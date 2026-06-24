§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1841 oraz z 2025 r. poz. 708) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłek zawierających towary zwolnione z należności celnych przywozowych na podstawie art. 25 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, z wyłączeniem towarów objętych zakazami i ograniczeniami oraz towarów, o których mowa w art. 27 lit. a i b rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, i zwolnione z podatku w trybie przepisów odrębnych, może być dokonane zbiorczo na jednym zgłoszeniu celnym z zastosowaniem wymogów dotyczących danych, o których mowa w kolumnie H7 w sekcji 11 rozdziału 3 tytułu I w załączniku B do rozporządzenia delegowanego.”;

2) po rozdziale 9a dodaje się rozdział 9b w brzmieniu:

„Rozdział 9b

Przepis epizodyczny

§ 37c. Zgłoszenie celne, o którym mowa w § 14 ust. 3, za miesiąc czerwiec 2026 r. może być dokonane zbiorczo na jednym zgłoszeniu celnym, w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r.”.