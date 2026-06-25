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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 840
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203 i 791) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 4 w ust. 1 w pkt 7 wyraz „lekarskiej” zastępuje się wyrazem „medycznej”;
2) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy w komórce organizacyjnej udzielającej świadczeń w trybie hospitalizacji planowej nie przebywają pacjenci hospitalizowani, świadczeniodawca nie jest zobowiązany zapewniać w tej komórce całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej lub położnych w tych dniach. Przepis nie dotyczy komórki organizacyjnej wpisanej do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141).”;
3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia „Warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego” w części I „Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej” w:
a) lp. 1 „Alergologia / Alergologia dla dzieci” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
b) lp. 4 „Angiologia” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
c) lp. 5 „Chirurgia dziecięca” w części „Organizacja udzielania świadczeń” kolumna 4 „Hospitalizacja planowa” otrzymuje brzmienie:
„Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (nie może być łączona z innymi oddziałami).”,
d) lp. 6 „Chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” w pkt 1 po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
e) lp. 7 „Chirurgia naczyniowa” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
f) lp. 9 „Chirurgia ogólna” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
g) lp. 10 „Chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” w pkt 1 po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
h) lp. 11 „Chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” w pkt 1 po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
i) lp. 12 „Chirurgia szczękowo-twarzowa / chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” w pkt 1 po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
j) lp. 13 „Choroby płuc / choroby płuc dla dzieci” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
k) lp. 14 „Choroby wewnętrzne” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
l) lp. 16 „Dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
m) lp. 17 „Diabetologia / diabetologia dla dzieci” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
n) lp. 19 „Gastroenterologia / Gastroenterologia dla dzieci” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
o) lp. 20 „Geriatria” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
p) lp. 24 „Kardiologia / kardiologia dla dzieci” w:
- części „A. Leczenie osób, które ukończyły 18. rok życia” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
- części „B. Leczenie osób, które nie ukończyły 18. roku życia” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
q) lp. 29 „Neurochirurgia / Neurochirurgia dla dzieci” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” w pkt 1 po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
r) lp. 30 „Neurologia / Neurologia dla dzieci” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
s) lp. 31 „Okulistyka / Okulistyka dla dzieci” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
t) lp. 33 „Onkologia kliniczna” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
u) lp. 34 „Otorynolaryngologia / Otorynolaryngologia dla dzieci / Audiologia i foniatria / Audiologia i foniatria dla dzieci” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” w pkt 1 i 2 po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
v) lp. 35 „Ortopedia i traumatologia narządu ruchu / Ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” w pkt 1 po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
w) lp. 36 „Pediatria” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
x) lp. 37 „Położnictwo i ginekologia” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
y) lp. 40 „Położnictwo i ginekologia / ginekologia onkologiczna (dotyczy świadczeniodawców realizujących wyłącznie świadczenia w rodzaju ginekologia)” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”,
z) lp. 46 „Urologia / Urologia dla dzieci” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 „Hospitalizacja planowa” w pkt 1 po wyrazach „we wszystkie dni tygodnia” dodaje się przecinek i wyrazy „z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na oddziale nie przebywają pacjenci hospitalizowani - nie dotyczy oddziału wpisanego do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym”.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 978, 1477, 1955 i 2610, z 2024 r. poz. 961 i 1798, z 2025 r. poz. 724, 743, 784 i 1509 oraz z 2026 r. poz. 51, 443 i 757.
- Data ogłoszenia: 2026-06-25
- Data wejścia w życie: 2026-07-01
- Data obowiązywania: 2026-07-01
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