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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 839
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lniano w województwie kujawsko-pomorskim
Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 365 i 1792 oraz z 2026 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 839)
KALENDARZ WYBORCZY
|
Lp.
|
Termin wykonania czynności wyborczej
|
Treść czynności wyborczej
|
1
|
2
|
3
|
1
|
w dniu wejścia w życie rozporządzenia
|
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lniano w województwie kujawsko-pomorskim
|
2
|
do dnia 6 lipca 2026 r.
|
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,
- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
|
3
|
do dnia 13 lipca 2026 r.
|
- zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej
|
4
|
do dnia 16 lipca 2026 r.
|
- powołanie przez komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej
|
5
|
do dnia 24 lipca 2026 r.
|
- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika
|
6
|
do dnia 30 lipca 2026 r. (do godz. 16.00)
|
- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów na wójta
|
7
|
do dnia 3 sierpnia 2026 r.
|
- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
|
8
|
do dnia 4 sierpnia 2026 r.
|
- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
|
9
|
od dnia 8 sierpnia 2026 r.
do dnia 21 sierpnia 2026 r.
(do godz. 24.00)
|
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
|
10
|
do dnia 10 sierpnia 2026 r.
|
- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, które zawiera, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwę komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwę partii politycznej, do której należy kandydat, a także treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
|
11
|
do dnia 14 sierpnia 2026 r.
|
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
|
12
|
w dniu 21 sierpnia 2026 r.
o godz. 24.00
|
- zakończenie kampanii wyborczej
|
13
|
w dniu 23 sierpnia 2026 r.
godz. 7.00-21.00
|
- głosowanie
- Data ogłoszenia: 2026-06-24
- Data wejścia w życie: 2026-06-25
- Data obowiązywania: 2026-06-25
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