Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 12 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 848)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES EKSPERTYZY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE OCENY WPŁYWU MORSKIEJ FARMY WIATROWEJ, W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 3 USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R. O PROMOWANIU WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MORSKICH FARMACH WIATROWYCH, I ZESPOŁU URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WYPROWADZENIA MOCY, W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 13 USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R. O PROMOWANIU WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MORSKICH FARMACH WIATROWYCH, NA SYSTEMY OBRONNOŚCI PAŃSTWA, W TYM NA SYSTEM ZOBRAZOWANIA RADIOLOKACYJNEGO, OBSERWACJI TECHNICZNEJ, MORSKIEJ ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ, SYSTEM ROZPOZNANIA RADIOELEKTRONICZNEGO ORAZ SYSTEM KONTROLI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Ekspertyza techniczna, zwana dalej „ekspertyzą”, w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej, zwanej dalej „MFW”, i zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zwanego dalej „zespołem urządzeń”, na systemy obronności państwa, w tym na system zobrazowania radiolokacyjnego, obserwacji technicznej, morskiej łączności radiowej, system rozpoznania radioelektronicznego oraz system kontroli służb ruchu lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „systemami obronności”, zawiera:

1) stronę tytułową;

2) spis treści;

3) część opisową;

4) część graficzną;

5) dokumenty dołączone do ekspertyzy.

2. Strona tytułowa zawiera:

1) nazwę MFW i zespołu urządzeń;

2) dane autora ekspertyzy (dane podmiotu sporządzającego ekspertyzę, imię i nazwisko osoby sporządzającej (imiona i nazwiska osób sporządzających) ekspertyzę, a w przypadku pracy zbiorowej - wskazanie autorów poszczególnych części ekspertyzy);

3) nazwę podmiotu zamierzającego wytwarzać energię elektryczną w MFW, zwanego dalej „wytwórcą”, i właściciela zespołu urządzeń, jeżeli nie jest nim wytwórca, ich dane teleadresowe i adresy;

4) datę sporządzenia ekspertyzy;

5) informacje o koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w MFW lub zmianie tej koncesji albo o terminie jej uzyskania;

6) wskazanie etapów realizacji MFW i zespołu urządzeń.

3. Część opisowa zawiera:

1) podstawę opracowania ekspertyzy oraz cel jej opracowania;

2) charakterystykę MFW i zespołu urządzeń:

a) lokalizację MFW i zespołu urządzeń określoną za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych w układach odniesienia zgodnych z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych oraz charakterystykę akwenu, na którym MFW zostanie zbudowana, z uwzględnieniem danych hydrometeorologicznych,

b) powierzchnię akwenu przeznaczonego pod MFW i zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy,

c) odległość granic obszaru określonego w lit. a od brzegu,

d) szacowaną moc znamionową lub moc zainstalowaną morskiej farmy wiatrowej,

e) szacowaną liczbę morskich turbin wiatrowych,

f) szacowaną moc znamionową lub moc zainstalowaną morskiej turbiny wiatrowej,

g) szacowaną wysokość gondoli nad poziomem morza oraz szacowaną średnicę wirnika morskiej turbiny wiatrowej,

h) szacowaną powierzchnię łopat w pozycji maksymalnej i przewidywaną technologię ich wykonania,

i) określenie zakładanej technologii i typu konstrukcji wsporczej dla morskiej turbiny wiatrowej oraz sposobu jej przytwierdzenia do dna,

j) założenia projektowe i techniczne głównych elementów technicznych MFW i zespołu urządzeń oraz nazwy, siedziby i dane teleadresowe zakładanych producentów,

k) opis przewidywanego układu przestrzennego (lokalizacji poszczególnych obiektów MFW i odległości między nimi) wraz z opisem przeznaczenia akwenów sąsiednich i - zlokalizowanych w zasięgu przewidywanego oddziaływania MFW i zespołu urządzeń na systemy obronności - innych zamierzeń inwestycyjnych lub obiektów (torów wodnych, szlaków żeglugowych, poligonów morskich, kotwicowisk oraz elementów przestrzeni powietrznej wykorzystywanej przez lotnictwo wojskowe, takich jak:

- TSA (ang. Temporary Segregated Area) - strefa czasowo wydzielona,

- TRA (ang. Temporary Reserved Area) - strefa czasowo rezerwowana,

- MRT (ang. Military Route) - trasa lotnictwa wojskowego,

- MCTR (ang. Military Control Zone) - strefa kontrolowana lotniska wojskowego,

- D (ang. Danger Area) - strefa niebezpieczna),

l) przewidywany przebieg podmorskich sieci elektroenergetycznych i światłowodowych związanych z MFW i zespołem urządzeń, obejmujący zarówno sieć wewnętrzną MFW, jak i wyprowadzenie mocy,

m) przewidywane ograniczenia w dotychczasowym wykorzystaniu akwenu wynikające z realizacji MFW i zespołu urządzeń, w tym strefy ochronne MFW i zespołu urządzeń,

n) inne dane niezbędne do identyfikacji MFW i zespołu urządzeń;

3) informacje dotyczące realizacji MFW i zespołu urządzeń:

a) przewidywany sposób realizacji MFW i zespołu urządzeń, w tym harmonogram ich realizacji,

b) nazwy, siedziby i dane teleadresowe zakładanych kluczowych wykonawców zaangażowanych w proces budowy, eksploatacji i likwidacji MFW i zespołu urządzeń,

c) wskazanie planowanych portów morskich, z których lub do których będą pływać jednostki zaangażowane w proces budowy, eksploatacji i likwidacji MFW i zespołu urządzeń;

4) analizę możliwego oddziaływania MFW i zespołu urządzeń z nią związanych na systemy obronności, sporządzoną przy wykorzystaniu aktualnych opracowań wojskowych i cywilnych znajdujących zastosowanie w obszarach zainteresowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniającą wiedzę teoretyczną oraz doświadczenia z praktycznej realizacji podobnych zamierzeń, informacje (stosownie do potrzeb) producentów zasadniczych podzespołów MFW (w tym wynikające z uzyskanych atestów i certyfikatów), jak również wyniki badań przeprowadzonych w zakresie dotyczącym ekspertyzy na poszczególnych etapach realizacji MFW i zespołu urządzeń, tj. budowy, eksploatacji i likwidacji, obejmującą:

a) odniesienia do występowania:

- zjawiska interferencji,

- cienia radiowego,

- zjawiska fałszywych ech radarowych,

- zjawiska promieniowania elektromagnetycznego, w tym od kablowej linii eksportowej wchodzącej w skład zespołu urządzeń oraz od sieci średniego napięcia wchodzącej w skład MFW,

b) wpływ MFW i zespołu urządzeń z nią związanych na:

- system zobrazowania radiolokacyjnego,

- system obserwacji technicznej (w tym Brzegowy System Obserwacji Marynarki Wojennej),

- system rozpoznania obrazowego,

- system rozpoznania hydroakustycznego,

- system morskiej łączności radiowej,

- system morskiej łączności podwodnej,

- system lotniczej łączności radiowej,

- system radionawigacji,

- system kontroli służb ruchu lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (system zarządzania ruchem lotniczym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej),

- funkcjonowanie poligonów morskich,

- możliwości realizacji zadań przez Okrętowe Siły Ochrony Rejonu Strzelań w rejonie MFW podczas działalności ogniowej prowadzonej przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,

- wykorzystanie przestrzeni powietrznej wydzielonej na potrzeby lotnictwa wojskowego,

- system rozpoznania radioelektronicznego,

c) możliwość kumulowania się negatywnych oddziaływań na systemy, o których mowa w lit. b, w wyniku ewentualnego wpływu sąsiadujących MFW i zespołów urządzeń;

5) ocenę oddziaływania MFW i zespołu urządzeń na systemy obronności wraz z określeniem sposobów i środków kompensacji negatywnego wpływu MFW i zespołu urządzeń na systemy, o których mowa w ppkt 4 lit. b;

6) informacje dotyczące planowanego sposobu zapewnienia monitoringu obszaru wewnątrz MFW i zespołu urządzeń w części nawodnej i podwodnej oraz planu ochrony MFW i zespołu urządzeń;

7) informacje dotyczące sposobów i środków umożliwiających sprawowanie skutecznej ochrony urządzeń kompensujących negatywny wpływ MFW i zespołu urządzeń przed nieuprawnioną ingerencją.

Jeżeli przekazanie informacji określonych w ppkt 3 nie jest możliwe na etapie sporządzania ekspertyzy, wytwórca lub właściciel zespołu urządzeń uzupełni te informacje suplementem do ekspertyzy w ciągu 12 miesięcy po wyłonieniu wykonawcy prac.

4. Część graficzna zawiera:

1) położenie akwenu przeznaczonego pod MFW i zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wraz z granicami obszaru przewidzianego pod ich lokalizację oraz granice sąsiadujących obszarów przewidzianych pod MFW i zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wraz z ich przeznaczeniem - na mapie morskiej w skali pozwalającej dowiązać MFW i zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy do brzegu oraz obiektów i urządzeń służących obronności państwa;

2) usytuowanie i obrys istniejących i projektowanych obiektów budowlanych i innych elementów MFW i zespołu urządzeń;

3) zasięg poszczególnych oddziaływań na systemy obronności w otoczeniu MFW i zespołu urządzeń;

4) przewidywany układ podmorskich sieci związanych z MFW i zespołem urządzeń podany w układach odniesienia oraz układach wysokościowych zgodnych z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych, wraz ze szczegółowym rozkładem głębokości, izobatami oraz obiektami podwodnymi.

5. W części zawierającej dokumenty dołączone do ekspertyzy znajdują się:

1) opinie i stanowiska właściwych komórek i jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej przekazane wytwórcy na jego wniosek w celu opracowania ekspertyzy;

2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób wchodzących w skład zespołu sporządzającego ekspertyzę;

3) inne ekspertyzy lub opinie naukowe wykorzystane w ekspertyzie.