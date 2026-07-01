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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 883
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 26 czerwca 2026 r.
w sprawie informacji o wysokości kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych
Na podstawie art. 10c ust. 15 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2026 r. poz. 454) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać informacja o wysokości kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych, o której mowa w art. 10c ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, zwanej dalej „ustawą”, wraz z niezbędnymi pouczeniami;
2) sposób przesyłania informacji o wysokości kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych, o której mowa w art. 10c ust. 9 ustawy, zwanej dalej „informacją”, za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinna być opatrzona informacja.
§ 2.
1) okres, za który jest składana;
2) właściwy organ, do którego jest składana;
3) cel jej składania:
a) złożenie informacji,
b) korekta informacji;
4) rodzaj i dane identyfikacyjne podmiotu, o którym mowa w art. 10c ust. 1 ustawy:
a) rodzaj podmiotu:
- podmiot niebędący osobą fizyczną albo
- osoba fizyczna,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu,
c) pełna nazwa podmiotu albo jego imię i nazwisko;
5) adres siedziby podmiotu albo miejsce jego zamieszkania;
6) dane o wysokości kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych poniesionych według poszczególnych rodzajów przedsięwzięć inwestycyjnych, w zakresie:
a) poszukiwania lub rozpoznawania złóż zawierających miedź oraz srebro, o których mowa w art. 10b ust. 3 pkt 1 ustawy,
b) wydobywania miedzi oraz srebra, o których mowa w art. 10b ust. 3 pkt 2 ustawy w zakresie koncesji na wydobycie miedzi oraz srebra w związku z art. 10c ust. 1 ustawy,
c) składowania odpadów wydobywczych powstałych w związku z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż zawierających miedź oraz srebro lub wydobywaniem miedzi oraz srebra, w tym odpadów powstałych w procesie produkcji koncentratów, o których mowa w art. 10b ust. 3 pkt 3 ustawy,
d) ochrony środowiska w związku z realizacją przedsięwzięć wymienionych w lit. a-c, o których mowa w art. 10b ust. 3 pkt 5 ustawy;
7) dane o wysokości przysługujących odliczeń kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych:
a) wysokość kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie, za który jest składana informacja, przysługujących do odliczenia zgodnie z art. 10b ust. 1 ustawy,
b) zsumowaną narastająco wysokość kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie poprzedzającym okres, za który jest składana informacja, oraz w okresie, za który jest składana informacja, przysługujących do odliczenia zgodnie z art. 10b ust. 1 ustawy;
8) zsumowaną narastająco wysokość kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych poniesionych w przedsięwzięciach inwestycyjnych, o których mowa w art. 10b ust. 3 ustawy, według stanu na koniec okresu, za który jest składana informacja;
9) imię i nazwisko osoby podpisującej informację;
10) datę złożenia informacji.
2. Informacja dodatkowo może zawierać:
1) adres poczty elektronicznej podmiotu, o którym mowa w art. 10c ust. 1 ustawy, lub osoby reprezentującej ten podmiot;
2) numer telefonu podmiotu, o którym mowa w art. 10c ust. 1 ustawy, lub osoby reprezentującej ten podmiot.
§ 3.
„Za złożenie nieprawdziwej informacji grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.”.
§ 4.
2. Informację przesyła się według wzoru dokumentu elektronicznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na PUESC.
3. Dowodem złożenia informacji jest urzędowe poświadczenie odbioru wytworzone i udostępnione nadawcy przez system teleinformatyczny po uprzednim przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego.
4. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru informacji jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§ 5.
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) podpisem zaufanym, albo
3) podpisem osobistym, albo
4) podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego, albo
5) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność informacji.
2. Podpis elektroniczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podmiotu przesyłającego informację:
1) imieniu (pierwszym);
2) nazwisku;
3) adresie poczty elektronicznej;
4) 17-znakowym numerze identyfikacyjnym nadawanym podczas rejestracji w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym.
3. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, mogą być opatrywane informacje przesyłane przez podmiot będący osobą fizyczną.
4. Podpis elektroniczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podmiotu przesyłającego informację:
1) identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
2) imieniu (pierwszym);
3) nazwisku;
4) dacie urodzenia;
5) wysokości przychodu wykazanego odpowiednio w:
a) zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
b) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36),
c) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36L),
d) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-37),
e) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-38),
f) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-39),
g) rocznym obliczeniu podatku przez organ rentowy (PIT-40A)
- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania informacji albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.
§ 6.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2026-07-01
- Data wejścia w życie: 2026-07-16
- Data obowiązywania: 2026-07-16
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