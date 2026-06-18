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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 802
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 czerwca 2026 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2026-2028
Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 i 1019 oraz z 2026 r. poz. 203 i 319) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2026-2028 ustanowionym uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2026 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2026-2028;
2) formy i zakres pomocy, o której mowa w pkt 1;
3) tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy, o której mowa w pkt 1.
§ 2.
1) podręczniki do kształcenia ogólnego - podręczniki do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczniki do kształcenia specjalnego, dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2) materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego - materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) materiały edukacyjne do kształcenia zawodowego - materiały edukacyjne do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
4) materiały ćwiczeniowe - materiały ćwiczeniowe, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
5) opiekunowie ucznia - rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeu-tycznych oraz opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2026 r. poz. 508).
§ 3.
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,
8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043, z późn. zm.1)), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.2)).
§ 4.
1) podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:
a) uczniom, o których mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającym w roku szkolnym:
- 2026/2027 do liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonej w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych lub klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
- 2027/2028 lub 2028/2029 do liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych lub klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
b) uczniom, o których mowa w §3 pkt 8 i 9, uczęszczającym w roku szkolnym 2026/2027, 2027/2028 lub 2028/2029 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
2) materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającym w roku szkolnym:
a) 2026/2027 do technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonej w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych lub klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
b) 2027/2028 lub 2028/2029 do technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych lub klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
§ 5.
1) 534 zł - dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającego w roku szkolnym:
a) 2026/2027 do liceum ogólnokształcącego, technikum, czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonej w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych lub klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
b) 2027/2028 lub 2028/2029 do liceum ogólnokształcącego, technikum, czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych lub klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;
2) 468 zł - dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającego w roku szkolnym 2026/2027, 2027/2028 lub 2028/2029 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
3) 270 zł - dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 8 i 9, uczęszczającego w roku szkolnym 2026/2027, 2027/2028 lub 2028/2029 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
§ 6.
2. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2026/2027, 2027/2028 lub 2028/2029.
3. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, uczniowi szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta - właściwego ze względu na siedzibę szkoły.
4. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, uczniowi:
1) czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonej w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych lub klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej - prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2) szkoły rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
3) szkoły leśnej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw środowiska,
4) szkoły morskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
5) szkoły żeglugi śródlądowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,
6) szkoły rybołówstwa prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa,
7) szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe prowadzonej przez ministra właściwego do spraw zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o którym mowa w art. 8 ust. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
- składa się w terminie ustalonym przez ministra prowadzącego szkołę.
5. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko ucznia, o którym mowa w § 3, oraz adres jego miejsca zamieszkania;
2) nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń, o którym mowa w § 3, będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2026/2027, 2027/2028 lub 2028/2029;
3) imię (imiona) i nazwisko osoby, o której mowa w ust. 1, składającej wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, oraz adres jej miejsca zamieszkania, a w przypadku wniosku składanego przez:
a) dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej - adres siedziby tej placówki,
b) nauczyciela lub pracownika socjalnego - adres siedziby podmiotu będącego miejscem ich pracy;
4) datę wydania i numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, o którym mowa w § 3.
6. Do wniosku o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, składanego przez nauczyciela, pracownika socjalnego lub inną osobę za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia dołącza się tę zgodę.
§ 7.
2. Dyrektor szkoły, o której mowa w § 6 ust. 4, prowadzonej przez ministra sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o której mowa w § 4, i przekazuje ją ministrowi prowadzącemu szkołę.
3. Lista uczniów, o której mowa odpowiednio w ust. 1 i 2, zawiera imię (imiona) i nazwisko ucznia uprawnionego do otrzymania pomocy, o której mowa w § 4, nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2026/2027, 2027/2028 lub 2028/2029.
§ 8.
2. Środki finansowe na udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, dla uczniów szkoły, o której mowa w § 6 ust. 4, prowadzonej przez ministra są przekazywane na rachunek bankowy tej szkoły przez ministra prowadzącego szkołę.
§ 9.
2. W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną odpowiednio wójt, burmistrz albo prezydent miasta - właściwy ze względu na siedzibę szkoły - zwraca opiekunowi ucznia albo pełnoletniemu uczniowi koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych do wysokości pomocy, o której mowa w § 5, po przedłożeniu dowodu zakupu tych podręczników lub materiałów.
3. Dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest faktura VAT wystawiona imiennie na opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie tych podręczników lub materiałów.
4. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się informację o rozliczeniu wydatków na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych wyłącznie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2026-2028, o którym mowa w § 1 pkt 1.
5. W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszty zakupu tych podręczników lub materiałów zwraca się opiekunowi ucznia albo pełnoletniemu uczniowi do wysokości pomocy, o której mowa w § 5, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu tych podręczników lub materiałów, które zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;
2) nazwę i adres siedziby szkoły;
3) klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2026/2027, 2027/2028 lub 2028/2029;
4) wykaz zakupionych podręczników lub materiałów i koszty ich zakupu;
5) datę zakupu;
6) podpis osoby, która dokonała zakupu.
6. Potwierdzenie zakupu, o którym mowa w ust. 5, wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których dokonano zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych.
§ 10.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1160 i 1837 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 451 i 504.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287, z 2022 r. poz. 1116 oraz z 2024 r. poz. 1933.
- Data ogłoszenia: 2026-06-18
- Data wejścia w życie: 2026-07-03
- Data obowiązywania: 2026-07-03
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