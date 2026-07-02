Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 16 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 887)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 grudnia 2022 r.

w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2026 r. poz. 591) zarządza się, co następuje:

§ 1. Komputerowa baza danych zawiera w odniesieniu do:

1) bydła - oprócz informacji, o których mowa w art. 109 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/429”, art. 42 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 115, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/2035”, oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanej dalej „ustawą”:

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza, o ile został nadany,

b) numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej posiadacza lub adres do doręczeń elektronicznych, o ile je posiada,

c) numer siedziby stada, w której zwierzę się urodziło,

d) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia, a w przypadku urodzenia zwierzęcia w wyniku przenoszenia zarodka - numer identyfikacyjny dawczyni zarodka albo dawczyni komórki jajowej, a w przypadku zwierzęcia sprowadzonego z państwa trzeciego - numer identyfikacyjny nadany po przeprowadzeniu kontroli urzędowej, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.),

e) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia, a w przypadku sztucznego unasienniania - numer identyfikacyjny dawcy nasienia, o ile jest znany,

f) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia - w przypadku jego zmiany,

g) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia nadany w państwie trzecim - w przypadku zwierząt przemieszczanych z państwa trzeciego, o ile jest znany,

h) gatunek, płeć i rasę zwierzęcia,

i) oznaczenie, czy zwierzę należy do typu użytkowego:

- mięsnego,

- mlecznego,

- kombinowanego,

- kombinowanego o mięsnym kierunku użytkowania,

- kombinowanego o mlecznym kierunku użytkowania,

j) oznaczenie, czy zwierzę o typie użytkowym określonym w lit. i jest przeznaczone do opasu,

k)2) rodzaj środka identyfikacji zastosowanego do oznakowania zwierzęcia i miejsce jego umieszczenia - w przypadku zastosowania u tego zwierzęcia wszczepianego transpondera,

l) informacje o usunięciu lub modyfikacji środka identyfikacji zgodnie z art. 18 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/520 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych (Dz. Urz. UE L 104 z 25.03.2021, str. 39, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/520”,

m) informacje o zastąpieniu środka identyfikacji zgodnie z art. 19 rozporządzenia 2021/520,

n) informacje o numerze środka identyfikacji nadanym zgodnie z art. 19 ust. 4 rozporządzenia 2021/520,

o) informacje o kolejnym numerze duplikatu środka identyfikacji,

p) adres i współrzędne geograficzne (szerokość i długość geograficzną) siedziby stada lub równoznaczne określenie położenia geograficznego tej siedziby stada,

q) numer siedziby stada, w której:

- prowadzi się chów, hodowlę lub wypas zwierząt,

- prowadzi się miejsce gromadzenia zwierząt,

- organizuje się:

- - targi zwierząt,

- - wystawy zwierząt,

- - pokazy zwierząt,

- - konkursy zwierząt,

- prowadzi się:

- - cyrk objazdowy,

- - grupę tresowanych zwierząt,

- - obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt,

- dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stada w celu produkcji mięsa na użytek własny

- w której zwierzę przebywało, padło, zostało zabite lub poddane ubojowi lub w której śmierć tego zwierzęcia nastąpiła w innych okolicznościach,3)

r) numer rzeźni, w której zwierzę zostało poddane ubojowi,

s) numer zakładu przetwórczego albo spalarni - w przypadku unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia,

t) informacje o padnięciu, zabiciu lub poddaniu zwierzęcia ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, uboju zwierzęcia pochodzącego z siedziby stada, w której jest utrzymywane, w celu produkcji mięsa na użytek własny, uboju zwierzęcia pochodzącego z innej siedziby stada w celu produkcji mięsa na użytek własny, uboju zwierzęcia z konieczności lub śmierci zwierzęcia w innych okolicznościach albo informacje dotyczące uboju zwierzęcia w rzeźni obejmujące:4)

- datę przemieszczenia tego zwierzęcia do rzeźni,

- datę przyjęcia do rzeźni ciała zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności,

- datę uboju wraz z podaniem typu uboju, któremu poddano to zwierzę,

- numer partii uboju tego zwierzęcia,

- numer siedziby stada, z której to zwierzę zostało przyjęte do rzeźni,

- kategorię ubojową zgodną z częścią A pkt II załącznika IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.),

- masę tuszy lub masę ciała zwierzęcia,

- wyniki klasyfikacji tusz wołowych sporządzone zgodnie z art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1184 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 103), o ile są znane,

-5) informację o dokonaniu uboju zwierzęcia po jego przemieszczeniu do rzeźni z państwa członkowskiego albo z państwa trzeciego, jeżeli dotyczy,

u)6) weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany w związku z rejestracją siedziby stada na podstawie art. 93 rozporządzenia 2016/429 lub zatwierdzeniem siedziby stada na podstawie art. 97 ust. 1 rozporządzenia 2016/429, oraz datę wydania decyzji o nadaniu tego numeru, jeżeli ten numer został nadany w drodze decyzji,

v) w przypadku przemieszczania zwierzęcia - informacje obejmujące:

- przyczynę przemieszczenia tego zwierzęcia,

- oznaczenie państwa członkowskiego, do którego jest przemieszczane to zwierzę,

- oznaczenie państwa członkowskiego, z którego jest przemieszczane to zwierzę,

- oznaczenie państwa trzeciego, do którego jest przemieszczane to zwierzę,

- oznaczenie państwa trzeciego, z którego jest przemieszczane to zwierzę,

- imię i nazwisko lub nazwę posiadacza oraz adres siedziby stada państwa członkowskiego, do której zwierzę jest przemieszczane, o ile jest znana,

- numer siedziby stada państwa członkowskiego, do której zwierzę jest przemieszczane, o ile jest znany,

- datę przemieszczenia zwierzęcia z siedziby stada do rzeźni,

w) datę wydania paszportu bydła, o ile został wydany, oraz informację o sposobie odbioru tego paszportu,

x) status epizootyczny, o ile został nadany,

y) informacje o nakazach lub zakazach dotyczących zwierzęcia wydanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej,

z) opis systemu utrzymywania bydła w siedzibie stada zgodnie z następującą klasyfikacją:

- otwarty,

- zamknięty na uwięzi,

- zamknięty bez uwięzi wolnostanowiskowy:

- - z wydzielonymi legowiskami,

- - bez wydzielonych legowisk na ściółce,

- - bez wydzielonych legowisk i ściółki,

- mieszany - w przypadku gdy w siedzibie stada są obiekty o różnych systemach utrzymywania, o których mowa w tiret drugim i trzecim,

- zamknięty w kojcu:

- - pojedynczo,

- - grupowo;

2) wielbłądowatych i jeleniowatych - oprócz informacji, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy:

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza, o ile został nadany,

b) numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej posiadacza lub adres do doręczeń elektronicznych, o ile je posiada,

c) numer siedziby stada, w której zwierzę się urodziło,

d) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia, o ile jest znany,

e) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia, o ile jest znany,

f) numery kolejnych siedzib stad, w których zwierzę przebywało, oraz numer siedziby stada, w której zwierzę obecnie przebywa,

g) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia - w przypadku jego zmiany,

h) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia nadany w państwie trzecim - w przypadku zwierząt przemieszczanych z państwa trzeciego, o ile jest znany,

i) gatunek, płeć i rasę zwierzęcia,

j)7) rodzaj środka identyfikacji zastosowanego do oznakowania zwierzęcia oraz miejsce jego umieszczenia - w przypadku zastosowania u tego zwierzęcia wszczepianego transpondera lub tatuażu,

k) informacje o usunięciu lub modyfikacji środka identyfikacji zgodnie z art. 18 rozporządzenia 2021/520,

l) informacje o zastąpieniu środka identyfikacji zgodnie z art. 19 rozporządzenia 2021/520,

m) informacje o kolejnym numerze duplikatu środka identyfikacji,

n) adres i współrzędne geograficzne (szerokość i długość geograficzną) siedziby stada lub równoznaczne określenie położenia geograficznego tej siedziby stada,

o) numer siedziby stada, w której:

- prowadzi się chów, hodowlę lub wypas zwierząt,

- prowadzi się miejsce gromadzenia zwierząt,

- organizuje się:

- - targi zwierząt,

- - wystawy zwierząt,

- - pokazy zwierząt,

- - konkursy zwierząt,

- prowadzi się:

- - cyrk objazdowy,

- - grupę tresowanych zwierząt,

- - obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt,

- dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stada w celu produkcji mięsa na użytek własny

- w której zwierzę przebywało, padło, zostało zabite lub poddane ubojowi lub w której śmierć tego zwierzęcia nastąpiła w innych okolicznościach,8)

p) numer rzeźni, w której zwierzę zostało poddane ubojowi,

q) numer zakładu przetwórczego albo spalarni - w przypadku unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia,

r) informacje o poddaniu zwierzęcia ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, uboju zwierzęcia pochodzącego z siedziby stada, w której jest utrzymywane, w celu produkcji mięsa na użytek własny, uboju zwierzęcia pochodzącego z innej siedziby stada w celu produkcji mięsa na użytek własny albo uboju zwierzęcia z konieczności albo informacje dotyczące uboju zwierzęcia w siedzibie stada lub w rzeźni obejmujące:

- datę przemieszczenia tego zwierzęcia do rzeźni,

- datę przyjęcia do rzeźni ciała zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności,

- typ uboju, któremu poddano to zwierzę,

- numer partii uboju tego zwierzęcia,

- numer siedziby stada, z której to zwierzę zostało przyjęte do rzeźni,

-9) informację o dokonaniu uboju zwierzęcia po jego przemieszczeniu do rzeźni z państwa członkowskiego albo z państwa trzeciego, jeżeli dotyczy,

s)10) weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany w związku z rejestracją siedziby stada na podstawie art. 93 rozporządzenia 2016/429 lub zatwierdzeniem siedziby stada na podstawie art. 97 ust. 1 rozporządzenia 2016/429, oraz datę wydania decyzji o nadaniu tego numeru, jeżeli ten numer został nadany w drodze decyzji,

t) w przypadku przemieszczania zwierzęcia - informacje obejmujące:

- przyczynę przemieszczenia tego zwierzęcia,

- oznaczenie państwa członkowskiego, do którego jest przemieszczane to zwierzę,

- oznaczenie państwa członkowskiego, z którego jest przemieszczane to zwierzę,

- oznaczenie państwa trzeciego, do którego jest przemieszczane to zwierzę,

- oznaczenie państwa trzeciego, z którego jest przemieszczane to zwierzę,

- datę przemieszczenia tego zwierzęcia z siedziby stada lub do siedziby stada oraz numery tych siedzib stad,

- datę przemieszczenia tego zwierzęcia z siedziby stada do rzeźni,

u) informacje zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 117 lit. b rozporządzenia 2016/429,

v) status epizootyczny, o ile został nadany,

w) informacje o nakazach lub zakazach dotyczących zwierzęcia wydanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej;

3) owiec i kóz - oprócz informacji, o których mowa w art. 109 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/429, art. 49 rozporządzenia 2019/2035 oraz art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy:

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza, o ile został nadany,

b) numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej posiadacza lub adres do doręczeń elektronicznych, o ile je posiada,

c) numer siedziby stada, w której zwierzę się urodziło,

d) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia, o ile jest znany,

e) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia, o ile jest znany,

f) numery kolejnych siedzib stad, w których zwierzę przebywało, oraz numer siedziby stada, w której zwierzę obecnie przebywa,

g) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia - w przypadku jego zmiany,

h) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia nadany w państwie trzecim - w przypadku zwierząt przemieszczanych z państwa trzeciego, o ile jest znany,

i) gatunek, płeć i rasę zwierzęcia,

j) oznaczenie, czy zwierzę należy do typu użytkowego:

- mięsnego,

- mlecznego,

- kombinowanego,

k)11) rodzaj środka identyfikacji zastosowanego do oznakowania zwierzęcia oraz miejsce jego umieszczenia - w przypadku zastosowania u tego zwierzęcia wszczepianego transpondera lub tatuażu,

l) informacje o usunięciu lub modyfikacji środka identyfikacji zgodnie z art. 18 rozporządzenia 2021/520,

m) informacje o zastąpieniu środka identyfikacji zgodnie z art. 19 rozporządzenia 2021/520,

n) informacje o numerze środka identyfikacji nadanym zgodnie z art. 19 ust. 4 rozporządzenia 2021/520,

o) informacje o kolejnym numerze duplikatu środka identyfikacji,

p) adres i współrzędne geograficzne (szerokość i długość geograficzną) siedziby stada lub równoznaczne określenie położenia geograficznego tej siedziby stada,

q) numer siedziby stada, w której:

- prowadzi się chów, hodowlę lub wypas zwierząt,

- prowadzi się miejsce gromadzenia zwierząt,

- organizuje się:

- - targi zwierząt,

- - wystawy zwierząt,

- - pokazy zwierząt,

- - konkursy zwierząt,

- prowadzi się:

- - cyrk objazdowy,

- - grupę tresowanych zwierząt,

- - obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt,

- dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stada w celu produkcji mięsa na użytek własny

- w której zwierzę przebywało, padło, zostało zabite lub poddane ubojowi lub w której śmierć tego zwierzęcia nastąpiła w innych okolicznościach,12)

r) numer rzeźni, w której zwierzę zostało poddane ubojowi,

s) numer zakładu przetwórczego albo spalarni - w przypadku unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia,

t) informacje o poddaniu zwierzęcia ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, uboju zwierzęcia pochodzącego z siedziby stada, w której jest utrzymywane, w celu produkcji mięsa na użytek własny, uboju zwierzęcia pochodzącego z innej siedziby stada w celu produkcji mięsa na użytek własny albo uboju zwierzęcia z konieczności albo informacje dotyczące uboju zwierzęcia w rzeźni obejmujące:

- datę przemieszczenia tego zwierzęcia do rzeźni,

- datę przyjęcia do rzeźni ciała zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności,

- typ uboju, któremu poddano to zwierzę,

- numer partii uboju tego zwierzęcia,

- numer siedziby stada, z której to zwierzę zostało przyjęte do rzeźni,

-13) informację o dokonaniu uboju zwierzęcia po jego przemieszczeniu do rzeźni z państwa członkowskiego albo z państwa trzeciego, jeżeli dotyczy,

u)14) weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany w związku z rejestracją siedziby stada na podstawie art. 93 rozporządzenia 2016/429 lub zatwierdzeniem siedziby stada na podstawie art. 97 ust. 1 rozporządzenia 2016/429, oraz datę wydania decyzji o nadaniu tego numeru, jeżeli ten numer został nadany w drodze decyzji,

v) w przypadku przemieszczania zwierzęcia - informacje obejmujące:

- przyczynę przemieszczenia tego zwierzęcia,

- oznaczenie państwa członkowskiego, do którego jest przemieszczane to zwierzę,

- oznaczenie państwa członkowskiego, z którego jest przemieszczane to zwierzę,

- oznaczenie państwa trzeciego, do którego jest przemieszczane to zwierzę,

- oznaczenie państwa trzeciego, z którego jest przemieszczane to zwierzę,

- datę przemieszczenia tego zwierzęcia z siedziby stada do rzeźni,

w) informacje zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/429,

x) status epizootyczny, o ile został nadany,

y) informacje o nakazach lub zakazach dotyczących zwierzęcia wydanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej,

z) opis systemu utrzymywania owiec w siedzibie stada zgodnie z następującą klasyfikacją:

- otwarty,

- zamknięty:

- - pojedynczo,

- - grupowo,

za) opis systemu utrzymywania kóz w siedzibie stada zgodnie z następującą klasyfikacją:

- otwarty,

- zamknięty:

- - na stanowisku na uwięzi,

- - w kojcu bez uwięzi: pojedynczo, grupowo lub z możliwością korzystania z wybiegów;

4) świń - oprócz informacji, o których mowa w art. 109 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/429, art. 56 rozporządzenia 2019/2035 oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy:

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza, o ile został nadany,

b) numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej posiadacza lub adres do doręczeń elektronicznych, o ile je posiada,

c) numer siedziby stada, w której zwierzę się urodziło,

d) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia - w przypadku jego zmiany,

e) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia nadany w państwie trzecim - w przypadku zwierząt przemieszczanych z państwa trzeciego, o ile jest znany,

f) datę oznakowania lochy indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy, o ile locha została nim oznakowana,

g) poprzedni indywidualny numer identyfikacyjny lochy - w przypadku jego zmiany,

h)15) rodzaj środka identyfikacji zastosowanego do oznakowania zwierzęcia oraz miejsce jego umieszczenia - w przypadku zastosowania u tego zwierzęcia wszczepianego transpondera lub tatuażu,

i) informacje o usunięciu lub modyfikacji środka identyfikacji zgodnie z art. 18 rozporządzenia 2021/520,

j) informacje o zastąpieniu środka identyfikacji zgodnie z art. 19 rozporządzenia 2021/520,

k) informacje o numerze środka identyfikacji nadanym zgodnie z art. 19 ust. 4 rozporządzenia 2021/520,

l) adres i współrzędne geograficzne (szerokość i długość geograficzną) siedziby stada lub równoznaczne określenie położenia geograficznego tej siedziby stada,

m) numer siedziby stada, w której:

- prowadzi się chów, hodowlę lub wypas zwierząt,

- prowadzi się miejsce gromadzenia zwierząt,

- organizuje się:

- - targi zwierząt,

- - wystawy zwierząt,

- - pokazy zwierząt,

- - konkursy zwierząt,

- prowadzi się:

- - cyrk objazdowy,

- - grupę tresowanych zwierząt,

- - obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt,

- dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stada w celu produkcji mięsa na użytek własny

- w której zwierzę przebywało, padło, zostało zabite lub poddane ubojowi lub w której śmierć tego zwierzęcia nastąpiła w innych okolicznościach,16)

n) numer rzeźni, w której zwierzę zostało poddane ubojowi,

o) numer zakładu przetwórczego albo spalarni - w przypadku unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia,

p) ogólną liczbę świń w siedzibie stada,

q) informacje o poddaniu zwierzęcia ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, uboju zwierzęcia pochodzącego z siedziby stada, w której jest utrzymywane, w celu produkcji mięsa na użytek własny, uboju zwierzęcia pochodzącego z innej siedziby stada w celu produkcji mięsa na użytek własny albo uboju zwierzęcia z konieczności albo informacje dotyczące uboju zwierzęcia w rzeźni obejmujące:

- datę przemieszczenia tego zwierzęcia do rzeźni,

- datę przyjęcia do rzeźni ciała zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności,

- typ uboju, któremu poddano to zwierzę,

- numer partii uboju tego zwierzęcia,

- numer siedziby stada, z której to zwierzę zostało przyjęte do rzeźni,

- masę tuszy lub masę ciała zwierzęcia,

- wyniki klasyfikacji tusz wieprzowych sporządzone zgodnie z art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1184 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz żywych zwierząt, o ile są znane,

- datę przemieszczenia i indywidualny numer identyfikacyjny lochy, która została przemieszczona do rzeźni, o ile został nadany, jeżeli dotyczy,

- datę uboju i indywidualny numer identyfikacyjny lochy, o ile został nadany, jeżeli dotyczy,

-17) informację o dokonaniu uboju zwierzęcia po jego przemieszczeniu do rzeźni z państwa członkowskiego albo z państwa trzeciego, jeżeli dotyczy,

r)18) datę padnięcia, zabicia, poddania ubojowi lub śmierci w innych okolicznościach lochy oznakowanej indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy w siedzibie stada oraz numer siedziby stada, w której to zwierzę padło, zostało zabite lub poddane ubojowi lub w której śmierć tego zwierzęcia nastąpiła w innych okolicznościach,

s)19) weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany w związku z rejestracją siedziby stada na podstawie art. 93 rozporządzenia 2016/429 lub zatwierdzeniem siedziby stada na podstawie art. 97 ust. 1 rozporządzenia 2016/429, oraz datę wydania decyzji o nadaniu tego numeru, jeżeli ten numer został nadany w drodze decyzji,



sa)20) w przypadku zamiaru przemieszczenia zwierzęcia do innej siedziby stada lub do rzeźni - informacje obejmujące:

- numer identyfikacyjny zwierzęcia,

- numer siedziby stada, z której zwierzę ma zostać przemieszczone,

- numer siedziby stada lub numer rzeźni, do których zwierzę ma zostać przemieszczone,

- numer siedziby stada podmiotu, który prowadzi obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt i którego siedziba stada będzie pośredniczyć w przemieszczeniu zwierzęcia, jeżeli dotyczy,

- planowaną liczbę zwierząt przeznaczonych do przemieszczenia,

- planowaną datę przemieszczenia zwierząt,

- weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli dotyczy,

- niepowtarzalny numer rejestracyjny przewoźnika, numer tablicy rejestracyjnej lub numer rejestracyjny środka transportu,

t)21) w przypadku przemieszczania zwierzęcia - informacje obejmujące:

- numer identyfikacyjny zwierzęcia,

- przyczynę przemieszczenia tego zwierzęcia,

- oznaczenie państwa członkowskiego, do którego jest przemieszczane to zwierzę,

- oznaczenie państwa członkowskiego, z którego jest przemieszczane to zwierzę,

- oznaczenie państwa trzeciego, do którego jest przemieszczane to zwierzę,

- oznaczenie państwa trzeciego, z którego jest przemieszczane to zwierzę,

- datę przemieszczenia i liczbę zwierząt przemieszczonych z siedziby stada lub do siedziby stada,

- datę przemieszczenia i liczbę zwierząt przemieszczonych z siedziby stada do rzeźni,

- datę przemieszczenia i indywidualny numer identyfikacyjny lochy, która została przemieszczona do siedziby stada, o ile został nadany,

- datę przemieszczenia i indywidualny numer identyfikacyjny lochy, która została przemieszczona z siedziby stada, o ile został nadany,

- datę przemieszczenia i indywidualny numer identyfikacyjny lochy, która została przemieszczona z siedziby stada do rzeźni, o ile został nadany,

- godzinę przemieszczenia zwierzęcia - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 6 zdanie pierwsze ustawy,

- informację powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 12 oraz z 2025 r. poz. 1795), o możliwości przemieszczenia zwierzęcia - w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 6 zdanie pierwsze lub ust. 7 zdanie pierwsze ustawy,

- datę i godzinę zamieszczenia informacji przez powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, o możliwości przemieszczenia zwierzęcia - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 6 zdanie pierwsze ustawy,

- datę zamieszczenia informacji przez powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, o możliwości przemieszczenia zwierzęcia - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 7 zdanie pierwsze ustawy,

- weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli dotyczy,

- niepowtarzalny numer rejestracyjny przewoźnika, numer tablicy rejestracyjnej lub numer rejestracyjny środka transportu,

u) informacje zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 115 lit. b rozporządzenia 2016/429,

v) status epizootyczny, o ile został nadany,

w) informacje o nakazach lub zakazach dotyczących zwierzęcia wydanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej,

x) opis systemu utrzymywania świń w siedzibie stada zgodnie z następującą klasyfikacją:

- otwarty,

- zamknięty w kojcu na ściółce lub bez ściółki:

- - pojedynczo,

- - grupowo,

y) opis modelu produkcji świń w danej siedzibie stada zgodnie z następującą klasyfikacją:

- produkcja świń przeznaczonych do uboju przy użyciu zwierząt urodzonych w tej siedzibie stada,

- produkcja świń przeznaczonych do uboju przy użyciu zakupionych prosiąt lub warchlaków urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- produkcja świń przeznaczonych do uboju przy użyciu zakupionych prosiąt lub warchlaków urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy użyciu zwierząt urodzonych w tej siedzibie stada,

- produkcja świń przeznaczonych do uboju przy zastosowaniu tuczu zwierząt urodzonych poza tą siedzibą stada, za wynagrodzeniem, w tym w ramach umowy, której przedmiotem jest realizacja tego tuczu,

- produkcja prosiąt lub warchlaków urodzonych w tej siedzibie stada, przeznaczonych do sprzedaży,

-22) produkcja świń przeznaczonych wyłącznie do produkcji mięsa na użytek własny,

-23) inne modele produkcji świń niewymienione w tiret pierwszym-szóstym;

5) koniowatych - oprócz informacji, o których mowa w art. 109 ust. 1 lit. d rozporządzenia 2016/429, art. 64 rozporządzenia 2019/2035 oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy:

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) właściciela koniowatego lub posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określającego wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt (Dz. Urz. UE L 213 z 16.06.2021, str. 3), o ile został nadany,

b) numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej właściciela koniowatego lub posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określającego wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt, lub posiadacza lub adres do doręczeń elektronicznych, o ile je posiadają,



ba)24) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2026 r. poz. 610), zwany dalej „numerem EP”, właściciela koniowatego, jeżeli dotyczy,



bb)24) imię i nazwisko albo nazwę oraz numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer REGON) lub numer NIP właściciela koniowatego, o ile zostały nadane, a w przypadku właściciela koniowatego będącego osobą fizyczną nieposiadającą numeru PESEL - kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, jeżeli właściciel koniowatego nie posiada numeru EP,

c) numer siedziby stada, w której zwierzę się urodziło,

d) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia, o ile jest znany,

e) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia, o ile jest znany,

f) numery kolejnych siedzib stad, w których zwierzę przebywało, oraz numer siedziby stada, w której zwierzę obecnie przebywa,

g) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia - w przypadku jego zmiany,

h) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia nadany w państwie trzecim - w przypadku zwierząt przemieszczanych z państwa trzeciego, o ile jest znany,

i) rasę zwierzęcia,

j)25) miejsce umieszczenia wszczepianego transpondera, jeżeli dotyczy,

k) wynik badania markerów genetycznych - w przypadku koni rasy trakeńskiej,

l) informacje o usunięciu, modyfikacji lub zastąpieniu środka identyfikacji zgodnie z art. 14 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określającego wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt,

m) adres i współrzędne geograficzne (szerokość i długość geograficzną) siedziby stada lub równoznaczne określenie położenia geograficznego tej siedziby stada,

n) numer siedziby stada, w której:

- prowadzi się chów, hodowlę lub wypas zwierząt,

- prowadzi się miejsce gromadzenia zwierząt,

- organizuje się:

- - targi zwierząt,

- - wystawy zwierząt,

- - pokazy zwierząt,

- - konkursy zwierząt,

- prowadzi się:

- - cyrk objazdowy,

- - grupę tresowanych zwierząt,

- - obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt,

- dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stada w celu produkcji mięsa na użytek własny

- w której zwierzę przebywało, padło, zostało zabite lub poddane ubojowi lub w której śmierć tego zwierzęcia nastąpiła w innych okolicznościach,26)

o) numer rzeźni, w której zwierzę zostało poddane ubojowi,

p) numer zakładu przetwórczego albo spalarni - w przypadku unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia,

q) informacje o padnięciu, zabiciu lub poddaniu zwierzęcia ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, uboju zwierzęcia z konieczności lub śmierci zwierzęcia w innych okolicznościach albo informacje dotyczące uboju zwierzęcia w rzeźni obejmujące:27)

- datę przemieszczenia tego zwierzęcia do rzeźni,

- datę przyjęcia do rzeźni ciała zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności,

- datę uboju wraz z podaniem typu uboju, któremu poddano to zwierzę,

- numer partii uboju tego zwierzęcia,

- numer siedziby stada, z której to zwierzę zostało przyjęte do rzeźni,

-28) informację o dokonaniu uboju zwierzęcia po jego przemieszczeniu do rzeźni z państwa członkowskiego albo z państwa trzeciego, jeżeli dotyczy,

r)29) weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany w związku z rejestracją siedziby stada na podstawie art. 93 rozporządzenia 2016/429 lub zatwierdzeniem siedziby stada na podstawie art. 97 ust. 1 rozporządzenia 2016/429, oraz datę wydania decyzji o nadaniu tego numeru, jeżeli ten numer został nadany w drodze decyzji,

s) w przypadku przemieszczania zwierzęcia - informacje obejmujące:

- przyczynę przemieszczenia tego zwierzęcia,

- oznaczenie państwa członkowskiego, do którego jest przemieszczane to zwierzę,

- oznaczenie państwa trzeciego, do którego jest przemieszczane to zwierzę,

- datę przemieszczenia tego zwierzęcia z siedziby stada lub do siedziby stada oraz numery tych siedzib stad,

- datę przemieszczenia tego zwierzęcia z siedziby stada do rzeźni,

t) informacje o wpisie do księgi hodowlanej, o ile taki wpis został dokonany,

u) status epizootyczny, o ile został nadany,

v) informacje o nakazach lub zakazach dotyczących zwierzęcia wydanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej,

w) opis systemu utrzymywania koniowatych w siedzibie stada zgodnie z następującą klasyfikacją:

- otwarty:

- - z zadaszeniem,

- - bez zadaszenia,

- zamknięty:

- - w boksie,

- - na stanowisku na uwięzi,

- - wolnostanowiskowy bez uwięzi,

x) informacje o kopii oświadczenia o skorzystaniu z pośrednictwa związku hodowców koniowatych, o której mowa w art. 26 ust. 3 i art. 32 ust. 6 ustawy,

y)30) informację, że posiadacz koniowatego działa z właścicielem koniowatego w porozumieniu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określającego wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt, jeżeli dotyczy;

6) zakładu drobiu - oprócz informacji, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy:

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu prowadzącego zakład drobiu, o ile został nadany,

b) numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu prowadzącego zakład drobiu lub adres do doręczeń elektronicznych, o ile je posiada,

c) datę przemieszczenia partii jaj wylęgowych lub ptaków do zakładu drobiu,

d) datę przemieszczenia partii jaj wylęgowych lub ptaków z zakładu drobiu,

e) liczbę jaj wylęgowych lub liczbę i gatunek ptaków przemieszczonych do zakładu drobiu,

f) liczbę jaj wylęgowych lub liczbę i gatunek ptaków przemieszczonych z zakładu drobiu,



fa)31) datę zabicia ptaków z nakazu powiatowego lekarza weterynarii,



fb)31) datę padnięcia lub datę śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii,



fc)31) datę przekazania zwłok ptaków lub jaj wylęgowych do zakładu przetwórczego lub spalarni,



fd)31) liczbę zwłok ptaków lub liczbę jaj wylęgowych przekazanych do zakładu przetwórczego lub spalarni,



fe)31) masę zwłok ptaków lub masę jaj wylęgowych przekazanych do zakładu przetwórczego lub spalarni,

g) wydajność produkcyjną drobiu,

h) opis systemu utrzymywania drobiu w zakładzie drobiu zgodnie z następującą klasyfikacją:

- ekologiczny,

- wolnowybiegowy,

- ściółkowy,

- klatkowy,

-32) inny,

i) opis kierunku produkcji drobiu zgodnie z następującą klasyfikacją:

- mięsny,

- jaja spożywcze,

- jaja wylęgowe,

- inny,

j) opis cyklu produkcji drobiu zgodnie z następującą klasyfikacją:

- zamknięty,

- otwarty,

- inny,

k)33) rodzaj zakładu drobiu zgodnie z następującą klasyfikacją:

- zakład hodowli zarodowej,

- zakład reprodukcyjny,

- zakład odchowu drobiu,

- zakład wylęgu drobiu,

- zakład hodowli kur niosek,

- zakład hodowli drobiu rzeźnego,

- zakład utrzymujący drób na użytek własny,

- inny,

l)34) informację, że jaja wylęgowe lub zwłoki ptaków zostały przekazane podmiotowi innemu niż zakład przetwórczy lub spalarnia, jeżeli dotyczy,

m)35) informacje zawarte w dokumencie handlowym, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795), lub w innym dokumencie potwierdzającym przekazanie jaj wylęgowych lub zwłok ptaków podmiotowi innemu niż zakład przetwórczy lub spalarnia, jeżeli dotyczy,



ma)36) informacje zawarte w dokumencie handlowym, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt, lub w innym dokumencie potwierdzającym przekazanie zwłok ptaków lub jaj wylęgowych do zakładu przetwórczego lub spalarni, jeżeli dotyczy,

n)34) oznaczenie państwa przeznaczenia partii jaj wylęgowych, ptaków lub zwłok ptaków, jeżeli dotyczy;

7) rzeźni - oprócz informacji, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy:

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu prowadzącego rzeźnię, o ile został nadany,

b) numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu prowadzącego rzeźnię lub adres do doręczeń elektronicznych, o ile je posiada,

c) informację o dzierżawie rzeźni i numer tej rzeźni, jeżeli dotyczy,

d) informację o dokumencie towarzyszącym przy przemieszczeniu zwierzęcia, w tym numer tego dokumentu, załączonym do zgłoszenia, niepowtarzalny numer rejestracyjny przewoźnika, numer tablicy rejestracyjnej lub numer rejestracyjny środka transportu, jeżeli dotyczy,

e)37) informację powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, o możliwości przemieszczenia zwierzęcia - w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 6 zdanie pierwsze lub ust. 7 zdanie pierwsze ustawy;

8) zakładu przetwórczego i spalarni - oprócz informacji, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy:

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu prowadzącego zakład przetwórczy i spalarnię, o ile został nadany,

b) numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu prowadzącego zakład przetwórczy i spalarnię lub adres do doręczeń elektronicznych, o ile je posiada,

c)38) informacje zawarte w dokumencie handlowym, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt, lub w innym dokumencie potwierdzającym przekazanie zwłok ptaków albo jaj wylęgowych do zakładu przetwórczego lub spalarni, jeżeli dotyczy.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2023 r.39)

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rolnictwo kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych (Dz. U. poz. 2652), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

3) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodane przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Dodane przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Dodane przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Dodane przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych (Dz. U. poz. 314), które weszło w życie z dniem 18 marca 2026 r.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. f tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23) Dodane przez § 1 pkt 4 lit. f tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24) Dodana przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

26) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

27) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

28) Dodane przez § 1 pkt 5 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

29) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

30) Dodana przez § 1 pkt 5 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

31) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

32) Dodane przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

34) Dodana przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

35) Dodana przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

36) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

37) Dodana przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

38) Dodana przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

39) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1129, z 2018 r. poz. 1922, z 2019 r. poz. 1682 oraz z 2020 r. poz. 25), które zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.