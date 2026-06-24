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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 838
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 18 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej w aptece
Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2025 r. poz. 608) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2:
a) uchyla się ust. 1,
b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Praktyka odbywa się w trakcie kształcenia na III roku studiów (w wymiarze 160 godzin), IV roku studiów (w wymiarze 160 godzin) i V roku studiów (w wymiarze 640 godzin).”,
c) uchyla się ust. 3;
2) w § 3:
a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Godzina dydaktyczna trwa 45 minut.”,
b) w ust. 2 w zdaniu drugim wyraz ,,dwumiesięcznym” zastępuje się wyrazem ,,jednomiesięcznym”,
c) w ust. 3 po wyrazie ,,rozpoczęciem” dodaje się wyrazy ,,pierwszego lub”;
3) w § 4 w ust. 1 w pkt 2 i 3 skreśla się wyrazy ,,w okresie 6 miesięcy”;
4) w § 8 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Wpisy w dzienniku praktyki zawodowej obejmują informacje dotyczące przebiegu kolejnych etapów praktyki w każdej z aptek - z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia okresu ich trwania.”;
5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 838)
WZÓR - DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ
- Data ogłoszenia: 2026-06-24
- Data wejścia w życie: 2026-07-09
- Data obowiązywania: 2026-07-09
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