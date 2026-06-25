§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie legitymacji emeryta-rencisty (Dz. U. z 2025 r. poz. 1594) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej, wykonanej z tworzywa sztucznego, zwanej dalej „legitymacją”, której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019), zwanego dalej „mLegitymacją”, którego wzór wizualizacji na ekranie urządzenia mobilnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

2) w § 3 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Legitymacja i mLegitymacja są wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „organem rentowym”, wraz z decyzją o przyznaniu lub wraz z zawiadomieniem o podjęciu wypłaty emerytury lub renty – w przypadku:”;

3) uchyla się § 7-8a;

4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.