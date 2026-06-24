§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece (Dz. U. poz. 784) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Praktyka odbywa się w trakcie kształcenia na III roku studiów (w wymiarze 160 godzin), IV roku studiów (w wymiarze 160 godzin) i V roku studiów (w wymiarze 640 godzin).”,

c) uchyla się ust. 3;

2) w § 3:

a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Godzina dydaktyczna trwa 45 minut.”,

b) w ust. 2 w zdaniu drugim wyraz ,,dwumiesięcznym” zastępuje się wyrazem ,,jednomiesięcznym”,

c) w ust. 3 po wyrazie ,,rozpoczęciem” dodaje się wyrazy ,,pierwszego lub”;

3) w § 4 w ust. 1 w pkt 2 i 3 skreśla się wyrazy ,,w okresie 6 miesięcy”;

4) w § 8 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wpisy w dzienniku praktyki zawodowej obejmują informacje dotyczące przebiegu kolejnych etapów praktyki w każdej z aptek - z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia okresu ich trwania.”;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.