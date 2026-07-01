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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 885

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (Dz. U. poz. 1565), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (Dz. U. poz. 672).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (Dz. U. poz. 672), które stanowią:

„§ 2. Legitymacje służbowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 22 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 885)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 7 lipca 2022 r.

w sprawie legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego

Na podstawie art. 110a ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1891 oraz z 2026 r. poz. 640 i 644) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, zwaną dalej „Agencją”, oraz tryb wydawania, wymiany i zwrotu tej legitymacji.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o osobie kontrolującej, należy przez to rozumieć:

1) kontrolera Agencji, o którym mowa w art. 106 ust. 3,

2) eksperta, o którym mowa w art. 109,

3) osobę niebędącą kontrolerem Agencji, o której mowa w art. 106 ust. 3a

- ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. Wzór legitymacji służbowej wydawanej przez Agencję, zwanej dalej „legitymacją służbową”, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Odbiór legitymacji służbowej osoba kontrolująca potwierdza własnoręcznym podpisem, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 5. Wymiany legitymacji służbowej dokonuje Agencja po uprzednim zwróceniu posiadanej legitymacji służbowej przez osobę kontrolującą, chyba że legitymacja została przez nią utracona.

§ 6. 1. W przypadku gdy legitymacja służbowa podlega zwrotowi, osoba kontrolująca zwraca ją osobiście Agencji.

2. W przypadku gdy nie jest możliwy zwrot legitymacji służbowej w sposób określony w ust. 1, legitymację służbową zwraca członek rodziny osoby kontrolującej, jej pełnomocnik lub wyznaczony przez Agencję pracownik Agencji, a w przypadku kontrolera Agencji, o którym mowa w art. 106 ust. 3 ustawy, również jego bezpośredni przełożony.

§ 7. Legitymacja służbowa podlega zwrotowi niepóźniej niż w terminie 7 dni od dnia zażądania przez Agencję zwrotu albo wymiany legitymacji służbowej.

§ 8. Wydanie, wymiana oraz zwrot legitymacji służbowej podlegają udokumentowaniu przez Agencję.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 885)3)

WZÓR - LEGITYMACJA SŁUŻBOWA

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infoRgrafika



Strona 2: pusta, bez nadruków, tło w kolorze białym.

OPIS LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ WYDAWANEJ PRZEZ POLSKĄ AGENCJĘ NADZORU AUDYTOWEGO

Legitymacja służbowa ma formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,5 mm × 54 mm wykonanej z plastiku i spersonalizowanej metodą nadruku.

1. Strona 1:

1) tło w kolorze białym;

2) nadruki farbami w kolorach czerwonym, szarym oraz czarnym;

3) wizerunek twarzy posiadacza legitymacji służbowej - fotografia w kolorze, o wymiarach 22 mm × 26 mm;

4) szara ramka o grubości 0,5 mm otaczająca zdjęcie;

5) czerwona linia o grubości 0,4 mm i szerokości 51,6 mm, rozpoczynająca się 28 mm, mierząc od lewej krawędzi legitymacji, i 13 mm, mierząc od jej górnej krawędzi;

6) czerwona linia o grubości 0,4 mm i szerokości 51,6 mm, rozpoczynająca się 28 mm, mierząc od lewej krawędzi legitymacji, i 21 mm, mierząc od jej górnej krawędzi;

7) czerwony prostokąt po prawej stronie o wymiarach 42,5 mm × 7 mm, umieszczony na wysokości 6,5 mm, mierząc od dolnej krawędzi legitymacji;

8) czerwony prostokąt po lewej stronie o wymiarach 3,5 mm × 7 mm, umieszczony na wysokości 6,5 mm, mierząc od dolnej krawędzi legitymacji;

9) znak graficzny (logo) Agencji o wymiarach 33 mm × 10 mm zawierający napis „PANA” i wyrazy jeden pod drugim „POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO” w kolorze czarnym oraz pionowa czerwona linia pomiędzy napisem „PANA” a wyrazami „POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO”;

10) napisy:

a) Imię (Imiona) i Nazwisko - czcionka 12 pogrubiona,

b) stanowisko/funkcja - czcionka 8,

c) numer legitymacji: - czcionka 8,

d) XXXXXX - czcionka 8 pogrubiona,

e) ważna do dnia: - czcionka 8,

f) DD.MM.RRRR r. - czcionka 8 pogrubiona,

g) organ wydający: - czcionka 8,

h) Polska Agencja Nadzoru Audytowego - czcionka 8 pogrubiona,

i) data wydania: - czcionka 8,

j) DD.MM.RRRR r. - czcionka 8 pogrubiona,

k) podpis Prezesa lub Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego - czcionka 4,5,

l) LEGITYMACJA SŁUŻBOWA - czcionka 12,8,

m) Legitymacja służbowa uprawnia do przeprowadzenia kontroli wraz z upoważnieniem do jej przeprowadzenia. - czcionka 4,8 pogrubiona.

2. Strona 2: pusta, bez nadruków, tło w kolorze białym.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 lipca 2022 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (Dz. U. poz. 672), które weszło w życie z dniem 7 czerwca 2025 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-01
  • Data obowiązywania: 2026-07-01
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