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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 943
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 2 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
Na podstawie art. 88 ust. 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 2 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 943)
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w zł
|
I
|
4806–7470
|
II
|
4816–7510
|
III
|
4826–7630
|
IV
|
4836–7720
|
V
|
4846–7870
|
VI
|
4856–8130
|
VII
|
4866–8750
|
VIII
|
4876–8840
|
IX
|
4886–9780
|
X
|
4896–10 230
|
XI
|
4906–12 260
|
XII
|
4916–12 950
|
XIII
|
4926–14 160
|
XIV
|
4936–14 290
|
XV
|
4946–14 350
|
XVI
|
4956–14 640
|
XVII
|
4966–14 950
|
XVIII
|
4976–15 240
|
XIX
|
4986–15 530
|
XX
|
4996–15 840
- Data ogłoszenia: 2026-07-14
- Data wejścia w życie: 2026-07-15
- Data obowiązywania: 2026-07-15
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