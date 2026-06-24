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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 837
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 22 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłek zawierających towary zwolnione z należności celnych przywozowych na podstawie art. 25 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, z wyłączeniem towarów objętych zakazami i ograniczeniami oraz towarów, o których mowa w art. 27 lit. a i b rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, i zwolnione z podatku w trybie przepisów odrębnych, może być dokonane zbiorczo na jednym zgłoszeniu celnym z zastosowaniem wymogów dotyczących danych, o których mowa w kolumnie H7 w sekcji 11 rozdziału 3 tytułu I w załączniku B do rozporządzenia delegowanego.”;
2) po rozdziale 9a dodaje się rozdział 9b w brzmieniu:
„Rozdział 9b
Przepis epizodyczny
§ 37c. Zgłoszenie celne, o którym mowa w § 14 ust. 3, za miesiąc czerwiec 2026 r. może być dokonane zbiorczo na jednym zgłoszeniu celnym, w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r.”.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2026-06-24
- Data wejścia w życie: 2026-07-01
- Data obowiązywania: 2026-07-01
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