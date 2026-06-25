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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 849
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 22 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji emeryta-rencisty
Na podstawie art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 199, 252, 426, 473, 507 i 734) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej, wykonanej z tworzywa sztucznego, zwanej dalej „legitymacją”, której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019), zwanego dalej „mLegitymacją”, którego wzór wizualizacji na ekranie urządzenia mobilnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;
2) w § 3 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Legitymacja i mLegitymacja są wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „organem rentowym”, wraz z decyzją o przyznaniu lub wraz z zawiadomieniem o podjęciu wypłaty emerytury lub renty – w przypadku:”;
3) uchyla się § 7-8a;
4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 849)
Załącznik nr 1
WZÓR LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY
awers
rewers
I. Awers i rewers
1. Blankiet legitymacji jest wykonany z tworzywa sztucznego formatu ID-1 o wymiarach: 53,98 × 85,60 × 0,76 mm, niewykazującego luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.
2. Blankiet legitymacji jest personalizowany techniką druku termotransferowego.
3. Po procesie personalizacji na awers legitymacji jest nanoszona folia zabezpieczająca, niewykazująca luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.
II. Awers
1. Forma graficzna w układzie poziomym, przedstawiająca logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz napis „ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH”.
2. Poddruk wypełniający całą powierzchnię strony.
3. Tło giloszowe wykonane drukiem offsetowym.
4. Mikrodruk o treści „Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.
5. W prawym górnym rogu hologram indywidualny nanoszony techniką hot stampingu.
6. Napis „LEGITYMACJA EMERYTA-RENCISTY” w dwóch wierszach.
7. Poniżej w czterech wierszach napisy: „PESEL:”, „Rodzaj świadczenia:”, „Legitymacja ważna” oraz „z dowodem tożsamości”.
8. W procesie personalizacji legitymacji na awers są nanoszone następujące dane:
1) numer legitymacji, składający się z ciągu znaków, oddzielonych prawym ukośnikiem, które oznaczają:
a) pierwszy i drugi znak - numer organu rentowego, który wydał legitymację,
b) trzeci i czwarty znak - numer oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia emeryta lub rencisty,
c) piąty znak - rodzaj świadczenia,
d) kolejne znaki - indywidualny numer porządkowy legitymacji,
e) ostatni i przedostatni znak - rok wydania legitymacji.
(Jeżeli emeryt lub rencista nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, w numerze legitymacji nie zamieszcza się numeru oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W takim przypadku umieszcza się dwie poziome kreski.);
2) imię (imiona);
3) nazwisko;
4) numer PESEL;
5) rodzaj świadczenia;
6) określenie terminu ważności legitymacji.
III. Rewers
1. Poddruk wypełniający całą powierzchnię strony.
2. Tło giloszowe wykonane drukiem offsetowym.
3. Mikrodruk o treści „Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.
4. W prawym górnym rogu napis „LER” w alfabecie Braile'a.
5. W lewym górnym rogu w dwóch wierszach napis „Legitymacja wydana przez: Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.
6. W lewym dolnym rogu oznaczenie indywidualne blankietu, naniesione techniką grawerowania laserowego, składające się z dwóch liter i sześciu cyfr (we wzorze przykładowy numer).
Załącznik nr 2
WZÓR WIZUALIZACJI NA EKRANIE URZĄDZENIA MOBILNEGO LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY WYDAWANEJ W POSTACI DOKUMENTU MOBILNEGO
Rzeczywista wielkość czcionek może się różnić w zależności od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia. Prezentowany wzór mLegitymacji uwzględnia założenie, że wielkość czcionek jest ustawiona w systemie operacyjnym na poziomie 100 %.
Opis:
W warstwie graficznej wizualizacji mLegitymacji znajdują się:
1) czarno-białe zdjęcie, analogiczne do zdjęcia zawartego w dowodzie osobistym wyświetlanym w aplikacji mObywatel;
2) napis „Imię (imiona)” oraz powyżej miejsce na wpisanie imienia (imion);
3) napis „Nazwisko” oraz powyżej miejsce na wpisanie nazwiska;
4) napis „Numer PESEL” oraz powyżej miejsce na wpisanie numeru PESEL;
5) napis „Rodzaj świadczenia” oraz powyżej miejsce na wpisanie rodzaju świadczenia;
6) napis „Numer legitymacji” oraz powyżej miejsce na wpisanie numeru mLegitymacji;
7) napis „Termin ważności” oraz powyżej miejsce na wpisanie terminu ważności mLegitymacji;
8) flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej umieszczona pod zdjęciem po lewej stronie ekranu, stanowiąca animację inhibitującą widok flagi o zaokrąglonych narożnikach, powiewająca na wietrze;
9) poniżej hologram stanowiący wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory tła o gradientowym zabarwieniu zmieniają się dynamicznie wraz ze zmianą położenia urządzenia mobilnego w przestrzeni;
10) napis „Rzeczpospolita Polska” umieszczony na prawo od hologramu stanowiącego wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
11) na środku, w tle, elementy graficzne przedstawiające logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
12) na dole napis „Legitymację wydał Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.
Szczegółowy opis zabezpieczeń przed fałszerstwem:
1) element dynamiczny (animowana flaga) - ruchomy element graficzny prezentujący biało-czerwoną flagę;
2) hologram - element graficzny o zmiennej kolorystyce, uzależnionej od kąta pochylenia urządzenia mobilnego, w kształcie odpowiadającym godłu Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z napisem „Rzeczpospolita Polska”.
- Data ogłoszenia: 2026-06-25
- Data wejścia w życie: 2026-07-01
- Data obowiązywania: 2026-07-01
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