1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (Dz. U. poz. 1565), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (Dz. U. poz. 672).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (Dz. U. poz. 672), które stanowią:

„§ 2. Legitymacje służbowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.