§ 6.

1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu prowadzi ewidencję zaświadczeń, o których mowa w § 3 i § 4, wydanych przez niego i przez przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarł umowę.

2. Ewidencja zaświadczeń jest prowadzona w stacji demontażu, odrębnie dla każdego rodzaju zaświadczenia, i obejmuje następujące dane związane z tym zaświadczeniem:

1) numer wydanego zaświadczenia składający się z:

a) wyróżnika województwa, w którym przedsiębiorca prowadzi stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, przy czym wyróżnik województwa jest określony w przepisach załącznika nr 13 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1709 oraz z 2025 r. poz. 939); w przypadku gdy dla województwa określono dwie litery będące wyróżnikiem województwa, stosuje się pierwszą z nich,

b) numeru kolejnego z wykazu przedsiębiorców, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

c) numeru kolejnego nadanego przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów;

2) dane właściciela pojazdu:

a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - datę i miejsce urodzenia, serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument, albo

b) nazwę, numer identyfikacyjny REGON i adres siedziby;

3) numer rejestracyjny pojazdu;

4) znak wyróżniający państwa, w którym pojazd został zarejestrowany;

5) markę pojazdu;

6) typ pojazdu;

7) model pojazdu;

8) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu;

9) masę pojazdu wycofanego z eksploatacji;

10) datę otrzymania tablic rejestracyjnych przyjętego pojazdu wycofanego z eksploatacji przekazanych przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

3. Dane, o których mowa w ust. 2, są wprowadzane do ewidencji zaświadczeń tego samego dnia roboczego, w którym wydano zaświadczenia albo otrzymano zaświadczenia od przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

4. Ewidencja zaświadczeń jest prowadzona w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej.

5. Ewidencja zaświadczeń powinna być zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku ewidencji zaświadczeń prowadzonej w postaci papierowej powinna być również przechowywana w szafie metalowej, w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach.