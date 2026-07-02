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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 888
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie legitymacji ankietera statystycznego
Na podstawie art. 28 ust. 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 851) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) przypadki, w których legitymacja ankietera statystycznego podlega wymianie, zwrotowi lub unieważnieniu;
2) tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji ankietera statystycznego;
3) wzór legitymacji ankietera statystycznego.
§ 2.
1) zmiany umieszczonych w niej danych;
2) jej uszkodzenia lub zniszczenia;
3) upływu terminu jej ważności.
§ 3.
1) zachodzą okoliczności do wymiany legitymacji, określone w § 2;
2) ankieter statystyczny został zawieszony w czynnościach służbowych;
3) wygasły albo zostały rozwiązane z ankieterem statystycznym umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.
§ 4.
1) nie została zwrócona przez ankietera statystycznego w przypadkach, o których mowa w § 3;
2) została utracona przez ankietera statystycznego;
3) ankieter statystyczny zmarł lub został uznany za zmarłego.
§ 5.
2. Dyrektor urzędu statystycznego unieważnia legitymację, której utratę zgłosił ankieter statystyczny.
3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji ankieter statystyczny niezwłocznie zwraca ją dyrektorowi urzędu statystycznego oraz pisemnie informuje go o dacie i okolicznościach odzyskania tej legitymacji.
§ 6.
§ 7.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 888)
WZÓR - LEGITYMACJA ANKIETERA STATYSTYCZNEGO
Opis:
1. Legitymacja jest kartą dwustronną laminowaną, bez warstwy elektronicznej, wykonaną z tworzywa sztucznego (PVC).
2. Legitymacja ma format ID-1, jest wykonana z tworzywa sztucznego niewykazującego luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym i personalizowana techniką druku retransferowego.
3. Tło giloszowe jest wykonane offsetem w technice druku irysowego.
4. Po procesie personalizacji na awers i rewers jest nanoszona folia zabezpieczająca niewykazująca luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.
Awers
1. Pozioma forma graficzna o wymiarach 8,55 × 27,32 mm - po lewej stronie logo Głównego Urzędu Statystycznego, po prawej stronie napis „Główny Urząd Statystyczny” będący dwuwierszowym logotypem zapisanym krojem Cronos Pro Display w kolorze czarnym.
2. Wizerunek orła o wymiarach 10,69 × 9,55 mm.
3. Linie giloszowe oraz mikrodruki pozytywowe zawierające wielokrotnie powtórzony tekst „GŁÓWNYURZĄDSTA-TYSTYCZNY” - wykonane offsetem w technice druku irysowego.
4. Wykonany offsetem mikrodruk pozytywowy zawierający wielokrotnie powtórzony tekst „GŁÓWNYURZĄDSTA-TYSTYCZNY”.
5. Pole o wymiarach 23 × 29,6 mm do umieszczenia fotografii posiadacza legitymacji.
6. Wizerunek ankietera statystycznego (fotografia posiadacza legitymacji) - w proporcjach odpowiadających fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, w rozdzielczości niemniejszej niż 300 dpi; fotografia spełnia szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1753).
7. W procesie personalizacji legitymacji są nanoszone następujące dane wykonane krojem Myriad Pro w kolorze czarnym:
1) dwuwierszowy napis „LEGITYMACJA ANKIETERA STATYSTYCZNEGO”;
2) „Numer ankietera”;
3) napis będący personalizowanym polem zawierającym numer ankietera;
4) „Imię”;
5) napis będący personalizowanym polem zawierającym imię ankietera;
6) „Nazwisko”;
7) napis będący personalizowanym polem zawierającym nazwisko ankietera;
8) „Ankieter statystyczny jest pracownikiem Urzędu Statystycznego w”, a dalej tekst będący personalizowanym polem zawierającym nazwę miasta, w którym mieści się urząd statystyczny ankietera;
9) „upoważnionym do zbierania danych w badaniach ankietowych (art. 28 ust. 7, art. 35a ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 35b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) na terenie województwa”, a dalej tekst będący personalizowanym polem zawierającym nazwę województwa, w którym ankieter jest upoważniony do zbierania danych;
10) „Data ważności legitymacji”;
11) jednowierszowy napis będący datą ważności legitymacji w układzie DD.MM.RRRR, wykonany krojem Myriad Pro Bold w kolorze czerwonym.
Rewers
1. Mikrodruki negatywowe zawierające wielokrotnie powtórzony tekst „GŁÓWNYURZĄDSTATYSTYCZNY”, wykonane offsetem w technice druku irysowego.
2. Dwuwierszowe indywidualne oznaczenie legitymacji zintegrowane z podłożem, naniesione w sposób trwały techniką grawerowania laserowego, składające się z napisu „Nr legitymacji”, a niżej - z napisu „STAT” oraz pięciu cyfr.
3. W procesie personalizacji legitymacji są nanoszone następujące dane wykonane krojem Myriad Pro w kolorze czarnym:
1) „Organ wydający legitymację: Dyrektor Urzędu Statystycznego w”, a dalej tekst będący personalizowanym polem zawierającym nazwę miasta, w którym mieści się urząd statystyczny organu wydającego legitymację;
2) „Dane zebrane przez ankietera statystycznego:”;
3) pięciowierszowy napis „1) są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO - art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);”;
4) trzywierszowy napis „2) są objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.”;
5) „Znalezioną legitymację prosimy zwrócić na adres:”;
6) napis będący personalizowanym polem zawierającym adres urzędu statystycznego zatrudniającego ankietera, do którego należy oddać znalezioną legitymację;
7) „Telefon kontaktowy do urzędu w celu potwierdzenia tożsamości ankietera statystycznego”, wyrównany do prawej krawędzi ramki tekstowej;
8) napis będący personalizowanym polem zawierającym numer telefonu urzędu statystycznego zatrudniającego ankietera statystycznego, wyrównany do prawej krawędzi ramki tekstowej.
- Data ogłoszenia: 2026-07-02
- Data wejścia w życie: 2026-07-17
- Data obowiązywania: 2026-07-17
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