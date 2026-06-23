REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 827
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 8 czerwca 2026 r.
w sprawie pozwoleń i dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 12)
Na podstawie art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) szczegółowe warunki i tryb wydawania:
a) pozwoleń na przywóz albo na wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych,
b) pozwoleń na wywóz albo na wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych,
c) dokumentów umożliwiających przywóz albo wywóz środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze,
d) dokumentów umożliwiających wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze;
2) wzory pozwoleń i dokumentów, o których mowa w pkt 1;
3) obowiązki podmiotów i osób posiadających pozwolenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1, w zakresie przechowywania środków odurzających lub substancji psychotropowych objętych pozwoleniem, wydawania tych środków jednostkom uprawnionym oraz prowadzenia dokumentacji w zakresie ich posiadania i obrotu nimi.
§ 2.
1) pozwolenie na przywóz albo na wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych, zwane dalej „pozwoleniem na import”, na wniosek zawierający:
a) nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o pozwolenie na import oraz adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 lub pkt 3, lub ust. 2 albo art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w ramach której zostaną dokonane przywóz albo wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych, zwane dalej „importem”,
b) międzynarodową nazwę zalecaną; jeżeli wniosek dotyczy preparatów, należy podać międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową,
c) opis środka odurzającego lub substancji psychotropowej, które mają być przedmiotem importu, informujący co najmniej o nazwie czystego środka odurzającego lub czystej substancji psychotropowej i o ilości tego środka lub tej substancji, wyrażonej w gramach, a jeżeli przedmiotem importu ma być:
- produkt leczniczy - również liczbę opakowań, dawkę, postać farmaceutyczną oraz numer GTIN zgodny z systemem GS1, jeżeli został nadany, albo inny numer odpowiadający temu numerowi, jeżeli został nadany,
- opium - również zawartość morfiny,
- ziele konopi innych niż konopie włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż konopie włókniste - również zawartość THC, a w przypadku wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż konopie włókniste - ilość ziela, z którego zostały one wytworzone,
- inny preparat - również ilość, postać oraz dawkę,
d) nazwę i dokładny adres miejsca wywozu albo wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających lub substancji psychotropowych, zwanych dalej „eksportem”, nazwę i dokładny adres posiadacza pozwolenia na wywóz albo na wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych, zwanego dalej „pozwoleniem na eksport”, oraz kraj eksportu,
e) określenie celu importu zgodnego z zezwoleniem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 lub pkt 3, lub ust. 2 albo art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w którego ramach zostanie dokonany import, ze szczególnym uwzględnieniem informacji, czy importowany środek odurzający lub substancja psychotropowa są planowane do wykorzystania w kraju, czy do dalszego reeksportu,
f) podpis wnioskodawcy albo osoby przez niego upoważnionej;
2) pozwolenie na eksport, na wniosek zawierający:
a) nazwę podmiotu ubiegającego się o pozwolenie na eksport oraz adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 albo art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w ramach której zostanie dokonany eksport,
b) międzynarodową nazwę zalecaną; jeżeli wniosek dotyczy preparatów, należy podać międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową,
c) opis środka odurzającego lub substancji psychotropowej, które mają być przedmiotem eksportu, informujący co najmniej o nazwie czystego środka odurzającego lub czystej substancji psychotropowej i o ilości tego środka lub tej substancji, wyrażonej w gramach, a jeżeli przedmiotem eksportu ma być:
- produkt leczniczy - również liczbę opakowań, dawkę, postać farmaceutyczną oraz numer GTIN zgodny z systemem GS1 - jeżeli został nadany, albo inny numer odpowiadający temu numerowi, jeżeli został nadany,
- opium - również zawartość morfiny,
- ziele konopi innych niż konopie włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż konopie włókniste - również zawartość THC, a w przypadku wyciągów nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż konopie włókniste - ilość ziela, z którego zostały one wytworzone,
- inny preparat - również ilość, postać oraz dawkę,
d) nazwę i dokładny adres miejsca importu, nazwę i dokładny adres posiadacza pozwolenia na import oraz kraj importu,
e) określenie celu eksportu zgodnego z zezwoleniem, o którym mowa w lit. a, w którego ramach zostanie dokonany eksport,
f) podpis wnioskodawcy albo osoby przez niego upoważnionej.
2. Do wniosku załącza się:
1) pozwolenie na import albo dokument wydany niewcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, potwierdzające, że import środka odurzającego lub substancji psychotropowej nie wymaga uzyskania pozwolenia wydanego przez właściwe władze kraju importu - w przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2) pozwolenie na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu lub inny dokument potwierdzający, że produkt leczniczy, którego dotyczy wniosek, może być przedmiotem obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności dokument wydany przez właściwy organ potwierdzający możliwość sprowadzenia lub udostępnienia produktu w trybie importu docelowego lub innym trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 612 i 791), w przypadku gdy celem sprowadzenia produktu leczniczego jest obrót tym produktem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) dokument uprawniający do prowadzenia badań klinicznych, badań analitycznych, badań naukowych lub eksperymentów medycznych - jeżeli dotyczy.
3. Dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie załącza się, jeżeli został on wydany w postaci elektronicznej i wnioskodawca zapewni do niego dostęp drogą elektroniczną.
4. Ilość i nazwę czystego środka odurzającego lub czystej substancji psychotropowej określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zgodnie z Yellow List i Green List opublikowanymi przez Międzynarodowy Organ Kontroli Środków Odurzających, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. (Dz. U. z 1966 r. poz. 277).
5. Wnioski o wydanie pozwolenia na import lub pozwolenia na eksport składa się oddzielnie dla środków odurzających i substancji psychotropowych. Jeden wniosek może zawierać maksymalnie 6 pozycji.
§ 3.
1) stwierdzeniu, że wnioskodawca posiada odpowiednie zezwolenie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 lub pkt 3, lub ust. 2 albo art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie uprawnień dotyczących poszczególnych substancji stanowiących środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz ich ilości, które mają być przedmiotem importu lub eksportu;
2) stwierdzeniu, że udzielenie pozwolenia na import środka odurzającego lub substancji psychotropowej w ilości wskazanej przez wnioskodawcę nie spowoduje przekroczenia rocznego oszacowania zapotrzebowania Rzeczypospolitej Polskiej na ten środek lub tę substancję opublikowanego przez Międzynarodowy Organ Kontroli Środków Odurzających, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r. sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.;
3) weryfikacji pozwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, obejmującej potwierdzenie jego prawdziwości przez właściwe władze kraju przywozu lub Międzynarodowy Organ Kontroli Środków Odurzających (INCB), w przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności tego pozwolenia;
4) weryfikacji uprawnienia wnioskodawcy do wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu leczniczego sprowadzanego w celu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2;
5) weryfikacji uprawnienia do prowadzenia badań klinicznych, badań naukowych, badań analitycznych lub eksperymentów medycznych.
§ 4.
2. Pozwolenie na import wydaje się w trzech egzemplarzach, z czego:
1) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla właściwych władz kraju eksportu, na podstawie którego jest wydawane pozwolenie na eksport;
2) jeden egzemplarz posiadacz pozwolenia:
a) w przypadku przywozu przedkłada, wraz ze zgłoszeniem celnym, organowi celnemu, który potwierdza, że środek odurzający lub substancję psychotropową wprowadzono na obszar celny Unii Europejskiej,
b) w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia potwierdza samodzielnie, że środek odurzający lub substancja psychotropowa zostały wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez wskazanie daty tego wprowadzenia;
3) jeden egzemplarz zachowuje posiadacz pozwolenia.
3. Pozwolenie na eksport wydaje się w czterech egzemplarzach, z czego:
1) jeden egzemplarz jest przesyłany właściwym organom kraju importu przez organ wydający pozwolenie na eksport;
2) jeden egzemplarz jest dołączany do przesyłki;
3) jeden egzemplarz:
a) w przypadku wywozu posiadacz pozwolenia przedkłada, wraz ze zgłoszeniem celnym, organowi celnemu, który potwierdza, że środek odurzający lub substancję psychotropową wyprowadzono poza obszar celny Unii Europejskiej,
b) w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy wywóz środka odurzającego lub substancji psychotropowej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoba odpowiedzialna za nadzór nad środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi potwierdza, że środek odurzający lub substancja psychotropowa zostały wyprowadzone z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez wskazanie daty tego wyprowadzenia;
4) jeden egzemplarz zachowuje posiadacz pozwolenia.
4. Egzemplarze, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 3, posiadacz pozwolenia zwraca Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu niezwłocznie po potwierdzeniu, niepóźniej niż w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia.
5. Pozwolenie na import oraz pozwolenie na eksport wydaje się na papierze koloru zielonego, mającym zabezpieczenia zgodne z wykazem minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem wymaganych dla papierowych dokumentów publicznych kategorii trzeciej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1669 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 1313 i 1881), i uszczegółowionych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.
6. Pozwolenie na import oraz pozwolenie na eksport są ważne przez okres 6 miesięcy od dnia wydania.
7. Pozwolenie na import oraz pozwolenie na eksport uprawniają do jednorazowego przemieszczenia przez granicę środków odurzających lub substancji psychotropowych objętych pozwoleniem.
8. W przypadku niezrealizowania przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia albo wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających lub substancji psychotropowych objętych pozwoleniem, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a lub lit. b, posiadacz pozwolenia jest obowiązany do zwrotu wszystkich posiadanych egzemplarzy pozwolenia, opatrzonych adnotacją o braku ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 6.
§ 5.
2. Dokument wydaje się na czas określony, niedłuższy niż 30 dni, na podstawie wniosku złożonego niepóźniej niż 15 dni przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6.
2. Dokument wydaje się na czas określony, niedłuższy niż 30 dni, na podstawie wniosku złożonego niepóźniej niż 15 dni przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dokument wydaje się na papierze koloru różowego, mającym zabezpieczenia zgodne z wykazem minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem wymaganych dla papierowych dokumentów publicznych kategorii trzeciej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, i uszczegółowionych w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
4. Odwzorowanie elektroniczne dokumentu pozostaje u organu wydającego.
§ 7.
1) pozwolenia na import jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) pozwolenia na eksport jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) dokumentu umożliwiającego przywóz albo wywóz środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) dokumentu umożliwiającego wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 8.
1) przechowuje środki odurzające lub substancje psychotropowe w sposób zabezpieczający przed kradzieżą lub dostępem osób nieupoważnionych, w odrębnych pomieszczeniach wyposażonych w instalację alarmową oraz w drzwi o odpowiedniej konstrukcji, zamykane co najmniej na dwa zamki, oraz okna zabezpieczone przed włamaniem, albo w zamkniętych metalowych szafach, lodówkach lub kasetach, przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia, a w przypadku środków odurzających grupy III-N jest możliwe ich przechowywanie w wydzielonym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych;
2) wydaje środki odurzające lub substancje psychotropowe na podstawie zapotrzebowania, zawierającego:
a) nazwę i adres siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu zamawiającego,
b) określenie prowadzonej działalności przez podmiot zamawiający oraz numer i datę wydania zezwolenia na jej prowadzenie,
c) numer REGON podmiotu zamawiającego,
d) nazwę środków odurzających lub substancji psychotropowych i zamawianą ilość tych środków lub substancji, wyrażoną w miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach, a w przypadku produktów leczniczych zawierających te środki lub substancje dodatkowo podaje się nazwę międzynarodową lub nazwę handlową, dawkę, postać farmaceutyczną i wielkość opakowania,
e) łączną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną w gramach,
f) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru środków odurzających lub substancji psychotropowych,
g) numer zapotrzebowania i datę jego sporządzenia,
h) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu zamawiającego;
3) prowadzi dokumentację w zakresie posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych i obrotu tymi środkami lub substancjami, zwaną dalej „ewidencją”, w sposób umożliwiający identyfikację zdarzeń i przeprowadzonych operacji, zwłaszcza czynności lub zdarzeń związanych z przychodem i rozchodem środków odurzających i substancji psychotropowych, przy zachowaniu ciągłości zapisów i bezbłędności stosowanych procedur obliczeniowych.
§ 9.
1) w odniesieniu do przychodu:
a) datę dostawy, wytworzenia, przetworzenia lub przerobienia,
b) nazwę dostawcy, a w przypadku wytworzenia, przetworzenia lub przerobienia - numer serii,
c) oznaczenie dokumentu przychodu,
d) ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej dostarczoną, wytworzoną, przetworzoną lub przerobioną, wyrażoną w gramach, oraz liczbę opakowań, jeżeli dotyczy;
2) w odniesieniu do rozchodu:
a) datę wydania,
b) dokument stanowiący podstawę wydania oraz imię i nazwisko zlecającego,
c) imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy,
d) ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wydaną, przetworzoną lub przerobioną, wyrażoną w gramach, oraz liczbę opakowań, jeżeli dotyczy;
3) stan magazynowy po dostarczeniu lub wydaniu.
2. Ewidencję środków odurzających grupy III-N lub substancji psychotropowych grup III-P i IV-P prowadzi się w formie papierowej lub elektronicznej, w postaci zestawienia sporządzanego na koniec każdego miesiąca, zawierającego:
1) nazwę środków odurzających lub substancji psychotropowych i ilość tych środków lub substancji podaną w gramach, a w przypadku produktów leczniczych zawierających te środki odurzające lub substancje psychotropowe dodatkowo podaje się nazwę międzynarodową lub nazwę handlową, dawkę, postać farmaceutyczną, liczbę i wielkość opakowań;
2) stan magazynowy na początek i koniec miesiąca;
3) łączny przychód i rozchód środka odurzającego lub substancji psychotropowej w ciągu danego miesiąca, a w przypadku produktów leczniczych zawierających te środki odurzające lub substancje psychotropowe dodatkowo podaje się nazwę międzynarodową lub nazwę handlową, dawkę, postać farmaceutyczną, liczbę i wielkość opakowań.
3. Wpisów w ewidencjach, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje każdorazowo niezwłocznie osoba odpowiedzialna za nadzór nad środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.
4. Ewidencje, o których mowa w ust. 1 i 2, przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.
5. Ewidencje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być prowadzone w formie elektronicznej, pod warunkiem zastosowania systemu komputerowego gwarantującego, że żadne zapisy dotyczące stanów i ruchów magazynowych nie będą usuwane, a korekty zapisów będą dokonywane jedynie przez upoważnione osoby, w celu zapewnienia pełnej kontroli dokonywanych operacji. System komputerowy musi zapewnić możliwość wygenerowania ewidencji zawierającej dane, o których mowa w ust. 1 i 2.
§ 10.
§ 11.
2. Pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz dokumenty stanowiące podstawę przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność.
§ 12.
§ 13.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu decyzji Komitetu Wykonawczego z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie zaświadczenia przewidzianego w art. 75 do celów przewożenia środków odurzających i substancji psychotropowych (Dz. Urz. WE L 239 z 22.09.2000, str. 463, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 19, t. 2, str. 416).
3) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 8 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 827)
Załącznik nr 1
WZÓR - POZWOLENIE NA IMPORT
awers
rewers
Opis:
I. Pozwolenie na import ma formę dwustronicowego dokumentu formatu A4. Wydawane jest na blankiecie utrzymanym w zielonej kolorystyce.
II. Zabezpieczenia.
1. Zabezpieczenia w podłożu:
1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym ze znakiem wodnym;
2) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i promieniowaniu ultrafioletowym;
3) drobny pyłek wykazujący luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym.
2. Zabezpieczenia w druku:
1) awers:
a) tło giloszowe wykonane w technice druku offsetowego,
b) mikrodruki o treści: „GŁÓWNYINSPEKTORATFARMACEUTYCZNY”,
c) elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
d) oznaczenie indywidualne blankietu składające się z dwóch liter i siedmiu liczb, wykonane drukiem typograficznym, farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;
2) rewers:
a) tło giloszowe wykonane w technice druku offsetowego,
b) mikrodruki o treści: „GŁÓWNYINSPEKTORATFARMACEUTYCZNY”,
c) elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.
III. Pozwolenie na import personalizuje się w języku polskim z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innego środka kryjącego zapewniającego trwałą integrację z podłożem.
Załącznik nr 2
WZÓR - POZWOLENIE NA EKSPORT
awers
rewers
Opis:
I. Pozwolenie na eksport ma formę dwustronicowego dokumentu formatu A4. Wydawane jest na blankiecie utrzymanym w zielonej kolorystyce.
II. Zabezpieczenia.
1. Zabezpieczenia w podłożu:
1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym ze znakiem wodnym;
2) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i promieniowaniu ultrafioletowym;
3) drobny pyłek wykazujący luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym.
2. Zabezpieczenia w druku:
1) awers:
a) tło giloszowe wykonane w technice druku offsetowego,
b) mikrodruki o treści: „GŁÓWNYINSPEKTORATFARMACEUTYCZNY”,
c) elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
d) oznaczenie indywidualne blankietu składające się z dwóch liter i siedmiu liczb, wykonane drukiem typograficznym, farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;
2) rewers:
a) tło giloszowe wykonane w technice druku offsetowego,
b) mikrodruki o treści: „GŁÓWNYINSPEKTORATFARMACEUTYCZNY”,
c) elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.
III. Pozwolenie na eksport personalizuje się w języku polskim z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innego środka kryjącego zapewniającego trwałą integrację z podłożem.
Załącznik nr 3
WZÓR - DOKUMENT UMOŻLIWIAJĄCY PRZYWÓZ ALBO WYWÓZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH LUB PREKURSORÓW KATEGORII 1 NA WŁASNE POTRZEBY LECZNICZE
awers
rewers
Opis:
I. Dokument umożliwiający przywóz lub wywóz środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze ma formę dwustronicowego dokumentu formatu A4. Wydawany jest na blankiecie utrzymanym w różowej kolorystyce.
II. Zabezpieczenia.
1. Zabezpieczenia w podłożu:
1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym ze znakiem wodnym;
2) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i promieniowaniu ultrafioletowym;
3) drobny pyłek wykazujący luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym.
2. Zabezpieczenia w druku:
1) awers:
a) tło giloszowe wykonane w technice druku offsetowego,
b) mikrodruki o treści: „GŁÓWNYINSPEKTORATFARMACEUTYCZNY”,
c) elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
d) oznaczenie indywidualne blankietu składające się z dwóch liter i siedmiu liczb, wykonane drukiem typograficznym, farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;
2) rewers:
a) tło giloszowe wykonane w technice druku offsetowego,
b) mikrodruki o treści: „GŁÓWNYINSPEKTORATFARMACEUTYCZNY”,
c) elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.
III. Dokument umożliwiający przywóz lub wywóz środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze personalizuje się w języku polskim z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innego środka kryjącego zapewniającego trwałą integrację z podłożem.
Załącznik nr 4
WZÓR - DOKUMENT UMOŻLIWIAJĄCY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH LUB PREKURSORÓW KATEGORII 1 NA WŁASNE POTRZEBY LECZNICZE
awers
rewers
- Data ogłoszenia: 2026-06-23
- Data wejścia w życie: 2026-07-12
- Data obowiązywania: 2026-07-12
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 czerwca 2026 r. w sprawie pozwoleń i dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
OBWIESZCZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
REKLAMA
USTAWA z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 19 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów
REKLAMA