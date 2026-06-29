REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 857
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 26 czerwca 2026 r.
w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) sposób unieważniania dowodu rejestracyjnego;
2) wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu;
3) wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu;
4) sposób przechowywania zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 i 3;
5) sposób prowadzenia ewidencji zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 i 3.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, powinny być przechowywane w szafie metalowej w teczkach według rodzaju zaświadczenia i roku wydania.
§ 6.
2. Ewidencja zaświadczeń jest prowadzona w stacji demontażu, odrębnie dla każdego rodzaju zaświadczenia, i obejmuje następujące dane związane z tym zaświadczeniem:
1) numer wydanego zaświadczenia składający się z:
a) wyróżnika województwa, w którym przedsiębiorca prowadzi stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, przy czym wyróżnik województwa jest określony w przepisach załącznika nr 13 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1709 oraz z 2025 r. poz. 939); w przypadku gdy dla województwa określono dwie litery będące wyróżnikiem województwa, stosuje się pierwszą z nich,
b) numeru kolejnego z wykazu przedsiębiorców, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
c) numeru kolejnego nadanego przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
2) dane właściciela pojazdu:
a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - datę i miejsce urodzenia, serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument, albo
b) nazwę, numer identyfikacyjny REGON i adres siedziby;
3) numer rejestracyjny pojazdu;
4) znak wyróżniający państwa, w którym pojazd został zarejestrowany;
5) markę pojazdu;
6) typ pojazdu;
7) model pojazdu;
8) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu;
9) masę pojazdu wycofanego z eksploatacji;
10) datę otrzymania tablic rejestracyjnych przyjętego pojazdu wycofanego z eksploatacji przekazanych przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
3. Dane, o których mowa w ust. 2, są wprowadzane do ewidencji zaświadczeń tego samego dnia roboczego, w którym wydano zaświadczenia albo otrzymano zaświadczenia od przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
4. Ewidencja zaświadczeń jest prowadzona w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej.
5. Ewidencja zaświadczeń powinna być zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku ewidencji zaświadczeń prowadzonej w postaci papierowej powinna być również przechowywana w szafie metalowej, w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach.
§ 7.
§ 8.
Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. poz. 1850), które traci moc z dniem 30 czerwca 2026 r. w związku z wejściem w życie art. 4 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517 oraz z 2023 r. poz. 1394).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 857)
Załącznik nr 1
WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O DEMONTAŻU POJAZDU
(format A4)
Załącznik nr 2
WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU NIEKOMPLETNEGO POJAZDU
(format A4)
- Data ogłoszenia: 2026-06-29
- Data wejścia w życie: 2026-06-30
- Data obowiązywania: 2026-06-30
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie prac badawczych nad pojazdami zautomatyzowanymi lub pojazdami w pełni zautomatyzowanymi
USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie opłat za wydanie oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie prac badawczych nad pojazdami zautomatyzowanymi lub pojazdami w pełni zautomatyzowanymi
REKLAMA