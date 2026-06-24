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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 831
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego
Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203 i 791) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. K. Kacperczyk
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-06-24
- Data wejścia w życie: 2026-06-25
- Data obowiązywania: 2026-06-25
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej w aptece
USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego e-Doradca
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