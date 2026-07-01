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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 878
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie utworzenia Wydziału do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu oraz Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze
Na podstawie art. 35 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2026 r. poz. 810) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-07-01
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 30 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu obliczania prognozowanego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej objętych centralną elektroniczną rejestracją
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
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