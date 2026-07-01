§ 2.

1. Informacja zawiera następujące dane:

1) okres, za który jest składana;

2) właściwy organ, do którego jest składana;

3) cel jej składania:

a) złożenie informacji,

b) korekta informacji;

4) rodzaj i dane identyfikacyjne podmiotu, o którym mowa w art. 10c ust. 1 ustawy:

a) rodzaj podmiotu:

- podmiot niebędący osobą fizyczną albo

- osoba fizyczna,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu,

c) pełna nazwa podmiotu albo jego imię i nazwisko;

5) adres siedziby podmiotu albo miejsce jego zamieszkania;

6) dane o wysokości kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych poniesionych według poszczególnych rodzajów przedsięwzięć inwestycyjnych, w zakresie:

a) poszukiwania lub rozpoznawania złóż zawierających miedź oraz srebro, o których mowa w art. 10b ust. 3 pkt 1 ustawy,

b) wydobywania miedzi oraz srebra, o których mowa w art. 10b ust. 3 pkt 2 ustawy w zakresie koncesji na wydobycie miedzi oraz srebra w związku z art. 10c ust. 1 ustawy,

c) składowania odpadów wydobywczych powstałych w związku z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż zawierających miedź oraz srebro lub wydobywaniem miedzi oraz srebra, w tym odpadów powstałych w procesie produkcji koncentratów, o których mowa w art. 10b ust. 3 pkt 3 ustawy,

d) ochrony środowiska w związku z realizacją przedsięwzięć wymienionych w lit. a-c, o których mowa w art. 10b ust. 3 pkt 5 ustawy;

7) dane o wysokości przysługujących odliczeń kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych:

a) wysokość kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie, za który jest składana informacja, przysługujących do odliczenia zgodnie z art. 10b ust. 1 ustawy,

b) zsumowaną narastająco wysokość kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie poprzedzającym okres, za który jest składana informacja, oraz w okresie, za który jest składana informacja, przysługujących do odliczenia zgodnie z art. 10b ust. 1 ustawy;

8) zsumowaną narastająco wysokość kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych poniesionych w przedsięwzięciach inwestycyjnych, o których mowa w art. 10b ust. 3 ustawy, według stanu na koniec okresu, za który jest składana informacja;

9) imię i nazwisko osoby podpisującej informację;

10) datę złożenia informacji.

2. Informacja dodatkowo może zawierać:

1) adres poczty elektronicznej podmiotu, o którym mowa w art. 10c ust. 1 ustawy, lub osoby reprezentującej ten podmiot;

2) numer telefonu podmiotu, o którym mowa w art. 10c ust. 1 ustawy, lub osoby reprezentującej ten podmiot.