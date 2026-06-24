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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 838

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 czerwca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej w aptece

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2025 r. poz. 608) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece (Dz. U. poz. 784) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Praktyka odbywa się w trakcie kształcenia na III roku studiów (w wymiarze 160 godzin), IV roku studiów (w wymiarze 160 godzin) i V roku studiów (w wymiarze 640 godzin).”,

c) uchyla się ust. 3;

2) w § 3:

a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Godzina dydaktyczna trwa 45 minut.”,

b) w ust. 2 w zdaniu drugim wyraz ,,dwumiesięcznym” zastępuje się wyrazem ,,jednomiesięcznym”,

c) w ust. 3 po wyrazie ,,rozpoczęciem” dodaje się wyrazy ,,pierwszego lub”;

3) w § 4 w ust. 1 w pkt 2 i 3 skreśla się wyrazy ,,w okresie 6 miesięcy”;

4) w § 8 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wpisy w dzienniku praktyki zawodowej obejmują informacje dotyczące przebiegu kolejnych etapów praktyki w każdej z aptek - z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia okresu ich trwania.”;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Studenci, którzy rozpoczęli i nie zakończyli studiów na kierunku farmacja przed rokiem akademickim 2026/2027, odbywają praktykę zawodową na dotychczasowych zasadach, z tym że praktyka zawodowa odbywa się niepóźniej niż przed dniem złożenia egzaminu dyplomowego.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Załącznik 1. [WZÓR – DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 838)

WZÓR - DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

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Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-24
  • Data wejścia w życie: 2026-07-09
  • Data obowiązywania: 2026-07-09
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