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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 857

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przepisy rozporządzenia określają:

1) sposób unieważniania dowodu rejestracyjnego;

2) wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu;

3) wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu;

4) sposób przechowywania zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) sposób prowadzenia ewidencji zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 i 3.

§ 2.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu lub przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów, przyjmując pojazd wycofany z eksploatacji, unieważnia dowód rejestracyjny przez odcięcie prawego dolnego rogu, o powierzchni co najmniej 1 cm2, strony tytułowej dokumentu.

§ 3.

Wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.

Wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.

1. Egzemplarze zaświadczeń, o których mowa w § 3 i § 4, pozostające u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych i przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach.

2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, powinny być przechowywane w szafie metalowej w teczkach według rodzaju zaświadczenia i roku wydania.

§ 6.

1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu prowadzi ewidencję zaświadczeń, o których mowa w § 3 i § 4, wydanych przez niego i przez przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarł umowę.

2. Ewidencja zaświadczeń jest prowadzona w stacji demontażu, odrębnie dla każdego rodzaju zaświadczenia, i obejmuje następujące dane związane z tym zaświadczeniem:

1) numer wydanego zaświadczenia składający się z:

a) wyróżnika województwa, w którym przedsiębiorca prowadzi stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, przy czym wyróżnik województwa jest określony w przepisach załącznika nr 13 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1709 oraz z 2025 r. poz. 939); w przypadku gdy dla województwa określono dwie litery będące wyróżnikiem województwa, stosuje się pierwszą z nich,

b) numeru kolejnego z wykazu przedsiębiorców, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

c) numeru kolejnego nadanego przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów;

2) dane właściciela pojazdu:

a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - datę i miejsce urodzenia, serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument, albo

b) nazwę, numer identyfikacyjny REGON i adres siedziby;

3) numer rejestracyjny pojazdu;

4) znak wyróżniający państwa, w którym pojazd został zarejestrowany;

5) markę pojazdu;

6) typ pojazdu;

7) model pojazdu;

8) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu;

9) masę pojazdu wycofanego z eksploatacji;

10) datę otrzymania tablic rejestracyjnych przyjętego pojazdu wycofanego z eksploatacji przekazanych przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

3. Dane, o których mowa w ust. 2, są wprowadzane do ewidencji zaświadczeń tego samego dnia roboczego, w którym wydano zaświadczenia albo otrzymano zaświadczenia od przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

4. Ewidencja zaświadczeń jest prowadzona w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej.

5. Ewidencja zaświadczeń powinna być zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku ewidencji zaświadczeń prowadzonej w postaci papierowej powinna być również przechowywana w szafie metalowej, w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach.

§ 7.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do danych wprowadzanych do ewidencji zaświadczeń po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2026 r.2)

Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. poz. 1850), które traci moc z dniem 30 czerwca 2026 r. w związku z wejściem w życie art. 4 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517 oraz z 2023 r. poz. 1394).

Załącznik 1. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O DEMONTAŻU POJAZDU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 857)

Załącznik nr 1

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O DEMONTAŻU POJAZDU

(format A4)

infoRgrafika

infoRgrafika



Załącznik 2. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU NIEKOMPLETNEGO POJAZDU]

Załącznik nr 2

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU NIEKOMPLETNEGO POJAZDU

(format A4)

infoRgrafika

infoRgrafika




Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-29
  • Data wejścia w życie: 2026-06-30
  • Data obowiązywania: 2026-06-30
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