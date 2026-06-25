§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ministrze - oznacza to ministra właściwego do spraw pracy;

2) okresie przejściowym - oznacza to okres od dnia ogłoszenia obowiązującej wersji opisu wymagań do wskazanego w tym ogłoszeniu dnia, w którym dopuszcza się użytkowanie oprogramowania zgodnego z wersją opisu wymagań obowiązującą przed dniem ogłoszenia obowiązującej wersji opisu wymagań;

3) opisie wymagań - oznacza to opis minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać system teleinformatyczny lub oprogramowanie, zawierający łącznie: strukturę, wymaganą minimalną funkcjonalność, wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu, w tym specyfikację standardowej konfiguracji platformy sprzętowej, systemowej i bazodanowej do przeprowadzenia procedury zgodności, oraz zakres komunikacji pomiędzy elementami struktury, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących;

4) procedurze zgodności - oznacza to działania mające na celu ustalenie zgodności oprogramowania z opisem wymagań;

5) producencie - oznacza to posiadających autorskie prawa majątkowe do oprogramowania:

a) przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, 1795 i 1826 oraz z 2026 r. poz. 507),

b) obywatela Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub osobę prawną posiadającą siedzibę w jednym z tych państw;

6) scenariuszu testowym - oznacza to dokument zawierający opis kolejnych kroków procedury obsługi funkcjonalności testowanego oprogramowania, służący do weryfikacji realizacji przez oprogramowanie minimalnych wymagań funkcjonalnych;

7) siedzibie producenta - oznacza to miejsce zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli to miejsce jest miejscem wykonywania działalności gospodarczej;

8) systemie teleinformatycznym lub oprogramowaniu - oznacza to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513) stosowany w publicznych służbach zatrudnienia, przeznaczony do wsparcia wykonania zadań określonych ustawą;

9) terminie dostosowawczym - oznacza to termin, do którego producenci są obowiązani zgłosić fakt dostosowania oprogramowania do obowiązującej wersji opisu wymagań;

10) typie oprogramowania - oznacza to oznaczony i opisany w dokumentacji opisu wymagań zakres stosowania części składowej oprogramowania, dla którego wydawane jest świadectwo zgodności, objętego postępowaniem dotyczącym stwierdzenia zgodności z wymaganiami;

11) wersji opisu wymagań - oznacza to oznaczenie kolejnego ogłoszonego opisu wymagań.