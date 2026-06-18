§ 6.

1. Pomoc, o której mowa w § 4, jest udzielana na wniosek opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia.

2. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2026/2027, 2027/2028 lub 2028/2029.

3. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, uczniowi szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta - właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

4. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, uczniowi:

1) czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonej w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych lub klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej - prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

2) szkoły rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

3) szkoły leśnej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw środowiska,

4) szkoły morskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,

5) szkoły żeglugi śródlądowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,

6) szkoły rybołówstwa prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa,

7) szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe prowadzonej przez ministra właściwego do spraw zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o którym mowa w art. 8 ust. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- składa się w terminie ustalonym przez ministra prowadzącego szkołę.

5. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia, o którym mowa w § 3, oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2) nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń, o którym mowa w § 3, będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2026/2027, 2027/2028 lub 2028/2029;

3) imię (imiona) i nazwisko osoby, o której mowa w ust. 1, składającej wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, oraz adres jej miejsca zamieszkania, a w przypadku wniosku składanego przez:

a) dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej - adres siedziby tej placówki,

b) nauczyciela lub pracownika socjalnego - adres siedziby podmiotu będącego miejscem ich pracy;

4) datę wydania i numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, o którym mowa w § 3.

6. Do wniosku o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, składanego przez nauczyciela, pracownika socjalnego lub inną osobę za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia dołącza się tę zgodę.