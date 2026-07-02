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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 888

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie legitymacji ankietera statystycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 851) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w których legitymacja ankietera statystycznego podlega wymianie, zwrotowi lub unieważnieniu;

2) tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji ankietera statystycznego;

3) wzór legitymacji ankietera statystycznego.

§ 2.

Legitymację ankietera statystycznego, zwaną dalej „legitymacją”, wymienia się w przypadku:

1) zmiany umieszczonych w niej danych;

2) jej uszkodzenia lub zniszczenia;

3) upływu terminu jej ważności.

§ 3.

Ankieter statystyczny niezwłocznie zwraca legitymację dyrektorowi urzędu statystycznego, z którym ankieter statystyczny zawarł umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, zwanemu dalej ,,dyrektorem urzędu statystycznego”, jeżeli:

1) zachodzą okoliczności do wymiany legitymacji, określone w § 2;

2) ankieter statystyczny został zawieszony w czynnościach służbowych;

3) wygasły albo zostały rozwiązane z ankieterem statystycznym umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

§ 4.

Legitymacja podlega unieważnieniu przez dyrektora urzędu statystycznego, jeżeli:

1) nie została zwrócona przez ankietera statystycznego w przypadkach, o których mowa w § 3;

2) została utracona przez ankietera statystycznego;

3) ankieter statystyczny zmarł lub został uznany za zmarłego.

§ 5.

1. O utracie legitymacji ankieter statystyczny niezwłocznie zawiadamia dyrektora urzędu statystycznego, podając w tym zawiadomieniu w szczególności datę i okoliczności utraty legitymacji.

2. Dyrektor urzędu statystycznego unieważnia legitymację, której utratę zgłosił ankieter statystyczny.

3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji ankieter statystyczny niezwłocznie zwraca ją dyrektorowi urzędu statystycznego oraz pisemnie informuje go o dacie i okolicznościach odzyskania tej legitymacji.

§ 6.

Wzór legitymacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [WZÓR - LEGITYMACJA ANKIETERA STATYSTYCZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 888)

WZÓR - LEGITYMACJA ANKIETERA STATYSTYCZNEGO

infoRgrafika


Opis:

1. Legitymacja jest kartą dwustronną laminowaną, bez warstwy elektronicznej, wykonaną z tworzywa sztucznego (PVC).

2. Legitymacja ma format ID-1, jest wykonana z tworzywa sztucznego niewykazującego luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym i personalizowana techniką druku retransferowego.

3. Tło giloszowe jest wykonane offsetem w technice druku irysowego.

4. Po procesie personalizacji na awers i rewers jest nanoszona folia zabezpieczająca niewykazująca luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.

Awers

1. Pozioma forma graficzna o wymiarach 8,55 × 27,32 mm - po lewej stronie logo Głównego Urzędu Statystycznego, po prawej stronie napis „Główny Urząd Statystyczny” będący dwuwierszowym logotypem zapisanym krojem Cronos Pro Display w kolorze czarnym.

2. Wizerunek orła o wymiarach 10,69 × 9,55 mm.

3. Linie giloszowe oraz mikrodruki pozytywowe zawierające wielokrotnie powtórzony tekst „GŁÓWNYURZĄDSTA-TYSTYCZNY” - wykonane offsetem w technice druku irysowego.

4. Wykonany offsetem mikrodruk pozytywowy zawierający wielokrotnie powtórzony tekst „GŁÓWNYURZĄDSTA-TYSTYCZNY”.

5. Pole o wymiarach 23 × 29,6 mm do umieszczenia fotografii posiadacza legitymacji.

6. Wizerunek ankietera statystycznego (fotografia posiadacza legitymacji) - w proporcjach odpowiadających fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, w rozdzielczości niemniejszej niż 300 dpi; fotografia spełnia szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1753).

7. W procesie personalizacji legitymacji są nanoszone następujące dane wykonane krojem Myriad Pro w kolorze czarnym:

1) dwuwierszowy napis „LEGITYMACJA ANKIETERA STATYSTYCZNEGO”;

2) „Numer ankietera”;

3) napis będący personalizowanym polem zawierającym numer ankietera;

4) „Imię”;

5) napis będący personalizowanym polem zawierającym imię ankietera;

6) „Nazwisko”;

7) napis będący personalizowanym polem zawierającym nazwisko ankietera;

8) „Ankieter statystyczny jest pracownikiem Urzędu Statystycznego w”, a dalej tekst będący personalizowanym polem zawierającym nazwę miasta, w którym mieści się urząd statystyczny ankietera;

9) „upoważnionym do zbierania danych w badaniach ankietowych (art. 28 ust. 7, art. 35a ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 35b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) na terenie województwa”, a dalej tekst będący personalizowanym polem zawierającym nazwę województwa, w którym ankieter jest upoważniony do zbierania danych;

10) „Data ważności legitymacji”;

11) jednowierszowy napis będący datą ważności legitymacji w układzie DD.MM.RRRR, wykonany krojem Myriad Pro Bold w kolorze czerwonym.

Rewers

1. Mikrodruki negatywowe zawierające wielokrotnie powtórzony tekst „GŁÓWNYURZĄDSTATYSTYCZNY”, wykonane offsetem w technice druku irysowego.

2. Dwuwierszowe indywidualne oznaczenie legitymacji zintegrowane z podłożem, naniesione w sposób trwały techniką grawerowania laserowego, składające się z napisu „Nr legitymacji”, a niżej - z napisu „STAT” oraz pięciu cyfr.

3. W procesie personalizacji legitymacji są nanoszone następujące dane wykonane krojem Myriad Pro w kolorze czarnym:

1) „Organ wydający legitymację: Dyrektor Urzędu Statystycznego w”, a dalej tekst będący personalizowanym polem zawierającym nazwę miasta, w którym mieści się urząd statystyczny organu wydającego legitymację;

2) „Dane zebrane przez ankietera statystycznego:”;

3) pięciowierszowy napis „1) są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO - art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);”;

4) trzywierszowy napis „2) są objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.”;

5) „Znalezioną legitymację prosimy zwrócić na adres:”;

6) napis będący personalizowanym polem zawierającym adres urzędu statystycznego zatrudniającego ankietera, do którego należy oddać znalezioną legitymację;

7) „Telefon kontaktowy do urzędu w celu potwierdzenia tożsamości ankietera statystycznego”, wyrównany do prawej krawędzi ramki tekstowej;

8) napis będący personalizowanym polem zawierającym numer telefonu urzędu statystycznego zatrudniającego ankietera statystycznego, wyrównany do prawej krawędzi ramki tekstowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-02
  • Data wejścia w życie: 2026-07-17
  • Data obowiązywania: 2026-07-17
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