicznych.”;

6) w § 30:

a) w ust. 6 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4-6,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

„6a. Podmiot składający wniosek podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 3, numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu paliw i energii elektrycznej, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

6b. Jeżeli we wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu paliw i energii elektrycznej, podmiot składający wniosek:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu paliw i energii elektrycznej albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - w przypadku faktur w postaci papierowej,

2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu paliw i energii elektrycznej - w przypadku faktur elektronicznych

- bez względu na datę ich wystawienia lub płatności.”,

c) w ust. 7 wyrazy „faktury, o których mowa w ust. 6 pkt 4-6” zastępuje się wyrazami „faktury, o których mowa w ust. 6b”,

d) w ust. 8 w zdaniu drugim wyrazy „dokumentami, o których mowa w ust. 6” zastępuje się wyrazami „dokumentami, o których mowa w ust. 6 i 6b”,

e) w ust. 9 w pkt 1 wyrazy „dokumentami wymienionymi w ust. 6” zastępuje się wyrazami „dokumentami wymienionymi w ust. 6 lub 6b”,

f) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, zwraca wnioskodawcy faktury lub uwierzytelnione kserokopie faktur, o których mowa w ust. 6b pkt 1.”;

7) w § 34:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 32 ust. 1, jest faktura wystawiona przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych.”,

b) w ust. 5 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Podmiot składający wniosek podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 3, numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

5b. Jeżeli we wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, podmiot składający wniosek:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych - w przypadku faktur elektronicznych.”,

d) w ust. 8 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,

e) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:

„8a. Podmiot składający wniosek podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 6, numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

8b. Jeżeli we wniosku, o którym mowa w ust. 6, nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, podmiot składający wniosek:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych - w przypadku faktur elektronicznych.”,

f) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9, dołącza się wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych na użytek służbowy przez Dowództwo Brygady.”,

g) po ust. 11 dodaje ust. 11a i 11b w brzmieniu:

„11a. Podmiot składający wniosek podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 9, numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

11b. Jeżeli we wniosku, o którym mowa w ust. 9, nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, podmiot składający wniosek:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia faktury naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu złożenia wniosku wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych - w przypadku faktur elektronicznych.”;

8) w § 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1, otrzymały zwrot zapłaconej ceny, podmiot składający wniosek, o którym mowa w § 34 ust. 3, ust. 6 albo ust. 9, informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwocie akcyzy.”,

b) w ust. 2 po wyrazie „faktury” dodaje się wyrazy „zmienionej przez fakturę korygującą, o której mowa w ust. 1,”,

c) w ust. 3 wyrazy „faktury, o której mowa w ust. 2” zastępuje się wyrazami „faktury zmienionej przez fakturę korygującą, o której mowa w ust. 1”;

9) w § 38:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 37, jest faktura wystawiona przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych.”,

b) w ust. 6 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

„6a. Podmiot składający wniosek podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 4, numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, jeżeli te faktury posiadają taki numer.

6b. Jeżeli we wniosku, o którym mowa w ust. 4, nie podano numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, podmiot składający wniosek:

1) dołącza do wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - w przypadku faktur w postaci papierowej;

2) przesyła lub udostępnia naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu złożenia wniosku faktury wystawione przy nabyciu wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych - w przypadku faktur elektronicznych.”;

10) w § 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a nabywca otrzymał zwrot zapłaconej ceny, podmiot składający wniosek informuje Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna o otrzymanej fakturze korygującej i zwrocie zapłaconej ceny, w tym kwocie akcyzy.”,

b) w ust. 2 po wyrazie „faktury” dodaje się wyrazy „zmienionej przez fakturę korygującą, o której mowa w ust. 1,”,

c) w ust. 3 wyrazy „faktury, o której mowa w ust. 2” zastępuje się wyrazami „faktury zmienionej przez fakturę korygującą, o której mowa w ust. 1”.