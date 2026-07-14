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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 943

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 lipca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 88 ust. 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 518 i 916) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 2 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 943)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w zł

I

4806–7470

II

4816–7510

III

4826–7630

IV

4836–7720

V

4846–7870

VI

4856–8130

VII

4866–8750

VIII

4876–8840

IX

4886–9780

X

4896–10 230

XI

4906–12 260

XII

4916–12 950

XIII

4926–14 160

XIV

4936–14 290

XV

4946–14 350

XVI

4956–14 640

XVII

4966–14 950

XVIII

4976–15 240

XIX

4986–15 530

XX

4996–15 840
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-14
  • Data wejścia w życie: 2026-07-15
  • Data obowiązywania: 2026-07-15
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